Bad hombre, autopsie littéraire d’une époque sous tension

Bad hombre, de Pola Oloixarac, traduit de l’espagnol par Aloïse Denis et publié aux éditions Le Cherche Midi le 15 janvier 2026, est un roman frontal qui interroge la mécanique implacable de la cancel culture et la difficulté de penser la complexité à l’ère des jugements sans appel, en plaçant une écrivaine face à un choix moral aussi radical que vertigineux.
Le 28/12/2025 à 08:33 par Clotilde Martin
28/12/2025 à 08:33
Dans Bad hombre, Pola Oloixarac raconte comment une femme se retrouve sollicitée par d’autres femmes pour participer à une entreprise de dénonciation collective visant des hommes issus de son passé ou de son entourage, figures ambiguës prises dans des récits d’abus, de domination ou de comportements jugés inacceptables. Très vite, le cadre se referme sur une alternative rigide : se ranger du côté d’une justice féministe devenue dogmatique ou être assimilée à la défense des « bad hombres », ces coupables désignés sans possibilité de défense.
Refusant la simplification, la romancière explore l’absence de nuance qui traverse ces dynamiques contemporaines, où l’opprobre peut frapper n’importe qui, y compris celles qui croyaient être à l’abri. À travers des personnages à la fois troublants et séduisants, elle dissèque les ressorts d’un système où morale, désir et pouvoir s’entremêlent, et où la peur d’être exclu finit par produire ses propres violences.
Le roman déploie une matière foisonnante, mêlant figures historiques comme Victoria Ocampo, mythologies numériques, dérives sectaires et fantasmes sexuels, dans un monde fragmenté et instable. Par une écriture incisive et introspective, Oloixarac signe un texte audacieux, en prise directe avec les tensions de notre époque, qui questionne certains réflexes du féminisme contemporain sans en nier les combats ni les acquis.
Les éditions Le Cherche Midi vous proposent les premières pages en avant-première :
Née à Buenos Aires en 1977, Pola Oloixarac est écrivaine, journaliste, traductrice et philosophe. Formée à la philosophie à l’université de Buenos Aires, elle s’est rapidement imposée comme l’une des voix les plus singulières de la littérature argentine contemporaine, saluée pour son intelligence critique et son goût du risque formel.
Autrice de quatre romans traduits dans de nombreuses langues, elle a été qualifiée par Ricardo Piglia de « grand événement de la nouvelle narration argentine ». Installée à Barcelone depuis 2020, Pola Oloixarac parle français et viendra à Paris pour accompagner la sortie de Bad hombre.
Par Clotilde Martin
Paru le 15/01/2026
240 pages
Le Cherche Midi
21,00 €
L’Attrape-mots avance par touches successives, sans chercher l’effet. Il interroge ce que peuvent les mots face à la perte, comment la littérature devient un outil de respiration quand le souffle manque. « J’ai perdu connaissance au milieu d’une phrase », écrit Jade. Et tout le roman semble répondre à cette suspension, en tentant, phrase après phrase, de reprendre l’air. À paraître le 21 janvier 2026.
27/12/2025, 16:12
Un top 10 des meilleures ventes pour clore l’année (du 15/12 au 21/12), qui reflète assez parfaitement les mois écoulés et un basculement qu’à vrai dire personne n’aurait parié : l’emprisonnement d’un ancien président de la République. Retenons surtout qu’une femme à écraser, dominer, a laissé très peu de place aux autres cette année : Freida McFadden.
26/12/2025, 11:12
Bad Hombre (trad. Aloïse Denis) n’est ni un pamphlet ni un manifeste. C’est un texte inconfortable, volontairement instable, qui interroge les certitudes morales de son temps. En refusant la position de surplomb, Pola Oloixarac propose une analyse sans mode d’emploi, attentive aux contradictions et aux dérives possibles d’une justice devenue virale. À paraître le 15 janvier.
25/12/2025, 21:29
Roman épistolaire au long cours, La Correspondante (trad. Leïla Colombier) déploie une intrigue patiente, presque silencieuse, fondée sur un geste en voie de disparition : écrire des lettres. Le récit s’ouvre sur un rituel immuable. « Le lundi, autour de dix heures ou dix heures et demie, Sybil Van Antwerp s’assoit à son bureau. La correspondance constitue sa façon de vivre. » Voilà qui pose l’écriture comme mode d’existence, comme rempart contre l’effacement. À paraître le 8 janvier.
25/12/2025, 18:07
Qu’est-ce que ça veut dire, être mère ? Comment un tel rôle se vit-il ? Voici, entre autres, ce que La République des Mères permet de questionner, d’explorer. D’effleurer du bout des lèvres. Liz Berry nous offre un recueil de poésie bouleversant dédié à la maternité. Une expérience à la fois universelle et terriblement intime, dans un corps qui chante de joie autant qu’il pleure de douleur. Une traduction à quatre mains assurée par Alice Brun et Claire Hélie.
