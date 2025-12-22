Recodification de la TVA : le livre, comment ça se taxe ?

Lors du dernier Conseil des ministres en date, le 17 décembre, le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure a présenté une ordonnance portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'incorporant au code des impositions sur les biens et services (CIBS). Le livre y dispose d'une place particulière, puisqu'il bénéficie de taux dérogatoires.
Le 22/12/2025 à 13:11 par Antoine Oury
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
22/12/2025 à 13:11
0
Commentaires
4
Partages
Dans un effort de clarification, de regroupement et de simplification, le gouvernement s'est lancé, depuis 2019, dans des travaux de recodification des dispositions relatives aux impositions sur les biens et services.
En 2022, la création du code des impositions sur les biens et services (CIBS) marquait une étape importante, puisque celui-ci a vocation à réunir l'ensemble des dispositions relatives aux impositions sur les biens et services, mais aussi à les présenter selon les secteurs d'activité concernés.
En cette fin d'année 2025, une ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 fait entrer au sein du CIBS la taxe sur la valeur ajoutée. « Cette pénultième étape est décisive, d'une part, car elle conduit à doubler la taille du code qui représentera désormais environ 20 % des textes législatifs fiscaux et, d'autre part, compte tenu de la prédominance de la TVA sur le plan économique et budgétaire », détaille un rapport consacré à cette ordonnance.
« Avec plus de 300 milliards d'euros annuels de recettes et une centaine d'impositions, une fraction significative de la fiscalité est ainsi regroupée dans le CIBS », poursuit le document. Les dispositions relatives à la TVA sont à nouveau présentées selon les secteurs d'activité, afin d'organiser de manière cohérente « les 100 taux dérogatoires au taux normal et les 85 exonérations, distinguées selon qu'elles ouvrent ou non droit à déduction de la taxe d'amont ».
Les principales dispositions de l'ordonnance du 17 décembre portant sur le livre se retrouvent au sein de sa section 4, consacrée aux taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle en rappelle, pour commencer, le taux normal (20 %), puis les taux dérogatoires, à savoir le taux intermédiaire (10 %), le taux réduit (5,5 %), le taux très réduit (2,1 %) et enfin le taux nul.
À LIRE - “Étau budgétaire”, Pass Culture, aides du CNL... Le budget 2026 à la loupe
Notons d'emblée qu'en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, le taux normal n'est que de 8,5 %, tandis que taux intermédiaire, taux réduit et taux très réduit sont regroupés à un même niveau, de 2,1 %.
Plus loin, l'ordonnance détaille les taux dérogatoires applicables dans le secteur des produits culturels, en commençant par les « Livres, biens assimilés et services associés ». Cette catégorie de biens et de services peut revendiquer un taux réduit, de 5,5 % - et donc de 2,1 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion. Le territoire de la Corse applique également un taux très réduit, de 2,1 %.
Concernant le livre, l'ordonnance en rappelle la définition fiscale, laquelle permet de déterminer si telle publication peut appliquer un taux réduit de TVA ou non.
Est assimilé à un livre l'ouvrage qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est constitué d'un ensemble d'éléments statiques, écrits ou graphiques, caractéristique d'une œuvre de l'esprit et comportant un apport rédactionnel ou éditorial comparable à celui d'un livre ;
2° Il ne présente pas un caractère commercial ou publicitaire marqué ;
3° Il ne contient pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Toutefois, cette condition ne s'applique ni aux ouvrages de dessin ou de coloriage pour enfant, ni aux cahiers d'exercices scolaires ;
4° Il n'est pas destiné à être découpé, construit ou autrement transformé.
– Ordonnance du 17 décembre 2025, article Article L213-220
Notons que le format imprimé n'est pas indispensable pour pouvoir bénéficier d'un taux réduit de TVA : ce dernier s'applique en effet au livre « qui se présente sous la forme d'un assemblage de pages reliées ou sous toute autre forme, y compris sonore, qui restitue le même contenu sans altérations autres qu'accessoires ».
Le même article 213-219 précise que « le taux dérogatoire s'applique également aux locations de ce produit », ainsi qu'« aux travaux de composition et d'impression effectués pour le compte de son éditeur ».
