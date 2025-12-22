Initials BD : France Inter mobilise son antenne pour le 9e art

France Inter déploie une journée entière dédiée à la bande dessinée avec Initials BD. L’opération intervient après une période décrite comme difficile pour le secteur et s’appuie sur une présence continue du médium sur les ondes. Plusieurs émissions habituelles adaptent leur contenu pour aborder la bande dessinée sous des angles variés, de la création à ses usages culturels. La journée s’articule autour de temps forts éditoriaux et de rencontres avec des auteurs.

Le lauréat du 8e Prix BD Fnac–France Inter est dévoilé dès le journal de 8h, avant un entretien dans Nouvelles têtes, avec Daphné Bürki. Ce prix constitue l’un des moments centraux de la programmation et structure la matinée de l’antenne. D’autres émissions poursuivent la mise en perspective du médium tout au long de la journée.

10h-11h

Le mag de la vie quotidienne d'Ali Rebeihi

Comment la bande dessinée contribue à l’apprentissage de la lecture ?

Marine Schmoll, psychologue clinicienne en crèches et pour le collectif Éveil & Conseil, membre de l’Association nationale des psychologues pour la petite enfance (A.NA.PSY.pe), autrice du Guide pratique et psychologique de la lecture aux jeunes enfants (Dunod, 2025)

Jérôme Blanchart, rédacteur en chef de Mes premiers J’aime Lire, J’aime Lire, J’aime Lire Max et Je bouquine

Gwenaëlle Boulet, directrice éditoriale des titres Eveil chez Bayard Jeunesse et Milan, rédactrice en chef des titres Popi et Pomme d’Api

11h-12h30

La bande originale, de Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi

Florence Cestac pour Elle ne fait pas son âge (Dargaud)

14h-15h

La Terre au carré, de Mathieu Vidard

Parler d’écologie dans les bandes dessinées, avec :

Amélie Mougey, directrice de la rédaction de Reporterre et ex-rédactrice en chef de La revue dessinée

Laurent Bonneau, auteur illustrateur de bande dessinée (Le Bruit de l’eau, Futuropolis)

17h-18h

Zoom Zoom Zen, de Matthieu Noël

Avec Blanche Sabbah (Mythes et Meufs, Dargaud ; La Bataille culturelle, Casterman) et Philippe Geluck (L’Origine du Chat, Casterman)

19h-20h

Le téléphone sonne, de Fabienne Sintes

20h-21h

La 20e heure, d'Eva Bester

Avec Florence Dupré la Tour (Jeune et fauchée, Dargaud ; Les Moribonds, Casterman)

22h-23h

À la régulière, de Mehdi Maïzi

Théophile Sutter, auteur et illustrateur

Master class et rencontres à la Maison de la Radio

Deux master class ouvertes au public sont organisées à la Maison de la Radio et de la Musique. La première, animée par Laëtitia Gayet, est consacrée au manga français et réunit Reno Lemaire, Jenny, Yoann Vornière ainsi que Bablet et Singelin. Elle se tient au Studio 104 et se prolonge par une séance de dédicaces en Galerie Seine.

La seconde master class, animée par Eva Bester, met en avant des autrices de la bande dessinée contemporaine. Nine Antico, Florence Dupré La Tour, Marion Montaigne, Florence Cestac et Sixtine Dano y participent. Une séance de dédicaces suit également la rencontre. L’accès à ces événements est gratuit, sur réservation.

