À Barcelone, la bibliothèque provinciale promise voilà 38 ans devient réalité

Pour les amateurs de dossiers rocambolesques, cette affaire a tout de la fable urbaine. Un projet imaginé en 1987 — sous l’impulsion du ministre de la Culture de l’époque — malmené par les décennies, relégué, reformulé, puis enterré une première fois au Mercat del Born à cause de fouilles archéologiques… avant de renaître sur le flanc de l’Estació de França, raconte El País.

Équipement titanesque

Aujourd’hui, ce rêve de lecteurs devient réalité. La future bibliothèque s’étendra sur près de 16.000 m² utiles, répartis sur huit niveaux, abritant une collection prévue de plus de 600.000 volumes, ce qui la place comme la deuxième plus grande bibliothèque d’Espagne, juste après la Bibliothèque nationale.

L’investissement consenti — 82 millions d’euros — provient du Ministère de la Culture espagnol, sur un terrain municipal. Une cohabitation d’acteurs qui n’est pas sans rappeler la complexité administrative qui a longtemps ralenti le projet, selon Ajuntament de Barcelona.

À terme, l’équipement ne se limitera pas à un simple dépôt de livres. Salles de lecture, espaces pour enfants et adolescents, auditorium, zones multimédia, salles d’exposition et café-librairie sont au programme. Le tout intégrera la logique du “Ciutadella del Conocimiento”, vaste projet urbain visant à métamorphoser le parc de la Ciutadella en un pôle européen de savoir et culture.

Entre amusement et stupeur

Vingt-quatre ans entre la première tentative de mise en chantier en 2002 et son lancement effectif en 2025… qui pourrait encore prendre près de 60 mois de travaux ? Ce calcul fait sourire les bibliophiles autant qu’il inspire une pointe de consternation. Le Ministre de la Culture, Ernest Urtasun, n’a d’autre choix que de concéder qu’il s’agit là d’une anomalie historique, tout en promettant un « palais du peuple du savoir ».

Si l’on y réfléchit bien, Barcelone, UNESCO City of Literature, possédait déjà un réseau de bibliothèques extrêmement riche — de la Bibliothèque Gabriel García Márquez, élue meilleure nouvelle bibliothèque publique au monde en 2023, à de multiples succursales de quartier bien vivantes.

Pourtant, malgré une structure culturelle florissante, l’absence d’une bibliothèque d’État capitale semblait presque une anomalie statistique. Une anomalie aujourd’hui corrigée, sur le tard, mais avec la solennité d’un grand projet collectif.

Un peu d'attente encore

Lancé à l’automne 2025, le chantier devrait s’achever vers 2031, si tout se déroule comme prévu. D’ici là, Barcelone aura transformé un vieux serpent de mer administratif en un chantier de connaissance et, espérons-le, un lieu animé par des lecteurs de tous âges — du rêveur noctambule au chercheur acharné.

Parce qu’après tout, dans cette cité irrésistiblement vivante, il aura fallu presque quarante ans pour que les mots trouvent enfin leur palais digne de ce nom. Et à cette lenteur presque romanesque, on pourrait presque sourire.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com