Comme l'indique le tableau ci-dessous, « Atlas et cartes géographiques » bénéficient également de taux dérogatoires de TVA, à 5,5 % ou à 2,1 % pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et la Corse.
Relevons le cas du livre d'occasion, pour lequel le « régime de la marge » est applicable, comme pour les autres biens d’occasion, œuvres d’art, objets d’antiquité et de collection. Ici, les assujettis-revendeurs peuvent appliquer le même taux que le même bien à l'état neuf, si celui-ci est éligible au taux réduit de TVA. Ce dernier s'appliquera donc sur la marge bénéficiaire des assujettis-revendeurs.
Notons que les droits sur les œuvres de l'esprit bénéficient également de taux dérogatoires, et notamment les « droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques, les livres et produits assimilés, les atlas et les cartes géographiques ».
Dans ce domaine, la cession totale ou partielle d'un droit patrimonial reconnu par le Code de la propriété intellectuelle se verra appliquer un taux intermédiaire de TVA, à 10 % (ou 2,1 % en Guadeloupe, Martinique ou à La Réunion, mais pas en Corse, qui n'est pas mentionnée).
L'ordonnance développe également les taux applicables à l'occasion de spectacles, de représentations théâtrales, mais aussi de sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Ainsi, pour une représentation théâtrale portant sur une œuvre nouvellement créée ou une œuvre classique faisant l'objet d'une interprétation ou d'une scénographie nouvelle, un taux très réduit (2,1 %) s'applique sur les 140 premières représentations payantes intervenant sur le territoire de taxation.
Des taux de 0,9 % en Corse et de 1,05 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion s'appliquent, dans le cas de figure ci-dessus. Au-delà de 140 représentations, le taux réduit (5,5 %, et 2,1 % en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Corse) est rétabli.
À LIRE - Le soutien de l'État au livre, entre efficacité et austérité
Pour les « autres expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel », un taux intermédiaire de TVA a été retenu, à hauteur de 10 %, sauf pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et la Corse (2,1 %).
Notons une exception de taille à tous ces taux dérogatoires. Ainsi, une publication « qui fait l'objet d'au moins deux des trois interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse » se voit appliquer un taux normal de TVA (20 %), tout comme les droits portant sur cette publication. Le même régime fiscal s'applique d'ailleurs pour les spectacles « à caractère pornographique ou d'incitation à la violence », précise l'ordonnance.
L'ordonnance complète est accessible à cette adresse.
Photographie : illustration, Chambre des Députés, CC BY-ND 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À quelques jours de Noël, un contrôle mené dans les catalogues en ligne de plusieurs grandes enseignes culturelles met au jour une réalité : des textes négationnistes, des pamphlets suprémacistes et même des ouvrages interdits de diffusion en France se retrouvent proposés à la vente, parfois en direct, souvent via les logiques de marketplace. L’affaire, révélée par Libération, a provoqué les retraits rapides de certains produits, mais aussi l’annonce d’une saisine de la justice par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.
19/12/2025, 15:26
Le développement des technologies de l'information et de la communication s'est accompagné d'une certaine créativité des escrocs et autres arnaqueurs pour exploiter les failles de ces outils. Toute une variété de malversations inédites est apparue, qu'il convient de caractériser et désigner en français : la Commission d'enrichissement de la langue française a quelques propositions.
19/12/2025, 10:35
La ministre de la Culture Rachida Dati a remis, ce mercredi 17 décembre, des certificats d’inclusion à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel (PCI) à différentes communautés patrimoniales représentantes d’une pratique culturelle. À cette occasion, le chjam’è rispondi, des joutes poétiques improvisées et chantées en Corse, est entré au sein de cet inventaire.
18/12/2025, 10:33
Très discuté et enjeu décisif pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances 2026 a été adopté, ce lundi 15 décembre, par le Sénat, par 187 voix contre 109. Rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, il doit désormais passer par une commission mixte paritaire qui avancera un compromis susceptible d'être adopté par le Parlement dans son entièreté.
