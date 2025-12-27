Quand la fille de Tolstoï raconte l’homme derrière le mythe

Je dois à la mémoire de mes parents de rompre aujourd’hui le silence. Douloureux devoir, certes, car il me faut révéler bien des choses qui, d’ordinaire, ne sortent pas du cercle intime d’une famille. »

Le 28 octobre 1910, âgé de 82 ans, Léon Tolstoï se lève en pleine nuit, s’habille et quitte la maison où il a passé toute son existence pour fuir dans la neige. Il mourra dix jours plus tard. C’est cette fuite mystérieuse, qui a fait couler énormément d’encre, que Tatiana entreprend de raconter et d’expliquer dans ce récit publié directement en français en 1928.

Les éditions Allia nous proposent un extrait en avant-première :

Tatiana Lvovna était la fille aînée de Léon Tolstoï, sa « bien aimée colombe ». Après la Révolution, elle s’exila en 1925 à Paris, puis à Rome, où elle mourut dans les années 50.

Confidente privilégiée de son père, elle dévoile les drames et les déchirements qui couvaient sous la figure de sage patriarche que Tolstoï aimait à donner de lui-même. Elle livre ainsi le portrait le plus intime et le plus émouvant que nous possédions de l’auteur de Guerre et Paix.

Par Hocine Bouhadjera

