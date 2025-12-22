Le Maître du kabuki au cinéma, d'après le roman de Shūichi Yoshida

Centré, comme son titre l'indique, sur cette forme épique du théâtre japonais traditionnel, le kabuki, le long-métrage de Sang-il Lee s'appuie directement sur le roman de Shūichi Yoshida, changé en scénario par Satoko Okudera. Cette dernière est notamment connue pour son travail avec Mamoru Hosoda (sur Summer Wars et Les Enfants loups, Ame et Yuki).

Sang-il Lee avait déjà adapté un roman de Shūichi Yoshida au cinéma, avec Villain (2010), basé sur le roman Le mauvais, publié en français dans une traduction de Gérard Siary et Mieko Nakajima-Siary par les éditions Philippe Picquier.

Grand succès au Japon, Kokuhō, le livre de Shūichi Yoshida, a ouvert la voie au film : celui-ci a cumulé plus de 11 millions d'entrées au cinéma, en faisant le deuxième film japonais tourné en prises de vues réelles le plus regardé de tous les temps...

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com