16/12/2025, 13:10
Camille Thoniel rejoint Livre et lecture en Bretagne en tant que chargée de l’économie du livre, apportant avec elle une solide expérience de l’édition contemporaine et de l’accompagnement des structures indépendantes.
16/12/2025, 13:10
En 2026, la Drôme commémorera le 400ᵉ anniversaire de la naissance de la marquise de Sévigné, grande épistolière du XVIIᵉ siècle et figure étroitement liée à Grignan. À cette occasion, le Département de la Drôme, les Châteaux de la Drôme, l’agence Drôme Attractivité et la ville de Grignan s’associent pour porter « 2026, Année Sévigné », une programmation culturelle d’ampleur à l’échelle du territoire.
12/12/2025, 12:21
Un domaine technique aux nombreuses spécificités, avec une vocation internationale : l'édition scientifique, sans surprise, emprunte plusieurs termes à l'anglais au sein de son vocabulaire. La Commission d'enrichissement de la langue française présente quelques équivalents, accompagnés des définitions correspondantes.
12/12/2025, 11:43
Mis en œuvre entre 2025 et 2028, un plan interministériel, réunissant éducation, travail, culture, justice et, bien sûr, outre-mer, entend prévenir et lutter contre l'illettrisme et l'illectronisme dans ces territoires. Il prévoit notamment de fédérer les acteurs, d'améliorer l'acquisition du langage et les premiers apprentissages ou encore de faciliter l'accès aux savoirs de base dans le monde du travail.
12/12/2025, 10:46
La part collective du Pass Culture, instaurée après crédits alloués à titre individuel, pourrait bien devenir l'instrument principal du dispositif. Un décret pris par le Premier ministre modifie les modalités de répartition des crédits de la part collective, tout en instaurant « trois piliers » relatifs aux activités d'éducation artistique et culturelle qu'il est possible de financer.
12/12/2025, 09:43
La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel, formule des recommandations concernant l'usage de termes issus de langues étrangères, en proposant des équivalents en français. Elle se penche sur les cas de key lab et bootcamp, deux concepts très utilisés dans les domaines de la recherche et de la formation.
11/12/2025, 09:35
Un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace annonce la nomination de Nicolas Tocquer, conservateur en chef des bibliothèques, à la direction de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Sa prise de poste sera effective le 1er janvier 2026.
10/12/2025, 10:22
Le gouvernement Lecornu II a poussé un soupir de soulagement le mercredi 3 décembre dernier après l'adoption du projet de loi de finances de fin de gestion 2025, revu en commission mixte paritaire, par le Sénat. Promulgué, le texte confirme des coupes de 48 millions € en crédits de paiement et de 123 millions € en autorisations d'engagement.
09/12/2025, 10:42
L'examen du projet de loi de finances pour 2026 se poursuit au Sénat, après un rejet en première lecture par l'Assemblée nationale et l'adoption du volet consacré aux recettes par la chambre haute. Les rapporteurs ont étudié en détail les propositions budgétaires du gouvernement, à l'instar de Jean-Raymond Hugonet (Les Républicains, Essonne), qui s'est penché sur le programme 334 du ministère de la Culture, « Livre et industries culturelles ».
08/12/2025, 15:34
Un arrêté pris par la ministre de la Culture annonce les entrées de Mariane Ibrahim et Jean Mattern au sein du conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions.
08/12/2025, 10:11
Arts en résidence – Réseau national, qui fédère des structures dédiées aux résidences artistiques en France, lance un appel à auteur·rice pour accompagner la quatrième édition du programme itinérant Chemin des affinités en 2026. L’écrivain·e suivra le projet « Saut de puce » de l’artiste Lorette Pouillon – accueillie à la Galerie du Dourven, aux Capucins d’Embrun et au Centre d’art de Châteauvert – et en retracera l’évolution au fil des résidences, entre échanges réguliers et une rencontre sur place.
04/12/2025, 15:06
Une série de décrets du président de la République, pris sur rapports du Premier ministre et des membres du gouvernement, nomment ou élèvent, ce 3 décembre, des personnalités au sein de l'ordre national du Mérite. Auteurs, bibliothécaire et éditeurs sont représentés, ainsi qu'un calligraphe...