24/12/2025, 13:26
Passions publiques ne propose ni solution clé en main ni apologie des émotions. Il invite plutôt à reposer une question décisive : à quelles conditions les affects peuvent-ils devenir un ressort de la raison politique plutôt que son envers destructeur ? En ce sens, l’essai offre moins un verdict qu’un cadre de compréhension, exigeant et salutaire, pour penser les tensions affectives qui traversent nos démocraties contemporaines.
24/12/2025, 10:52
Il est des livres qui avancent à pas feutrés, presque à voix basse, mais qui laissent derrière eux une empreinte durable. La Petite Vie, d’Antoine Cargoet, appartient à cette catégorie rare. Roman du souvenir, de la filiation et de l’ordinaire assumé, le texte se déploie comme une longue confidence adressée au père disparu, dans un mouvement où la mémoire devient à la fois matière narrative et geste de résistance contre l’effacement.
23/12/2025, 18:13
On ne verra pas les fleurs le long de la route n’est ni un récit d’anticipation classique ni un pamphlet. C’est un roman de la lucidité inquiète, qui avance sans illusions, mais sans renoncer totalement à la beauté. Même au milieu des ruines, subsiste un regard levé vers Orion, une main qui écrit, un silence partagé. Peu de consolation, certes, mais une exigence : celle de regarder le monde en face, sans détour. À paraître le 16 janvier.
23/12/2025, 15:22
Dans 14 Juillet, Benjamin Dierstein referme une trilogie entamée avec La Sirène qui fume et La Cour des mirages en replongeant le lecteur au cœur des années 1968-1984, entre gauchisme, barbouzes et montée de l’extrême droite. Le livre s’ouvre sur un avertissement programmatique – « Rien de ce qui suit ne s’est passé de cette façon. Tout aurait pu se passer de cette façon. Et pourtant, rien. »
23/12/2025, 14:51
Le trop rare Alex Taylor nous revient avec un nouveau roman, un western noir et sauvage. Une immersion glacée dans un univers de viande fumante et de chair pourrie où revient sans cesse l'obsédante question de la « servitude de la chair ». Âmes sensibles, s'abstenir. Amoureux des mots, plongez !
23/12/2025, 09:00
Au Fond du Puits, village perdu « au bout de la route », Cécile Coulon ouvre son nouveau roman par une vision d’apocalypse intime : un enfant de sept ans dont « le visage était pourri », transformé en masque de chair boursouflée, « criblé d’énormes et profondes stries ». D’emblée, le décor est posé : ce livre ne reculera ni devant l’horreur, ni devant la tendresse.
22/12/2025, 18:03
Dès les premières pages, Le secret de l’Herboriste pose un cadre limpide et une question morale qui irrigue tout le récit : « Les plantes sont capables du meilleur comme du pire. Certaines guérissent, D’autres blessent. » L’avertissement n’est pas décoratif. Il annonce un roman où le savoir, loin d’être neutre, devient une ligne de partage entre soin et châtiment, transmission et persécution. Par Lucy L. À paraître le 26 janvier 2026.
22/12/2025, 17:35
Dès son prologue, Ici tombent les filles installe une atmosphère d’une violence sourde, presque tellurique. La scène inaugurale, celle de la renarde attirée puis massacrée par un garçon armé d’une hache, agit comme une clé de lecture symbolique. L’animal croit au jeu, à l’échange, avant de comprendre, trop tard, qu'« il ne joue pas ». À paraître le 15 janvier.
22/12/2025, 17:19
Romancier à succès des années 1890-1920, Marcel Prévost (1862-1941) partage avec Marcel Proust son prénom et l’étymologie de son nom. Altération locale du substantif prévôt, le patronyme de Proust a été parfois confondu avec celui de cet autre Marcel, alors plus connu que lui et dont le nom semblait comme « une faute d’impression du » sien, comme il l’écrit en 1912 à Louis de Robert[1]. La postérité a réglé la question et donné raison au cadet : Prévost est complètement oublié, ensablé, quant à Proust chacun le connaît, beaucoup le lisent encore et sa place dans l’histoire de la littérature – comme fondement du Nouveau Roman et de l’autofiction – n’est plus à faire. Par Jean-Marc Quaranta
21/12/2025, 09:00
Une jeune Italienne, de Franck Petruzzelli se présente comme un roman de la mémoire et de l’exil, tissé de strates temporelles qui se répondent et se contredisent. Dès les premières pages, le lecteur est placé face à une femme en suspens, Elena — devenue Hélène — assise sur un banc face à la mer, observant ses enfants jouer à distance.
