Printemps 2026 : Madame de Sévigné, Victor Hugo et Brion Gysin au cœur des expositions parisiennes

À Carnavalet, l’exposition Madame de Sévigné, Lettres parisiennes s’attache à la figure de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (1626-1696). Plus de 200 œuvres, parmi lesquelles peintures, objets et dessins, sont réunies à l’occasion du 400ᵉ anniversaire de sa naissance.

La correspondance, cœur de son œuvre, sert ici de fil conducteur pour aborder la vie parisienne du XVIIᵉ siècle. L’écriture épistolaire apparaît comme une pratique sociale autant qu’un geste littéraire, devenu, au fil du temps, un patrimoine à part entière.

À la Maison de Victor Hugo, Victor Hugo et l’architecture rappelle que « l’architecture est au cœur de la création hugolienne ». L’exposition établit un lien direct entre engagement patrimonial et œuvre littéraire. Victor Hugo y est présenté comme un défenseur précoce des monuments, et Notre-Dame de Paris, publié en 1831, est rappelé comme son roman le plus emblématique sur ce sujet.

Les dessins exposés donnent à voir une autre facette de l’écrivain, sans jamais dissocier le trait du texte : chez Hugo, le regard, l’écriture et la pensée architecturale avancent ensemble.

Panthéon charivarique par Benjamin Roubaud, Maison de Victor Hugo – Hauteville House, CC0 Paris Musées / Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey

Brion Gysin, écrire autrement

Au Musée d’Art Moderne, l’exposition consacrée à Brion Gysin (1916-1986) retrace une trajectoire située à la croisée des avant-gardes artistiques et littéraires du XXᵉ siècle. L’artiste est présenté comme « poète, peintre, performer et musicien », souvent associé à la Beat Generation.

Son œuvre visuelle « se déploie à l’intersection de la peinture et de l’écriture », à travers la poésie sonore et visuelle, la performance ou le cinéma expérimental.

La littérature n’y apparaît pas comme une référence extérieure, mais comme une matière active, transformée, découpée, performée - une manière de faire du texte un espace de création à part entière.

Lee Miller, le récit par l’image

La rétrospective Lee Miller met en lumière une œuvre photographique qualifiée de « poétique et surréaliste ». Des images de mode aux portraits, des paysages aux reportages de guerre, le parcours retrace une trajectoire marquée par le déplacement et par le témoignage. En 1945, ses photographies révèlent « l’horreur des camps de concentration allemands », inscrivant son travail dans une dimension narrative et documentaire forte.

Chez Lee Miller, l’image fonctionne comme un récit condensé, proche par sa puissance évocatrice de l’écriture littéraire.

Lee Miller, Modèle avec une ampoule Model with

Lightbulb, Studio Vogue, Londres, 1943 Lee Miller

Archives © Lee Miller Archives, England 2025

All rights reserved

Les autres temps forts de la saison

La saison comprend également des expositions consacrées à Paul Huet, Robert Capa, à la mode au XVIIIᵉ siècle (au Palais Galliera et au musée Cognacq-Jay), au portrait d’artiste au Petit Palais, ainsi qu’à Kàroly Ferenczy. Elle marque aussi la réouverture des Catacombes de Paris, à l’issue d’un vaste chantier de restauration et de modernisation.

Crédit image : © Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com