03/12/2025, 09:52
Un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati nomme Patrick Gérard, conseiller d'État et président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres.
03/12/2025, 09:26
Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.
02/12/2025, 18:22
La Société des grands projets ouvre son deuxième appel à candidatures dans le cadre du projet « Illustrer le Grand Paris », qui invite des illustratrices et illustrateurs à concevoir des œuvres uniques exposées de manière pérenne sur les quais du futur métro. 30 artistes ont été retenus à l'issue du premier appel.
02/12/2025, 10:38
Ce mercredi 3 décembre, de 14h à 20h, en salle 6217 de l’Assemblée nationale, la députée de Paris Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, organise un colloque consacré aux politiques publiques pour l’indépendance et la diversité culturelles. Une table ronde sera consacrée au livre.
02/12/2025, 09:44
Les ministres de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et de la Culture, Rachida Dati, étaient ce matin au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil afin de présenter les résultats des États généraux de la lecture pour la jeunesse. Afin de créer, maintenir et renforcer le lien avec l'activité, une feuille de route pour les dix prochaines années avance trois principaux axes d'action.
01/12/2025, 16:14
Le ministère de la Culture lance un appel au mécénat afin de réunir 790.000 €, nécessaires pour acquérir 7 lots d'un fonds Marcel Proust proposé aux enchères par Sotheby's. Une opération d'envergure, qui permettrait d'enrichir considérablement la collection dédiée conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 1962.
01/12/2025, 09:30
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a trouvé la successeure de Guillaume Niziers, directeur depuis 2017 du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques, est nommée.
01/12/2025, 09:25
Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été retiré de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès, destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot, à la demande de la direction académique. En cause : un passage jugé « inadapté », probablement celui où l’héroïne évoque le plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association qui porte le prix et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, alertent sur une atteinte à la liberté pédagogique et interrogent ce que l’école accepte - ou non - d’aborder en matière de désir féminin.
27/11/2025, 18:33
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec celle des affaires sociales, a reçu en audition, ce 26 novembre, les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier. Elles ont dessiné deux solutions différentes pour assurer la continuité de revenus des artistes-auteurs, question particulièrement cruciale pour les professions de la création.
26/11/2025, 14:07
Ce mardi 25 novembre marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, soutenue par l'Organisation des Nations unies. À cette occasion, le ministère de la Culture met en avant quelques mesures de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), au sein d'un gouvernement qui, dans son budget 2026, ne fournit pas de nouveaux moyens, bien au contraire.
25/11/2025, 15:40
Le ministère de la Culture annonce que plus d’une centaine de lots issus du fonds de l’architecte Pierre Fontaine ont rejoint les collections publiques. Ces pièces ont été acquises lors de la vente organisée le vendredi 21 novembre par la maison Thierry de Maigret. Coordonnée par le service des musées de France, l’opération a mobilisé près de quinze institutions pour préserver cet ensemble majeur consacré à l’un des créateurs du style Empire.
25/11/2025, 11:09
Le ministère de la Culture, par l'intermédiaire du Centre national du livre (CNL), souhaite rapprocher la lecture et les livres des centres de loisirs, en particulier dans les territoires ruraux. L'opération « 50 Livres pour le plaisir » dotera 250 centres de loisirs, de 8 régions, avec une cinquantaine d'ouvrages sélectionnés par Raphaële Botte et Sophie Van der Linden.
25/11/2025, 10:17
Les trois agences Occitanie films, Occitanie en Scène et Occitanie Livre & Lecture ont fusionné le 1er octobre 2025 pour créer L’Agence Unique, Occitanie Culture. Le 21 novembre, près de 1000 professionnels ont participé à la première Assemblée générale organisée à Montpellier et Toulouse. Ils et elles ont élu leurs représentants au Conseil d’administration et les membres du bureau de la nouvelle association.
24/11/2025, 10:47
L'autrice et haute fonctionnaire Constance Rivière entame un nouveau mandat à la tête de l'établissement public du Palais de la porte Dorée, situé dans le 12e arrondissement de Paris, annonce un décret du Premier ministre.
