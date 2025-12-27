“Cette méthode que nous allons décrire, c’est la chronophotographie”

Dans deux conférences données en 1891 et 1899, le scientifique Étienne-Jules Marey présente son invention : la chronophotographie. Cette technique révolutionnaire permet de fixer, à la suite, sur une même plaque, plusieurs images prises en rafale, donnant ainsi à voir la décomposition du mouvement : la course d’un cheval, le vol d’un oiseau, les gestes d’un athlète.

En révélant de manière saisissante ce qui restait jusqu’alors aussi ordinaire qu’invisible, Marey influence le photographe américain Edward Muybridge, qui travaille concomitamment dans la même direction. Il impressionne également de nombreux artistes dans leur manière d’aborder le mouvement, de Rodin et Degas jusqu’aux cubistes, et permet même au peintre Ernest Meissonnier de corriger sa représentation des chevaux au galop. Ses expérimentations ouvrent enfin la voie à une autre invention majeure : le cinéma.

Pourtant, le but premier de Marey demeure l’étude du mouvement, du fonctionnement physiologique et mécanique de la « machine animale ». Insensible aux applications ludiques ou esthétiques de son travail, la recomposition du mouvement destinée à fabriquer l’illusion cinématographique ne l’intéresse pas. À ses yeux, son invention est avant tout un instrument d’analyse, offrant la possibilité d’étendre le champ du visible et de la connaissance.

En nous replongeant au moment de son invention, La Chronophotographie émerveille à nouveau par le prodige rendu possible grâce à l’ingéniosité et à l’audace de son créateur. Édition illustrée.

Les éditions Allia nous proposent un extrait en avant-première :

Étienne-Jules Marey (1830-1904) est un médecin et physiologiste français. Après une thèse de médecine consacrée à la circulation du sang, il se consacre exclusivement à la physiologie, et notamment à l’étude de la locomotion. Il invente en 1863 le sphygmographe, appareil permettant d’enregistrer le pouls.

En 1867, il entre au Collège de France et publie Le Mouvement dans les fonctions de la vie (1869), suivi de La Machine animale (1872). Son intérêt pour la visualisation de phénomènes invisibles à l’œil nu l’amène à mettre au point de nouveaux appareils graphiques : d’abord le « fusil photographique », ancêtre de la caméra, puis le chronophotographe à plaque fixe, procédé qui servira aux frères Lumière.

