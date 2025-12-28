Éloge de rien : quand le XVIIIᵉ siècle célébrait le vide

Ce panégyrique pour le moins flatteur à l’adresse du vide et de l’absence offre l’occasion d’un remarquable exercice de rhétorique : Rien est la plus belle des œuvres poétiques, car qu’y a-t-il de plus beau que l’Iliade ? Rien.

Saisissant éloge du néant, réflexion métaphysique digne des plus grands philosophes pessimistes, déconstruction de la logique dans la lignée d’Agrippa et de Rabelais, Éloge de rien s’ouvre sur une dédicace sarcastique « À Personne », véritable petit chef-d’œuvre d’humour noir.

Publié en 1730, en plein Siècle des Lumières, le texte s’inscrit dans la tradition des éloges parodiques de l’Antiquité grecque – on doit à Lucien un Éloge de la mouche, à Synésios de Cyrène celui de la calvitie – et de la Renaissance, avec Érasme et son Éloge de la folie.

L’auteur pousse cependant cette logique jusqu’à l’absurde, tournant en dérision les éloges académiques de son siècle, prétextes à célébrer les sciences, la littérature et les arts. Subtil compromis entre raison et déraison, forme légère et ton sublime, cet Éloge de rien pourrait servir de modèle à toutes les énonciations de circonstance.

Les éditions Allia nous proposent un extrait en avant-première :

Paru anonymement, Éloge de rien est aujourd’hui attribué à Louis Coquelet, né à Péronne en 1676 et mort à Paris en 1754. On lui doit également un Éloge de quelque chose dédié à quelqu’un, une Critique de la charlatanerie, un Éloge de la goutte ainsi qu’un Éloge des Femmes méchantes.