24/11/2025, 09:49
Quelques heures avant l’examen de l’article 5 du PLFSS 2026, un courriel atterrissait dans les boîtes mail des sénateurs. Envoyé au nom de plusieurs organisations siégeant au conseil de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) — dont certaines fondatrices de l’Agessa —, il était transmis par CALIF Communication, un cabinet professionnel de lobbying.
21/11/2025, 13:02
Le compte à rebours file, pour les députés : l'Assemblée nationale a jusqu'à ce dimanche 23 novembre, minuit, pour boucler l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Les rapporteurs de la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont rendu leurs avis sur le budget du ministère de la Culture, exprimant souvent des inquiétudes vis-à-vis du financement des missions.
20/11/2025, 12:25
L’Association des maires de France (AMF) publie les résultats de sa première grande enquête consacrée à l’action culturelle des communes et des intercommunalités. De l’état des équipements aux budgets, en passant par les partenariats, les obstacles rencontrés et les inégalités territoriales, ce travail offre une photographie inédite de la culture au niveau local.
19/11/2025, 13:34
D'ici quelques semaines, le Centre national du livre (CNL) ouvrira un nouveau partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF), pour installer des mini-bibliothèques dans les centres de loisirs. Une opération qui s'inscrit dans la politique d'incitation à la lecture du gouvernement, en direction des plus jeunes.
18/11/2025, 16:02
L'emploi de directeur régional des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire est susceptible d'être vacant à compter du 1er avril prochain, annonce le ministère de la Culture. Christine Diacon, l'actuelle directrice, est en poste depuis 2022.
18/11/2025, 09:22
Autres articles de la rubrique Métiers
Depuis 2021, PEN America, organisation de défense de la liberté d’expression et des écrivains aux États-Unis, recense les cas d’interdictions de livres dans les écoles publiques américaines. Leur dernier rapport met en lumière des milliers d’ouvrages retirés ou ciblés par des restrictions d'accès dans des bibliothèques scolaires à travers une grande partie du pays. Les classiques littéraires comme les romans contemporains destinés aux jeunes adultes sont concernés.
22/12/2025, 12:49
L’un des auteurs jeunesse les plus vendus du Royaume-Uni, David Walliams, a été écarté par son éditeur historique HarperCollins, à la suite d’une enquête interne portant sur des comportements jugés « inappropriés » envers de jeunes employées.
22/12/2025, 12:23
La succession est désormais actée à la tête de l’Académie suédoise, l’une des académies royales de Suède, dont le rôle peut être rapproché de celui de l’Académie française, chargée d’attribuer chaque année le prix Nobel de littérature. Après sept années passées au poste de secrétaire perpétuel, Mats Malm a annoncé son départ. Il quittera officiellement ses fonctions le 1er juin 2026, date à laquelle Ingrid Carlberg lui succédera.
22/12/2025, 10:48
Enfin, la Bibliothèque publique de l’État à Barcelone — longtemps appelée bibliothèque provinciale — sort de l’ombre des projets avortés et des promesses non tenues. Un chantier qui avait germé dans les esprits des décideurs culturels dès les années années 1980 est aujourd’hui lancé, avec un premier coup de pelle symbolique qui clôt, si l’on ose dire, 38 ans d’attente.
22/12/2025, 10:41
Les chaines de librairies Waterstones et Barnes & Noble, respectivement actives au Royaume-Uni et aux États-Unis, partagent un même propriétaire, le fonds d'investissement américain Elliott Investment Management. Celui-ci envisage une entrée en bourse des deux entreprises, au cours de l'année 2026.
22/12/2025, 10:11
Le 7 décembre 2025, en plein jour, deux hommes armés ont pénétré dans les salles d’exposition, s’emparant d’une douzaine d’œuvres rarissimes — huit gravures d’Henri Matisse et cinq tirées des illustrations de Menino de Engenho de Cândido Portinari — au cœur de l’exposition Do livro ao museu (Du livre au musée), organisée avec le Museu de Arte Moderna de São Paulo.
