Recodification de la TVA : le livre, comment ça se taxe ?

Dans un effort de clarification, de regroupement et de simplification, le gouvernement s'est lancé, depuis 2019, dans des travaux de recodification des dispositions relatives aux impositions sur les biens et services.

En 2022, la création du code des impositions sur les biens et services (CIBS) marquait une étape importante, puisque celui-ci a vocation à réunir l'ensemble des dispositions relatives aux impositions sur les biens et services, mais aussi à les présenter selon les secteurs d'activité concernés.

En cette fin d'année 2025, une ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 fait entrer au sein du CIBS la taxe sur la valeur ajoutée. « Cette pénultième étape est décisive, d'une part, car elle conduit à doubler la taille du code qui représentera désormais environ 20 % des textes législatifs fiscaux et, d'autre part, compte tenu de la prédominance de la TVA sur le plan économique et budgétaire », détaille un rapport consacré à cette ordonnance.

« Avec plus de 300 milliards d'euros annuels de recettes et une centaine d'impositions, une fraction significative de la fiscalité est ainsi regroupée dans le CIBS », poursuit le document. Les dispositions relatives à la TVA sont à nouveau présentées selon les secteurs d'activité, afin d'organiser de manière cohérente « les 100 taux dérogatoires au taux normal et les 85 exonérations, distinguées selon qu'elles ouvrent ou non droit à déduction de la taxe d'amont ».

Taux dérogatoires et définition fiscale

Les principales dispositions de l'ordonnance du 17 décembre portant sur le livre se retrouvent au sein de sa section 4, consacrée aux taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle en rappelle, pour commencer, le taux normal (20 %), puis les taux dérogatoires, à savoir le taux intermédiaire (10 %), le taux réduit (5,5 %), le taux très réduit (2,1 %) et enfin le taux nul.

Notons d'emblée qu'en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, le taux normal n'est que de 8,5 %, tandis que taux intermédiaire, taux réduit et taux très réduit sont regroupés à un même niveau, de 2,1 %.

Plus loin, l'ordonnance détaille les taux dérogatoires applicables dans le secteur des produits culturels, en commençant par les « Livres, biens assimilés et services associés ». Cette catégorie de biens et de services peut revendiquer un taux réduit, de 5,5 % - et donc de 2,1 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion. Le territoire de la Corse applique également un taux très réduit, de 2,1 %.

Concernant le livre, l'ordonnance en rappelle la définition fiscale, laquelle permet de déterminer si telle publication peut appliquer un taux réduit de TVA ou non.

Est assimilé à un livre l'ouvrage qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il est constitué d'un ensemble d'éléments statiques, écrits ou graphiques, caractéristique d'une œuvre de l'esprit et comportant un apport rédactionnel ou éditorial comparable à celui d'un livre ;

2° Il ne présente pas un caractère commercial ou publicitaire marqué ;

3° Il ne contient pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Toutefois, cette condition ne s'applique ni aux ouvrages de dessin ou de coloriage pour enfant, ni aux cahiers d'exercices scolaires ;

4° Il n'est pas destiné à être découpé, construit ou autrement transformé. – Ordonnance du 17 décembre 2025, article Article L213-220

Notons que le format imprimé n'est pas indispensable pour pouvoir bénéficier d'un taux réduit de TVA : ce dernier s'applique en effet au livre « qui se présente sous la forme d'un assemblage de pages reliées ou sous toute autre forme, y compris sonore, qui restitue le même contenu sans altérations autres qu'accessoires ».

Le même article 213-219 précise que « le taux dérogatoire s'applique également aux locations de ce produit », ainsi qu'« aux travaux de composition et d'impression effectués pour le compte de son éditeur ».

Comme l'indique le tableau ci-dessous, « Atlas et cartes géographiques » bénéficient également de taux dérogatoires de TVA, à 5,5 % ou à 2,1 % pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et la Corse.

Relevons le cas du livre d'occasion, pour lequel le « régime de la marge » est applicable, comme pour les autres biens d’occasion, œuvres d’art, objets d’antiquité et de collection. Ici, les assujettis-revendeurs peuvent appliquer le même taux que le même bien à l'état neuf, si celui-ci est éligible au taux réduit de TVA. Ce dernier s'appliquera donc sur la marge bénéficiaire des assujettis-revendeurs.

Les œuvres de l'esprit, ça se taxe aussi

Notons que les droits sur les œuvres de l'esprit bénéficient également de taux dérogatoires, et notamment les « droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques, les livres et produits assimilés, les atlas et les cartes géographiques ».

Dans ce domaine, la cession totale ou partielle d'un droit patrimonial reconnu par le Code de la propriété intellectuelle se verra appliquer un taux intermédiaire de TVA, à 10 % (ou 2,1 % en Guadeloupe, Martinique ou à La Réunion, mais pas en Corse, qui n'est pas mentionnée).

Spectacles et autres activités culturelles

L'ordonnance développe également les taux applicables à l'occasion de spectacles, de représentations théâtrales, mais aussi de sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Ainsi, pour une représentation théâtrale portant sur une œuvre nouvellement créée ou une œuvre classique faisant l'objet d'une interprétation ou d'une scénographie nouvelle, un taux très réduit (2,1 %) s'applique sur les 140 premières représentations payantes intervenant sur le territoire de taxation.

Des taux de 0,9 % en Corse et de 1,05 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion s'appliquent, dans le cas de figure ci-dessus. Au-delà de 140 représentations, le taux réduit (5,5 %, et 2,1 % en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Corse) est rétabli.

Pour les « autres expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel », un taux intermédiaire de TVA a été retenu, à hauteur de 10 %, sauf pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et la Corse (2,1 %).

Notons une exception de taille à tous ces taux dérogatoires. Ainsi, une publication « qui fait l'objet d'au moins deux des trois interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse » se voit appliquer un taux normal de TVA (20 %), tout comme les droits portant sur cette publication. Le même régime fiscal s'applique d'ailleurs pour les spectacles « à caractère pornographique ou d'incitation à la violence », précise l'ordonnance.

L'ordonnance complète est accessible à cette adresse.

