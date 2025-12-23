Donald Trump et la culture : la bataille du Kennedy Center

Le changement est intervenu 24 heures seulement après un vote du conseil d’administration du Kennedy Center. En grandes lettres métalliques, le nom de Donald Trump a été accolé à celui de John F. Kennedy, président assassiné en 1963 et figure centrale de la mémoire politique américaine.

Or, le Kennedy Center n’est pas une institution culturelle - qui accueille un centre culturel national et une salle de spectacle - comme les autres. Baptisé en 1964 par une loi du Congrès, il constitue un mémorial national fédéral dédié à JFK. À ce titre, son nom, sa vocation et son statut relèvent directement du législateur. C’est précisément ce point qui alimente aujourd’hui la contestation.

Le conseil d’administration, désormais dominé par des proches du président, estime pourtant être dans son droit. La Maison-Blanche a justifié la décision par la voix de sa porte-parole, Karoline Leavitt, saluant « le travail incroyable accompli par le président Trump pour sauver le bâtiment », aussi bien sur le plan financier que réputationnel.

Une légalité remise en question

Pour de nombreux élus démocrates et juristes, le problème n’est pas seulement symbolique, il est institutionnel. Modifier le nom d’un mémorial fédéral sans l’aval du Congrès constitue, selon eux, un précédent dangereux.

La famille Kennedy s’est rapidement exprimée. Kerry Kennedy, nièce de JFK, a promis publiquement de retirer elle-même les lettres une fois Donald Trump hors du pouvoir. Maria Shriver, autre nièce de l’ancien président, a dénoncé un geste « pas même légal » y voyant un mépris pour la mémoire de son oncle et pour la vocation mémorielle du lieu.

Le sénateur Bernie Sanders a, lui aussi, fustigé ce qu’il considère comme une manifestation de narcissisme politique, rappelant que le Kennedy Center appartient au patrimoine national, non à une administration temporaire.

Une institution culturelle profondément transformée

Cette polémique entre dans un contexte plus large de transformation du Kennedy Center depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Longtemps revendiquée comme politiquement neutre, l’institution a vu son conseil d’administration profondément remanié. Le président américain s’en est nommé lui-même président et a confié la direction opérationnelle à Richard Grenell, fidèle de longue date.

La nouvelle gouvernance assume une ligne culturelle dite « traditionaliste » et « anti-woke ». Plusieurs décisions ont marqué cette inflexion : suppression des drag shows, abandon d’événements liés à la communauté LGBT, invitation de figures de la droite religieuse et recentrage revendiqué sur des productions jugées plus « consensuelles ».

Donald Trump ne s’en cache pas. Sur son réseau Truth Social, il écrivait récemment : « PLUS DE DRAG SHOWS, NI D’AUTRE PROPAGANDE ANTI-AMÉRICAINE — QUE LE MEILLEUR. »

Boycotts, retraits et tensions artistiques

Ce repositionnement idéologique a entraîné une série de ruptures dans le milieu artistique. Des figures comme l'actrice Issa Rae ou la réalisatrice, productrice et scénariste Shonda Rhimes, ont démissionné ou mis fin à leurs engagements avec le Kennedy Center. Des productions ont été annulées ou ont renoncé à s’y produire, dont Hamilton, comédie musicale emblématique et lauréate du prix Pulitzer.

La venue annoncée de Donald Trump à une représentation des Misérables, le 11 juin dernier, a cristallisé ces tensions. Entre dix et douze membres de la troupe ont décidé de ne pas monter sur scène ce soir-là, préférant se retirer plutôt que de jouer devant le président. Certains artistes ont toutefois accepté d’honorer leurs contrats, tout en annonçant le reversement de leur cachet à des œuvres caritatives.

Richard Grenell avait alors vivement réagi sur CNN, dénonçant des artistes « intolérants » et affirmant que le Kennedy Center devait rester un lieu où les spectateurs « n’ont pas à se demander pour qui leur voisin a voté ».

La folie des grandeurs

L’affaire du Kennedy Center n’est pas isolée. Donald Trump a récemment fait apposer son nom sur la façade d’un Institut de la paix à Washington, dans le cadre d’une reprise en main contestée par l’exécutif fédéral. La direction historique de l’institution a été évincée, le personnel en grande partie remplacé, et plusieurs décisions ont été contestées en justice. Des procédures demeurent en cours, sans qu’une décision définitive n’ait encore tranché la question de la gouvernance de l’organisme.

Le Trésor américain envisage par ailleurs l’émission d’une pièce de un dollar à son effigie pour la commémoration des 250 ans de la Déclaration d’indépendance, prévue en 2026...

Ancien promoteur immobilier, Donald Trump a toujours conçu son patronyme comme une marque. Son inscription sur des bâtiments symboliques relève autant d’une stratégie de communication que d’une volonté d’inscrire son passage au pouvoir dans le paysage matériel et mémoriel du pays.

Une bataille culturelle appelée à durer

Selon plusieurs médias américains, la nouvelle orientation du Kennedy Center s’accompagnerait d’une baisse des ventes de billets, malgré les discours rassurants de la direction. Donald Trump, lui, affirme vouloir privilégier les « grands succès de Broadway » et promet une amélioration progressive de la qualité artistique. Lors d’une visite récente, il déclarait même n’avoir « jamais vraiment aimé Hamilton », tout en assurant que le centre proposerait désormais « de très bons spectacles ».

L’ajout du nom de Donald Trump à celui de John F. Kennedy dépasse largement la question d’une façade. Il représente une bataille autour de la mémoire nationale américaine, de la place de la culture dans l’espace public et de la politisation des institutions artistiques.

Pour ses détracteurs, il s’agit d’une instrumentalisation d’un mémorial dédié à un président assassiné. Pour ses partisans, c’est l’affirmation assumée d’un nouveau rapport au pouvoir culturel, fondé sur la rupture avec ce qu’ils perçoivent comme un monopole idéologique.

Le sort juridique de cette décision reste incertain. Mais une chose est acquise : le Kennedy Center est désormais devenu l’un des principaux théâtres de la guerre culturelle américaine.

Crédits photo : Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, cc-by-sa-2.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com