20/12/2025, 10:57
Dans l’univers des bibliothèques patrimoniales, on s’attend rarement à des scènes qui relèvent plus d'Agatha Christie que de la lecture studieuse. Et pourtant. Le 28 novembre dernier, la Cour régionale de Vilnius a confirmé la condamnation de Mikheil Zamtaradze, ressortissant géorgien reconnu coupable d’avoir dérobé 17 éditions rares, estampillées classiques russes du XIXᵉ siècle, à la bibliothèque de l’Université de Vilnius.
20/12/2025, 10:49
Dans ce coin de l’Amérique profonde, souvent perçu comme un bastion de conservatisme social, un épisode qui aurait pu rester un banal débat local est devenu un symbole des tensions contemporaines autour de la censure, de l’identité et de la lecture jeunesse. En cause : un petit album destiné aux enfants, Call Me Max, et son héros, un garçon transgenre — un sujet qui, ces dernières années, alimente des controverses bien au-delà des étagères des bibliothèques publiques.
20/12/2025, 10:43
Plusieurs perquisitions ont été menées, ce jeudi 18 décembre, visant la mairie du 7e arrondissement de Paris ainsi que les domiciles parisiens de Rachida Dati. La ministre de la Culture est soupçonnée de « corruption active et passive », « trafic d'influence auprès d'une organisation internationale publique », d'« abus de bien social et abus de confiance », de « détournement de fonds publics par une personne investie d'un mandat public » et de « recel et blanchiment », lorsqu'elle était élue au Parlement européen.
19/12/2025, 15:12
Avec cinq autres partenaires, le diffuseur-distributeur indépendant Pollen Diffusion devient actionnaire de Tom Pousse, une maison d’édition spécialisée dans l’accompagnement des enfants et des adultes en difficulté d’apprentissage et/ou en situation de handicap. L’opération s’inscrit dans une reprise collective, tandis que le fondateur, Alain Royer, conserve la direction éditoriale.
18/12/2025, 18:26
Réuni du 16 au 19 décembre, le Conseil de Paris a finalement validé l’aide à l’investissement destinée à 40 librairies indépendantes de la capitale, après un premier rejet qui avait fait grand bruit en novembre. Dans les « temps forts » de la séance, la Ville indique que le dispositif a été approuvé et qu’il vise l’attractivité, l’accessibilité et la transition énergétique des librairies sélectionnées.
18/12/2025, 13:12
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu, ce jeudi 18 décembre, un arrêt très attendu dans l'affaire C‑366/24, qui oppose Amazon au ministère de la Culture français. La multinationale américaine conteste en effet la réglementation sur les frais de port minimum pour la livraison à domicile des livres neufs, considérant qu'elle est contraire au droit européen. Dans son arrêt, la CJUE écarte certains arguments d'Amazon, mais rappelle toutefois que la mesure « doit être analysée à la lumière des règles en matière de libre circulation des marchandises ».
18/12/2025, 13:08
Dans les années 2050, Stella, une jeune fille différente et courageuse, découvre le début d'Une légende oubliée : celle du Cœur de diamant, un symbole d’espoir capable de sauver la Terre. Guidée par la sagesse toltèque, une louve blanche et sa propre lumière intérieure, elle part en quête de cette légende sans se douter que c'est en quête d’elle-même qu'elle se lance. Un projet Ulule porté par Charlotte Hiroux Sırkıntı.
18/12/2025, 13:02
Après plusieurs semaines de débats à Bruxelles et Strasbourg, le Parlement européen a définitivement tranché sur le règlement contre la déforestation importée. Les livres et produits imprimés en sont désormais exclus, à l’issue d’un processus législatif entamé fin novembre. Une décision saluée par les éditeurs, mais qui continue d’alimenter les discussions sur l’équilibre entre ambition environnementale et réalités culturelles.
17/12/2025, 18:23
Aux éditions de l’Aube, la collection L’Aube noire ouvre un nouveau rendez-vous : « L’affaire qui… », une série créée et dirigée par Michèle Pedinielli, en coédition avec la Bibliothèque nationale de France (BNF).
