Waterstones et Barnes & Noble bientôt cotées en bourse

Vente de livres et spéculation feront-elles bon ménage ? Le fonds d'investissement américain Elliott Investment Management prévoit en tout cas une cotation en bourse des deux chaînes de librairies dont il est le propriétaire, Waterstones et Barnes & Noble. Le Financial Times, qui a dévoilé ce projet, explique que l'introduction en bourse des deux entités pourrait survenir en cours d'année 2026.

L'offre publique qui s'annonce ouvrira la possibilité d'acquérir des actions, pour les investisseurs, tandis que cet apport pourrait améliorer les finances des deux entités. Toutefois, l'entrée en bourse et l'irruption d'actionnaires feront aussi monter les enjeux autour des résultats économiques des deux chaînes de librairies.

Selon les détails fournis par le Financial Times, Elliott Investment Management pencherait pour une cotation à la bourse de Londres, en raison du profil financier des deux entreprises. La vente de livres, leur principale activité, génère en effet des revenus modestes, mais plutôt stables et réguliers, à même de convaincre des investisseurs à la recherche de placements sécurisés.

Aucun commentaire n'a été fait par Elliott Investment Management, Waterstones ou Barnes & Noble, et l'annonce anticipée ressemble fort à une prise de température, avant d'officialiser la démarche en 2026...

Fonds cherche retour sur investissement

L'introduction en bourse des deux chaînes de librairies par le fonds d'investissement Elliott semblait incontournable, même aux yeux de James Daunt, PDG de Waterstones et Barnes & Noble. « Cela me parait inévitable et sans doute préférable à un rachat par un autre fonds d'investissement », expliquait-il il y a quelques semaines à la BBC.

Elliott a fait l'acquisition de Waterstones en 2018, alors que la chaîne britannique était déjà dirigée par James Daunt. En avril de cette année, une prise de participation majoritaire d'Elliott avait fait passer Lynwood Investments, la société de l'oligarque russe Alexander Mamut, propriétaire de Waterstones depuis 2011 (pour 53 millions £, soit environ 60 millions €, à l'époque), du côté des actionnaires minoritaires de la chaîne.

La chaîne de librairies britannique, en position dominante au Royaume-Uni, a conforté sa place en absorbant, en 2022, sa concurrente de moindre taille Blackwell's, qui disposait d'une vingtaine de points de vente sur le territoire. Au total, Waterstones compte près de 300 boutiques au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe.

Du côté de Barnes & Noble, le rachat par Elliott remonte à 2019, pour 683 millions $. La situation économique de la chaîne de librairies était alors exsangue, mais la reprise en main par James Daunt semble avoir eu des effets positifs. Certains médias, outre-Atlantique, évoquent même une « renaissance », avec l'inauguration d'une vingtaine de nouveaux points de vente en 2025. Au total, l'enseigne réunirait près de 600 librairies aux États-Unis.

Récemment, B&N a aussi fait l'acquisition de deux réseaux de librairies indépendantes, Tattered Cover (6 boutiques, dans le Colorado) et Books Inc. (9 commerces, en Californie).

Photographie : Une librairie londonienne Waterstones, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com