Bad hombre, autopsie littéraire d’une époque sous tension

Dans Bad hombre, Pola Oloixarac raconte comment une femme se retrouve sollicitée par d’autres femmes pour participer à une entreprise de dénonciation collective visant des hommes issus de son passé ou de son entourage, figures ambiguës prises dans des récits d’abus, de domination ou de comportements jugés inacceptables. Très vite, le cadre se referme sur une alternative rigide : se ranger du côté d’une justice féministe devenue dogmatique ou être assimilée à la défense des « bad hombres », ces coupables désignés sans possibilité de défense.

Refusant la simplification, la romancière explore l’absence de nuance qui traverse ces dynamiques contemporaines, où l’opprobre peut frapper n’importe qui, y compris celles qui croyaient être à l’abri. À travers des personnages à la fois troublants et séduisants, elle dissèque les ressorts d’un système où morale, désir et pouvoir s’entremêlent, et où la peur d’être exclu finit par produire ses propres violences.

Le roman déploie une matière foisonnante, mêlant figures historiques comme Victoria Ocampo, mythologies numériques, dérives sectaires et fantasmes sexuels, dans un monde fragmenté et instable. Par une écriture incisive et introspective, Oloixarac signe un texte audacieux, en prise directe avec les tensions de notre époque, qui questionne certains réflexes du féminisme contemporain sans en nier les combats ni les acquis.

Les éditions Le Cherche Midi vous proposent les premières pages en avant-première :

Née à Buenos Aires en 1977, Pola Oloixarac est écrivaine, journaliste, traductrice et philosophe. Formée à la philosophie à l’université de Buenos Aires, elle s’est rapidement imposée comme l’une des voix les plus singulières de la littérature argentine contemporaine, saluée pour son intelligence critique et son goût du risque formel.

Autrice de quatre romans traduits dans de nombreuses langues, elle a été qualifiée par Ricardo Piglia de « grand événement de la nouvelle narration argentine ». Installée à Barcelone depuis 2020, Pola Oloixarac parle français et viendra à Paris pour accompagner la sortie de Bad hombre.

Par Clotilde Martin

