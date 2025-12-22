Une star de la littérature jeunesse lâchée par son éditeur après des accusations

HarperCollins UK a confirmé qu’il ne publierait plus aucun nouveau titre de David Walliams. La maison d’édition précise que cette décision a été prise « après mûre réflexion » par la nouvelle direction, arrivée après le départ soudain de son ancien PDG, Charlie Redmayne, en octobre. Kate Elton assure depuis l’intérim à la tête du groupe.

Selon The Telegraph, l’éditeur a mené en 2023 une enquête interne après qu’une employée « junior » a signalé des faits qu’elle a décrits comme du harcèlement de la part de l’auteur. L’enquête, qui s’est conclue en 2024, aurait impliqué des entretiens avec plusieurs membres du personnel ainsi qu’au moins un juriste interne. À l’issue de cette procédure, certaines mesures auraient été prises pour éviter tout contact entre l’auteur et des salariées, et une employée aurait quitté l’entreprise après avoir conclu un accord transactionnel incluant une indemnité à cinq chiffres.

L’éditeur indique toutefois ne pas commenter les affaires internes, « afin de respecter la vie privée des personnes concernées ». Aucune précision n’a ainsi été fournie sur la nature exacte des comportements évoqués.

La réponse de l’auteur

Par la voix de son agent, l'auteur affirme n’avoir jamais été informé d’aucune plainte, ni avoir été interrogé dans le cadre de l’enquête. « David nie catégoriquement tout comportement inapproprié et prend actuellement conseil auprès de ses avocats », a déclaré son représentant. L’auteur n’aurait pas eu connaissance de l’enquête en cours ni de ses conclusions au moment où la décision éditoriale a été prise.

David Walliams est une figure médiatique majeure au Royaume-Uni. Il s’est fait connaître au début des années 2000 comme comédien et scénariste, notamment grâce à la série satirique Little Britain, dont l’humour provocateur a rencontré un immense succès populaire, mais aussi de nombreuses controverses.

À partir de 2008, il entame une reconversion spectaculaire dans la littérature jeunesse avec The Boy in the Dress (Le Jour où je me suis déguisée en fille), publié par HarperCollins, et en 2010 par Gallimard jeunesse. S’ensuivent plus de quarante romans et recueils de nouvelles, parmi lesquels Mamie gangster, Monsieur Kipu, Joe Millionnaire ou encore Ratburger. Ses ouvrages, souvent comparés à ceux de Roald Dahl pour leur ton irrévérencieux, se sont écoulés à plus de 60 millions d’exemplaires dans le monde et ont été traduits en 55 langues.

Plusieurs de ses livres ont été adaptés pour la télévision par la BBC, notamment pour la chaîne jeunesse CBBC, et certains ont connu des versions théâtrales ou musicales.

Une image déjà fragilisée

La carrière médiatique de David Walliams était déjà en net recul. Ancien juré emblématique de Britain’s Got Talent, il avait quitté l’émission après la révélation, en 2022, de propos jugés sexistes et insultants tenus hors antenne lors d’auditions. Une transcription divulguée par Le Guardian révélait notamment des remarques obscènes à propos de candidates. L’auteur avait présenté ses excuses, expliquant qu’il s’agissait de conversations privées.

Depuis, l'auteur s’était recentré sur la promotion de ses livres, multipliant les tournées, notamment au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Son dernier ouvrage, Santa & Son, est paru en octobre 2025. En France, son dernier ouvrage en date est Mamie Gangster a encore frappé !, paru chez Albin Michel Jeunesse en 2022.

Pendant des années, David Walliams a représenté un atout commercial considérable pour HarperCollins. Selon Bookseller, il aurait assuré jusqu’à 44 % des ventes jeunesse de l’éditeur au Royaume-Uni en 2018. En 2019, les ventes cumulées de ses livres auraient dépassé les 100 millions de livres sterling.

Mais cette dynamique s’est inversée. Le média professionnel rapporte une chute de plus de 60 % de ses ventes durant l’été dernier, sur fond de critiques croissantes visant certains stéréotypes jugés problématiques dans ses ouvrages.

Désengagements en cascade

La décision de HarperCollins a entraîné des conséquences immédiates. David Walliams a été retiré du programme du Waterstones Children’s Book Festival, prévu en 2026 à Dundee, Lincoln et Taunton. La chaîne de librairies a confirmé qu’il n’apparaissait plus sur la liste des intervenants.

De son côté, la BBC a indiqué ne pas modifier ses programmes de fin d’année, mais a précisé qu’aucun projet futur n’était prévu avec l’auteur. Deux adaptations télévisées, Mr Stink et The Boy in the Dress, ont toutefois été diffusées récemment sur CBBC, et David Walliams est annoncé comme invité d’un jeu télévisé pour le Boxing Day, jour férié du 26 décembre au Royaume-Uni.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com