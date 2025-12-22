Patrick Modiano, Mircea Cărtărescu et Lucie Morel sur France Culture

Le Souffle de la pensée, de Géraldine Mosna-Savoye

Le vendredi de 10h à 11h

Avec Juliet Drouar, thérapeute et essayiste, sur Le Conflit n’est pas une agression de Sarah Schulman

Les midis de culture, de Marie Sorbier

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Lundi 22 décembre : Théâtre, avec Vincent Bouquet et Philippe Chevilley

Les Petites filles modernes (Titre provisoire) de Joël Pommerat, jusqu’au 24 janvier au théâtre Nanterre-Amandiers puis en tournée

Casse-Noisette ou le Royaume de la nuit de Johanna Boyé, librement inspiré du conte d’E.T.A. Hoffmann, jusqu’au 4 janvier au Vieux Colombier

Mardi 23 décembre : Littérature (spéciale Campus novel), avec Romain de Becdelièvre et Johan Faerber

Des inconnus à qui parler de Camille Bordas (Denoël)

La récréation est finie de Dario Ferrari (Sous-sol)

13h La Rencontre

Jeudi 25 décembre : Patrick Modiano, écrivain, et Christian Mazzalai, musicien et photographe, pour leur récit-enquête 70bis, entrée des artistes (Gallimard)

Vendredi 26 décembre : Mircea Cărtărescu, écrivain roumain, pour la nouvelle traduction de son roman L’aile gauche (par Laure Hinckel, Denoël)

Le Book Club, de Mathilde Wagman

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 22 décembre : Un roman noir au cœur du Jura

Avec Maryse Vuillermet pour Lapiaz (Rouergue)

Mardi 23 décembre : Bande dessinée : enfances graphiques

Avec Lucie Morel pour Toc toc (Même pas mal) et Thomas Brosset pour Tous derrière et eux devant (FLBLB)

Mercredi 24 décembre : L’univers merveilleux de Madame d’Aulnoy

Avec Fabienne Merel, professeure en classes préparatoires littéraire au lycée Pothier d’Orléans, et Déborah Lévy-Bertherat, maîtresse de conférence en Littérature comparée à l’ENS-PSL et spécialiste des rapports entre enfance et littérature

Jeudi 25 décembre : Anne Sylvestre, l’écriture en majesté

Avec Olivier Hussenet, qui a préfacé et présenté le livre Anne Sylvestre, Aimer aimer et le chanter. Toutes ses chansons (Points/Poésie) et l’écrivaine Marie Chaix, la sœur d’Anne Sylvestre

Vendredi 26 décembre : Dans la bibliothèque de Nicolas Maury

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

David Copperfield d'après Charles Dickens

Réalisation Baptiste Guiton/Traduction et adaptation Maylis Besserie

Avec notamment Viggo Ferreira-Redier (David Copperfield (enfant)), Pascal Cesari (David Copperfield (adulte)), Luce Mouchel (Miss Trotwood), Ophélia Kolb (Mistress Copperfield), Emeline Bayart (Peggotty)

Lorsqu’il publie David Copperfield en 1850, Charles Dickens offre à ses lecteurs le premier roman qu’il ait écrit à la première personne, et, derrière l’histoire de son héros, c’est aussi parfois la sienne que l’on peut lire. Mais ce que dessinent surtout les douloureuses premières années, le dur apprentissage de la vie dans une fabrique, puis la fuite et l’errance picaresque de David Copperfield, c’est un roman de formation où le personnage se fait son propre biographe. Il arrive qu’on ne sache pas si le réel évoqué est celui que l’enfant vécut au présent ou celui que l’adulte revisite au passé. Car, d’épreuve en épreuve, c’est une nouvelle image de soi que le narrateur reconstruit, avant de devenir, à la fin du livre, un écrivain semblable à celui qui a pris la plume pour raconter sa vie, et nous offrir le plus grand roman anglais du XIXème siècle.

L'Instant poésie de Rim Battal

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Lundi 22 décembre : Extraits des Œuvres Complètes de Joyce Mansour

Lu par Mathieu Perotto

Mardi 23 décembre : Extrait de Steve McQueen (mon amoureux) de Renée Gagnon

Lu par Andréa Brusque

Mercredi 24 décembre : Extrait du Gardeur de troupeaux de Fernando Pessoa

Lu par Solène Guitteni et Laurent Gernigon

Jeudi 25 décembre : Extrait du recueil La licorne noire, publié en 1978 aux USA et en 2021 dans une version française traduite par Gerty Dambury, aux éditions de l’Arche dans la collection « Des écrits pour la parole »

Lu par Andréa Brusque et Solène Guitteni

Vendredi 26 décembre : Je ne sais pas qui je suis de Guy Levis Mano

Lu par Solène Guitteni et Mathieu Perotto

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Belle, Belle ou Le Chevalier Fortuné

Un conte de Madame d’Aulnoy/Réalisation Laurence Courtois

Lu par Estelle Meyer

Pour faire face à l'empereur et ennemi Matapa, le roi ordonne à tous les gentilshommes du royaume de rejoindre son armée ou d’envoyer un fils à leur place, sous peine de payer une lourde taxe. Or, le père de Belle-Belle est trop vieux pour combattre, n’a que des filles et trop peu d’argent pour s’acquitter de la taxe. Ce sera Belle-Belle, la plus jeune de ses filles, qui va le sauver. Sa rencontre avec une bonne fée, qui la transforme en un ravissant chevalier, marque le début de nombreuses et merveilleuses aventures… « Elle arriva dans une belle ville fort peuplée, elle s’attira les yeux de tout le monde, on la suivait, on l’entourait, et chacun disait : “S’est-il jamais vu un chevalier plus beau, mieux fait, et plus richement habillé ; qu’il a de grâce à manier ce superbe cheval !”

