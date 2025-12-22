À Paris, une péniche dédiée à la littérature ouvrira au pied de Notre-Dame

Artflux enrichit son réseau de péniches culturelles avec « NANNA », un nouveau lieu consacré exclusivement à la littérature. Cette nouvelle adresse entend explorer le champ littéraire sous une forme hybride. La péniche sera amarrée au port de Montebello, face à Notre-Dame de Paris, et accueillera le public au printemps 2026.

NANNA se présente comme une bibliothèque ouverte rassemblant près de 5000 ouvrages. La collection, composée uniquement de livres de seconde main, couvrira un large spectre : littérature contemporaine, classiques français et internationaux, poésie, philosophie, récits de voyage, beaux-arts et bande dessinée.

Les livres seront accessibles librement, dans un esprit de partage et de circulation : consultation sur place, emprunt ou dépôt par les visiteurs. Cette approche repose sur un principe de confiance et d’échange entre lecteurs.

Autour des livres, la péniche accueillera une programmation littéraire régulière. Lancements de livres, séances de dédicaces, rencontres avec des auteurs, ateliers d’écriture ou enregistrements de podcasts feront partie des formats proposés. Des rendez-vous liés aux usages numériques, comme BookTok, sont également annoncés. L’ensemble vise à faire dialoguer les pratiques de lecture, d’écriture et de diffusion, dans un cadre pensé comme vivant et évolutif.

Un projet culturel, et économique

Le projet « NANNA » est accompagné d’un dispositif narratif destiné à en structurer l’identité. La figure de « L’Autre Dame », présentée comme un personnage symbolique, sert de fil conducteur au lieu et à sa communication. Cette narration suit une approche déjà observée dans d’autres établissements du groupe, où l’identité du site repose autant sur un cadre que sur un storytelling.

« NANNA » s’insère par ailleurs dans le modèle économique revendiqué par Artflux, fondé un lien entre activités culturelles et exploitation commerciale. Le groupe indique que les recettes issues de leurs activités « bar-restauration » et de l’événementiel participent au financement de ses programmations artistiques.

Créateurs d’entreprises dans le champ culturel, Géraud Boursin et Nicolas Laugero Lasserre sont à l’origine du groupe Artflux, qui développe depuis 2012 des lieux culturels et festifs sur la Seine. Diplômé de l’École polytechnique et de l’École des Ponts, Géraud Boursin a exercé pendant plus de vingt ans des fonctions de direction de projets et de développement d’entreprises, notamment dans les secteurs des services à l’environnement et de la mobilité urbaine.

Nicolas Laugero Lasserre, issu du monde de l’art et de la culture, dirige l’ICART, l’école du management de la culture et du marché de l’art, après avoir été directeur de l’Espace Cardin pendant dix ans. Il est également à l’origine du média et de la galerie Artistik Rezo. Ensemble, ils ont structuré Artflux autour de la création et de l’exploitation de lieux culturels flottants, conçus comme des espaces dédiés à la diffusion artistique et à la programmation culturelle sur la Seine.

Déclinés autour de thématiques variées — art urbain, photographie contemporaine, jazz, musiques du monde, littérature ou design —, ces lieux évoluent au rythme des saisons et du fleuve.

Crédits illustration : Artflux

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com