19/12/2025, 15:02
Il est des livres qui ne racontent pas seulement une histoire : ils déposent une présence. Comment te dire ? (trad. Hélène Cohen) appartient à cette catégorie rare. Dès les premières pages, Genevieve Kingston installe une voix – calme, précise, traversée d’émotions contenues – qui ne quittera plus le lecteur.
19/12/2025, 11:19
Derrière l’inébranlable Astérix, la deuxième place du classement provoque un choc (ou pas), pour la période du 8 au 14 décembre. Le Journal d’un prisonnier de Nicolas Sarkozy se distingue, quelques semaines après la sortie de prison de l'ancien président. Succès d’adhésion ou lié à la curiosité de comprendre ce que signifie un emprisonnement, même si court, l’ouvrage s’impose en tout cas comme l’un des événements éditoriaux majeurs de la semaine.
19/12/2025, 10:34
Dès sa première phrase, Le ciel a disparu frappe par une frontalité déconcertante, « le jour où mon grand-père Ayann Ader décida de tuer Elon Musk ». L’énoncé, sec, presque clinique, agit comme un crochet narratif autant que comme un avertissement. Alain Blottière n’écrit pas un roman à thèse ; il installe un dispositif de trouble. À paraître le 8 janvier 2026.
18/12/2025, 16:23
Tout commence par une scène de forêt, ample et charnelle, où Paul Beaupère installe son héroïne dans un rapport viscéral au monde. Marie-Thérèse, soixante-dix ans, chasseuse aguerrie, traque un cerf avec une ferveur quasi mystique. Le texte épouse son souffle, sa patience, sa science du terrain. À paraître le 28 janvier 2026.
17/12/2025, 11:24
L’hôpital comme théâtre moral. Un étrange contexte pour installer un roman. C'est pourtant celui que choisit Laure Heinich pour installer son récit, Avant la peine : un espace saturé de symboles. Non pas décor neutre, mais véritable scène tragique où se croisent pouvoir, reconnaissance sociale, désir et violence larvée. À paraître le 14 janvier 2026.
16/12/2025, 17:41
Underdog n’est ni une biographie classique ni un simple récit autobiographique. Bruno Marsan y compose un livre de strates, un texte hybride où la trajectoire de Sylvester Stallone sert de miroir, de point d’ancrage et parfois de contrepoint à une exploration intime de l’enfance, de l’humiliation et de la construction de soi.
16/12/2025, 15:59
Avec Un abri pour Lampedusa, Elsa Régis propose un récit d’une grande densité littéraire, où l’intime et le politique s’enchevêtrent dans une même respiration narrative. Le roman s’ouvre sur un été italien, saison trompeuse « où l’on dit “été” pour dire “ça ne dure pas” », et se déploie entre Rome, Tivoli, Tarente et l’île de Lampedusa, dans un mouvement de va-et-vient constant entre les lieux de villégiature et les marges de l’exil.
16/12/2025, 15:22
Ce coffret ne se contente pas d'ajouter une couronne à une œuvre plus bardée de médailles qu'Amin Dada, mais la désorganise intelligemment, c’est-à-dire lui rend son mouvement. Les Œuvres complètes, en deux volumes, de Paul Verlaine, constituent une invitation à ne plus rien fermer du tout : genres, périodes, « manières », légendes. Un beau cadeau de Noël pour quelqu'un qu'on aime beaaaucoup.
15/12/2025, 18:22
Dès les premières pages, Aqua relève de l'évidence, limpide, liquide, pure : ce roman ne commence pas par un personnage, mais par un élément. L’eau, omniprésente, mouvante, indomptable, devient la matrice du récit. Gaspard Koenig ouvre son livre par une scène quasi cosmique : la chute d’une goutte de pluie, décrite avec une minutie sensuelle et une ampleur presque mythologique. Sortie le 9 janvier 2026.
15/12/2025, 16:09
Nos Gaulois, déjà au-dessus du million en quatre semaines, poursuivent leur ascension. Astérix en Lusitanie de Fabcaro et Didier Conrad atteint 79.649 exemplaires écoulés (01/12 au 07/12) et conserve la première place (Hachette).
12/12/2025, 12:20
Olivier Charneux poursuit un travail littéraire qu’il mène depuis plusieurs livres : interroger l’intime, non pour l’exhiber, mais pour en déplier les zones d’ombre. Le point de départ est connu dès les premières pages, brutalement posé : la sœur aînée de l’auteur, Catherine, s’est suicidée à dix-huit ans. Une vie probable, donc. À paraître le 2 février 2026.
12/12/2025, 11:36
