Aux États-Unis, la censure de livres se banalise encore un peu plus

Ces actions sont le plus souvent motivées par des objections au contenu plutôt que par des violations clairement établies de la loi, et ciblent fréquemment des thèmes liés à l’identité, la sexualité, le genre ou l’histoire des minorités. L’ampleur de ces « book bans » [censures de livre, NdR] interroge quant à la défense de la liberté d’expression et à la vitalité de l’accès à la diversité des idées dans le système éducatif public américain.

Au total, PEN America a comptabilisé près de 23.000 cas d’interdictions ou de restrictions de livres dans les écoles publiques américaines depuis 2021, un chiffre sans précédent dans l’histoire récente, selon ses propres données. Ces interdictions ont été observées dans 45 États et 451 districts scolaires différents, affectant des milliers de titres et d’auteurs.

L’organisation souligne que ce phénomène ne se limite plus à des actions isolées, mais tend à devenir une pratique routinière dans certaines juridictions, façonnée par des groupes de pression et des cadres législatifs récemment adoptés. Ce contexte a conduit à une forme de normalisation des bannissements de livres dans les écoles, avec des décisions souvent prises à l’échelle locale et sans transparence claire.

Les interdictions touchent un large éventail d’ouvrages : des romans best-sellers traitant de thèmes quotidiens et de questionnements adolescents, jusqu’à des œuvres primées qui font partie intégrante du paysage littéraire américain.

En tête de liste figurent des titres comme Looking for Alaska de John Green (Qui es-tu Alaska ?, trad. Catherine Gibert, Gallimard Jeunesse), Nineteen Minutes de Jodi Picoult ou The Bluest Eye de Toni Morrison (L'Œil le plus bleu, trad. Jean Guiloineau pour Christian Bourgois), qui ont été retirés ou contestés à plusieurs reprises dans différents districts scolaires.

Des motifs récurrents, loin de la « pornographie »

Les promoteurs des interdictions présentent souvent ces mesures comme une façon de protéger les enfants de contenus jugés « inappropriés », notamment du matériel à caractère sexuel. Cependant, de nombreux livres ciblés ne présentent pas de descriptions explicites, et les objections se concentrent plutôt sur des thèmes tels que l’identité LGBTQ+, le racisme ou la violence sociale.

Par exemple, des ouvrages explorant la transidentité (Genre Queer, une autobiographie non binaire de Maia Kobabe, trad. Anne Charlotte Husson chez Casterman), l’homosexualité (Shine de Lauren Myracle) ou le racisme (La couleur pourpre d'Alice Walker, trad. Mimi Perrin, Robert Laffont) représentent une part significative des titres retirés des rayons, bien au-delà des simples scènes explicites.

Des chercheurs et défenseurs de la liberté d’expression observent également que de nombreuses interdictions ne reposent pas sur l’application stricte de règles objectives, mais résultent de pressions idéologiques de groupes organisés ou de cadres législatifs vagues, ce qui rend la pratique difficile à contester au niveau local.

Le rôle des comités locaux et des acteurs éducatifs

Dans de nombreux cas, des comités d’examen de livres composés de parents ou d’administrateurs scolaires tranchent sur l’accès ou non à certains titres pour les élèves, souvent sur la base de plaintes individuelles ou de campagnes de groupes militants. Ces comités opèrent généralement à l’échelle du district scolaire, sans critères uniformes à travers les États.

Cette fragmentation des décisions fait que certains livres peuvent être disponibles dans un district mais interdits dans un autre, voire soumis à des restrictions d’âge ou à l’exigence d’un consentement parental pour être empruntés.

Un contexte politique et culturel plus large

Pour certains observateurs, ces interdictions s’insèrent dans un contexte plus vaste de débats culturels et politiques aux États-Unis, où la littérature scolaire devient un vecteur de luttes idéologiques. Des recherches universitaires suggèrent que les censures de livres peuvent être liées à des stratégies visant à mobiliser des électorats ou à marquer des positions sur des questions sociales sensibles, au-delà de simples préoccupations éducatives.

Ce contexte a également donné lieu à des réactions de la part de bibliothécaires, d’associations et de militants pour la liberté de lire, qui organisent des campagnes de sensibilisation, des événements comme la Banned Books Week et des actions juridiques visant à protéger l’accès aux livres.