17/12/2025, 18:23
PEN International, organisation de défense de la liberté d’expression et des droits des écrivains, et l'antenne biélorusse du PEN annoncent la libération de 123 personnes détenues en Biélorussie, actée ce 13 décembre. Les organisations relient cette décision à des négociations avec les États-Unis pour un possible allègement de sanctions économiques et demandent la libération de toutes les personnes encore emprisonnées pour des motifs politiques ainsi que des mesures de justice, l’exil ayant été imposé aux personnes libérées.
17/12/2025, 15:25
La maison d'édition lyonnaise Black Book, spécialisée dans les jeux de rôle et jeux de société, a annoncé son placement en redressement judiciaire, validé par le tribunal des activités économiques de Lyon mi-novembre. L'entreprise est fragilisée en raison du coût lié au bail d'un important dépôt, a expliqué David Burckle, fondateur et dirigeant.
17/12/2025, 11:25
Les chiffres ont parfois le mauvais goût d’être clairs. En interrogeant l’agrégateur Paris Librairies, on observe que 54 librairies parisiennes ont en stock des ouvrages signés Jordan Bardella ou Nicolas Sarkozy. Dans le même temps, 187 librairies proposent le dernier roman de Laurent Mauvignier. Un rapport de un à trois.
17/12/2025, 09:59
À l'heure où les mouvements croisés de financiarisation et de concentration remodèlent l'édition française, la bibliodiversité semble plus menacée que jamais. Que peuvent les bibliothèques publiques face à cette mutation ? Les relations des établissements avec tous les acteurs de la chaine, de l'auteur au lecteur, peuvent-elles soutenir la diversité de la production éditoriale ? Une journée professionnelle, le 20 janvier 2026, doit apporter quelques réponses à ces questions.
17/12/2025, 09:37
Le magazine Fluide Glacial nous apprend le décès d’Édika, de son vrai nom Edouard Karali, survenu le 16 décembre 2025, à l’âge de 85 ans. La rédaction dit « pleure[r] la disparition de l’un de ses auteurs phares et d’une figure majeure du monde de la bande dessinée », tout en se disant « surtout dévastée » par « la perte d’un ami ».
16/12/2025, 20:15
Au Havre, une adresse familière des chineurs de papier s’apprête à baisser le rideau. Les Yeux d’Elsa, bouquinerie généraliste doublée d’un café littéraire, va fermer début 2026, après plus de 30 ans de présence. En cause : des ventes en baisse et des charges trop lourdes, qui poussent son propriétaire à mettre le lieu en vente.
16/12/2025, 17:41
Pour entrainer leurs grands modèles de langage, les développeurs et fournisseurs d'intelligence artificielle s'appuient sur de vastes corpus, au sein desquels se trouvent souvent des œuvres protégées par le droit d'auteur. Tandis que les négociations ouvertes avec les ayants droit sur une compensation pour cet usage patinent, une proposition de loi émerge au Sénat, autour d'une « présomption légale d'utilisation ».
16/12/2025, 11:04
Cette fin d'année sera cruciale pour le secteur du livre, miné par des résultats jugés décevants et une certaine morosité ambiante. L'impératif économique masquera sans doute des réflexions sur l'industrialisation et la commercialisation des ouvrages, alors que certains acteurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs pratiques. La maison d'édition Wildproject, qui consacrait dès 2019 un titre à l'écologie du livre, poursuit cette réflexion.
15/12/2025, 15:38
L'éditeur de livres jeunesse møtus, fondé par François David en 1988 sous un statut associatif, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen, le 10 décembre 2025. La structure, rachetée en 2019 par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage, a publié ses derniers livres en fin d'année 2024.
15/12/2025, 15:34
La romancière britannique Joanna Trollope, figure majeure du roman populaire anglais consacré à la vie familiale et aux relations intimes, est morte à l’âge de 82 ans, jeudi, à son domicile de l’Oxfordshire, en Angleterre. L’annonce a été faite par son agence littéraire, Felicity Bryan Associates, sans précision sur les causes du décès.
15/12/2025, 12:54
La librairie Le Nuage Vert, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé une campagne de financement participatif afin de faire face aux conséquences financières de travaux urgents réalisés sur sa devanture. L’appel a déjà rencontré un écho : 1827 € ont été récoltés sur un objectif initial de 1000 €, soit 182 % de financement, alors qu’il reste encore 26 jours à la collecte.
