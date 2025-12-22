Les 11 livres recommandés par Barack Obama pour la fin d’année 2025

Barack Obama a annoncé cette nouvelle liste dans un article publié sur sa page Medium, rappelant qu’il perpétue une tradition lancée à la Maison-Blanche. L’exercice s’inscrit dans une série plus large de recommandations culturelles, qui comprend aussi des listes de films et de musique publiées à part. La littérature reste toutefois le cœur de ce rendez-vous annuel.

Depuis la fin de son mandat, ces listes font partie intégrante de sa communication personnelle. Elles sont publiées à dates régulières et largement reprises par les médias, sans commentaire critique ni hiérarchisation des ouvrages. L’objectif est avant tout de signaler des lectures, et d’ouvrir la porte aux échanges de recommandations.

La sélection de fin d’année 2025 rassemble 11 livres, malheureusement sans traduction francophone à l'heure actuelle : Paper Girl de Beth Macy, Flashlight de Susan Choi, We the People de Jill Lepore, The Wilderness d’Angela Flournoy, There is No Place for Us de Brian Goldstone, North Sun d’Ethan Rutherford, 1929 d’Andrew Ross Sorkin, The Loneliness of Sonia and Sunny de Kiran Desai, Dead and Alive de Zadie Smith, What We Can Know d’Ian McEwan, ainsi que The Look de Michelle Obama, qu'il ajoute en assumant être biaisé.

Essais, enquêtes et regard politique

Plusieurs titres relèvent de l’essai et de l’enquête. We the People de Jill Lepore et 1929 d’Andrew Ross Sorkin reviennent sur l’histoire politique et économique américaine. Paper Girl de Beth Macy et There is No Place for Us de Brian Goldstone s’attachent à des réalités sociales contemporaines, à partir de récits documentés. North Sun d’Ethan Rutherford s’inscrit dans la même veine, en explorant des territoires et des communautés souvent éloignés des grands centres urbains.

Fiction contemporaine et parcours personnels

La fiction occupe une place centrale dans la sélection. Flashlight de Susan Choi, The Wilderness d’Angela Flournoy, Dead and Alive de Zadie Smith et The Loneliness of Sonia and Sunny de Kiran Desai s’intéressent à des trajectoires individuelles et familiales, souvent marquées par des questions d’identité et de mémoire.

Avec What We Can Know d’Ian McEwan, la liste se prolonge du côté d’une fiction attentive aux liens entre histoire personnelle et contexte collectif. L’ensemble dessine une préférence pour des romans ancrés dans le présent, sans recours au spectaculaire.

Les livres recommandés durant l’été

En complément, Barack Obama a rappelé les ouvrages qu’il avait déjà recommandés quelques mois plus tôt :

Mark Twain de Ron Chernow

The Book of Records de Madeleine Thien

King of Ashes de S.A. Cosby (Le Roi des cendres, publié en français par Sonatine en octobre dernier, dans une traduction de Pierre Szczeciner)

Rosarita de Anita Desai

Audition de Katie Kitamura

The Buffalo Hunter Hunter de Stephen Graham Jones

Abundance de Ezra Klein et Derek Thompson

A Marriage at Sea de Sophie Elmhirst

Who is Government ? de Michael Lewis

The Sirens’ Call de Chris Hayes