Samedi Fiction

Le samedi de 21h à 22h

Joyeux Noël quand même

écrit par Klaire fait Grrr, réalisation : Mélanie Péclat



Avec : Tiphaine Daviot (Julia), Clémence Boissé (Andy), Sébastien Chassagne (Dorian), Alexis Michalik (Jack)...

Julia travaille à Nounouyork pour un grand magazine. Trentenaire pleine d’énergie et d’ambition, elle est secondée par son assistante Andy à l’efficacité redoutable. Son chef, le non moins ambitieux Dorian, l’envoie à quelques jours de Noël à St-John-John-sur-Yvette, où se produisent de mystérieuses disparitions de sapins de Noël… Or, il se trouve que cette petite ville est la ville natale de Julia, où vit encore sa famille.

À LIRE - L’Institut de France consacre deux journées à la bande dessinée

Julia débarque donc dans ce parfait décor de téléfilm de Noël : bel inconnu, quiproquos, fausse enquête, rivalités familiales, jusqu’au moment où la mère de Julia prend la parole et siffle la fin de la comédie romantique pour énoncer quelques vérités sur l’amour, la famille, le féminisme… pour un Noël vraiment joyeux !

Klaire fait Grr s’est d’abord fait connaître pour son humour corrosif dans des livres, Au Poil, Le Journal intime de Dieu, ou Chattologie, et avec la websérie Dans ton flux pour France Télévision. Elle écrit et incarne ensuite pour ARTE Radio plusieurs fictions et documentaires : Renaud de Toi, Plaisir d’offrir, Troll50, Mon Prince viendra (Prix Italia fiction et Prix SACD 2018) et Godcast (Prix Europa 2021) et pour France Culture Demain : j’arrête, une fiction réalisée par Laurence Courtois dans le cadre de l’appel à textes lancé en pleine pandémie, “Imagine le monde de demain” et La Guerre de deux et demi, réalisée par Mélanie Péclat et interprétée (entre autres) par Camille Chamoux et Robinson Stévenin. En 2023, elle publie son premier roman-enquête La fin des coquillettes chez Binge Audio Édition, qui diffuse aussi son podcast Tu dors ?. Après Le temps des sardines, son dernier spectacle, écoutez battre, est actuellement en tournée.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

La petite sirène d’Alexander von Zemlinsky (Rediffusion)

d'après Hans Christian Andersen traduit par Marc Auchet/Récitante Irène Jacob/Réalisation Marguerite Gateau

Le drame d'Alexander Zemlinsky fut de voir la belle et brillante Alma Schindler, qu'il aimait follement, épouser en 1902 le compositeur et chef d'orchestre Gustav Mahler. Tout commença au début de l'année 1900. Alma fit la connaissance de Zemlinsky au moment où son opéra Il était une fois, tiré d'un conte d'Andersen, était à l'affiche de l'opéra de la cour de Vienne. Attirée par le compositeur, dont elle trouvait pourtant le visage d'une laideur “comique”, “petit, sans menton, les yeux saillants”, Alma lui demanda de devenir son élève.

Une relation passionnée et réciproque se développa entre eux, jusqu'à ce qu'Alma rencontre Mahler en novembre 1901. La nouvelle des fiançailles de la jeune femme avec lui, annoncée dans la presse dès le 22 décembre, fut un véritable choc pour Zemlinsky.

C'est dans La Petite Sirène, dit-on, que Zemlinsky chercha à exorciser son chagrin, en s'identifiant à la Sirène repoussée par le Prince.

Suivie de : La mer de Claude Debussy (Rediffusion)

Texte de Maryline Desbiolles/Réalisation Marguerite Gateau/Récitant Didier Sandre

« J’aime Debussy depuis longtemps. Mélisande aux longs cheveux est un des motifs de mes romans. À force d’écouter la musique de Debussy, il me semble que je l’ai un peu entendue, que j’ai entraperçu ses chatoiements. Ce n’est pas une œuvre qui se donne d’emblée. Pour écrire autour de La Mer, avec La Mer, j’ai commencé par l’écouter encore et encore, pas jusqu’à plus soif, j’ai toujours soif de La Mer, puis je l’ai suivie de tout près, pas après pas, ou plutôt vague après vague, phrase musicale après phase musicale, note après note. Avec La Mer est aussi l’histoire de cette aventure unique, difficile, envoûtante, dont je ne suis pas revenue inchangée. » Maryline Desbiolles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com