15/12/2025, 12:34
Dans les Pyrénées, Elena, Lise et Tom voient leurs vacances bouleversées par une série étrange d’attaques de troupeaux. Quand un loup se profile, la peur s’installe. En enquêtant auprès des éleveurs et des protecteurs de la nature, les jeunes héros découvrent un territoire où émotions et idées s’affrontent. Premier tome de la collection Crimes contre Nature, ce polar vert écrit par mère et fille, invite les 9-12 ans à explorer la biodiversité et à cultiver leur esprit critique. Projet porté par Claire Marine Alemany.
15/12/2025, 12:11
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.
15/12/2025, 10:56
À Verniolle, en Ariège (09), Le Relais de Poche, lieu culturel mêlant librairie, restauration et spectacles, prépare un changement de gouvernance. À l’approche de l’âge de la retraite de ses fondateurs, la librairie va être transmise à une association, Les Passeurs de Relais, qui en assurera la gestion à partir de janvier 2026. Cette évolution vise à préserver une librairie de proximité dans un contexte jugé fragile pour la filière du livre, tout en inscrivant le projet dans une dynamique collective.
15/12/2025, 10:21
Quelles sont les vingt langues les plus parlées au monde ? Quel est leur nombre de locuteurs ? L’Ethnologue, site de référence pour les langues, nous propose une classification sans surprise pour certaines langues et instructive pour d’autres langues. Suite à quoi, nous tenterons de présenter chaque langue en quelques lignes.
15/12/2025, 10:18
Le 6 octobre 2025, Dublin dormait encore quand les flammes ont mordu la devanture de Books Upstairs, sur D’Olier Street. Vers 3 heures du matin, un feu allumé à l’avant du commerce a déclenché l’intervention des secours. La Garda Síochána a ouvert une enquête, sans blessés signalés. Mais au petit matin, l’équipe sidérée a découvert l'ampleur des dégâts... et reconstruit tant bien que mal depuis.
14/12/2025, 15:18
Au Japon, le paysage culturel des bibliothèques se redessine à marche forcée. Sur les écrans d’accueil de certaines bibliothèques municipales ou universitaires, une invite inattendue attire désormais les regards : « Essayez Shisho, la bibliothécaire IA. » Cette technologie à pour objectif est simple : réduire la charge des personnels humains tout en enrichissant l’expérience du public.
13/12/2025, 10:19
Cracovie, ville au patrimoine littéraire profond, s’est retrouvée au cœur d’une polémique inattendue à la fin d’octobre 2025. À l’ombre des célèbres salons officiels, une autre manifestation — Targi Książki bez Cenzury, ou Salon du livre sans censure — a rassemblé une série de publications hautement controversées, accusées de véhiculer des discours antisémites et anti-ukrainiens.
13/12/2025, 09:34
Au détour d’un dossier poussiéreux de la Sección de Censura du Archivo General de la Administración — à Alcalá de Henares — l’un des grands visages de la littérature espagnole du XXᵉ siècle renaît. Deux manuscrits inédits d’Ignacio Aldecoa (1925-1969) ont été repérés par le professeur Álex Alonso Nogueira alors qu’il se documentait pour la prochaine exposition de la Biblioteca Nacional de España (BNE) : Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir. L’un de ces textes sera bientôt montré au public à Madrid.
13/12/2025, 09:10
À Marseille aussi, les librairies sont ciblées. La librairie associative Transit a subi trois attaques en 2025 - tags, perturbation d’une rencontre, puis croix celtique peinte sur sa vitrine dans la nuit du 1er au 2 décembre -, tandis que la librairie Les Sauvages a également été visée par une croix celtique sur son rideau de fer. Face à cette série d’intimidations, une mobilisation de soutien s’est tenue hier soir place Léon Blum à l’appel de plusieurs librairies marseillaises, réunissant une centaine de personnes.
12/12/2025, 16:46
Top ArticlesLettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium” La librairie de l'année : si tu achètes un livre sans le lire, tu payes plus cher “Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal “J’ai cru travailler dans une maison d'édition où les livres comptaient vraiment”
Commenter cet article