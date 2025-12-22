Changement à la tête de l’Académie suédoise, gardienne du Nobel de littérature

Membre de l’Académie, Ingrid Carlberg est autrice et journaliste. Elle deviendra la nouvelle secrétaire perpétuelle à l’issue de la transition préparée par son prédécesseur. « Je suis extrêmement honorée par la grande confiance que l’Académie m’a accordée. Être sa secrétaire perpétuelle est une responsabilité que j’assume avec joie et une grande part d’humilité », a-t-elle déclaré.

Un mandat sous le signe du scandale

Mats Malm, historien de la littérature, occupait cette fonction depuis juin 2019. Il était arrivé à la tête de l’Académie dans un contexte particulièrement délicat, alors que l’institution, fondée en 1786, traversait l’une des crises les plus graves de son histoire. « Cela a été un privilège de travailler pour l’Académie en tant que secrétaire perpétuel. Sept ans constituent une durée raisonnable pour un mandat, et j’ai donc préparé la transmission de cette responsabilité », a-t-il expliqué dans un communiqué.

La crise qui avait profondément ébranlé l’Académie avait éclaté en novembre 2017, lorsque des dissensions internes étaient apparues autour de la gestion de ses liens avec Jean-Claude Arnault, figure culturelle française accusée puis condamnée pour viol. Époux de la poétesse Katarina Frostenson, membre de l’Académie, ce denier se trouvait au cœur d’un scandale mêlant conflits d’intérêts, accusations de harcèlement et culture du silence, dans le sillage du mouvement #MeToo. Katarina Frostenson avait fini par quitter l’institution.

À LIRE - Scandale, ou les coulisses du prix Nobel de Littérature

Les conséquences avaient été lourdes : sept membres avaient cessé toute participation, dont la secrétaire perpétuelle de l’époque, Sara Danius, et le prix Nobel de littérature 2018 avait été reporté à l’année suivante, une situation inédite depuis 70 ans. Bien que nommés à vie et ne pouvant formellement démissionner, les académiciens peuvent en effet choisir de se retirer des travaux de l’institution, rappelle l'AFP.

C’est dans ce contexte que Mats Malm avait pris les rênes de l’Académie, avec pour mission de restaurer sa crédibilité. Sous son mandat, l’institution a été réorganisée : de nouveaux membres ont été nommés, les statuts révisés et un engagement a été pris pour élargir la portée du prix Nobel de littérature, tant sur le plan géographique que linguistique.

L’Académie suédoise a confirmé le départ de Mats Malm par la voix de sa porte-parole, Louise Hedberg, soulignant que la transition avait été anticipée.

Une institution

En 2025, László Krasznahorkai a pris la suite de l’autrice sud-coréenne Han Kang, récompensée en 2024, et du Norvégien Jon Fosse, lauréat en 2023. Au fil de son histoire, le prix a distingué de nombreuses figures majeures de la littérature mondiale, parmi lesquelles Rudyard Kipling en 1907, Selma Lagerlöf en 1909, George Bernard Shaw en 1925, Thomas Mann en 1929, Hermann Hesse en 1946, Ernest Hemingway en 1954, Albert Camus en 1957, Pablo Neruda en 1971, Gabriel García Márquez en 1982, Wole Soyinka en 1986, Toni Morrison en 1993 ou encore Bob Dylan en 2017.

Cette récompense figure parmi les Prix Nobel, aux côtés de ceux attribués dans les domaines de la physique, de la chimie, de la physiologie ou médecine et de la paix. Le prix s’accompagne d’une médaille d’or, d’un diplôme et d’une dotation de 11 millions de couronnes suédoises, correspondant à environ un million d’euros.

Depuis 1901, le Nobel de littérature a été attribué à 117 reprises, distinguant au total 122 écrivains et écrivaines, certaines éditions ayant récompensé deux lauréats. Les auteurs primés représentent une quarantaine de nationalités. Les écrivains anglophones constituent le groupe le plus représenté, avec 31 lauréats, tandis que la France demeure le pays le plus récompensé, comptant 16 lauréats, de Sully Prudhomme, premier récipiendaire en 1901, jusqu’à Annie Ernaux, distinguée en 2022.

À LIRE - László Krasznahorkai, un Nobel qui parle des anges… faute d’espoir

Régulièrement critiqué pour son manque de diversité, le Prix Nobel de littérature n’a été attribué qu’à 18 femmes depuis sa création. Par ailleurs, près des trois quarts des lauréats sont issus du continent européen, une proportion élevée pour une distinction à vocation internationale. Des évolutions sont toutefois perceptibles ces dernières années : parmi les vingt derniers lauréats, on dénombre huit femmes ainsi que dix auteurs et autrices non européens.

Le prix Nobel est né de la volonté d’Alfred Nobel, inventeur et industriel suédois, connu notamment pour la dynamite. À la fin de sa vie, soucieux de l’image qu’il laisserait à la postérité, il décide de consacrer l’essentiel de sa fortune à la création de récompenses destinées à distinguer celles et ceux qui auraient rendu « le plus grand service à l’humanité ». Dans son testament, il prévoit plusieurs prix couvrant aussi bien les sciences que la paix et la littérature.

Le prix Nobel de littérature est confié à l’Académie suédoise, chargée de récompenser une œuvre jugée d’une valeur littéraire exceptionnelle. Depuis lors, cette distinction est devenue l’une des plus prestigieuses du paysage culturel mondial.

Crédits photo : Le bâtiment de la Bourse de Stockholm, en Suède, qui abrite aujourd’hui le musée Nobel (Mastad, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com