Pourquoi nous ne vendrons pas le dernier livre de Nicolas Sarkozy

Il est des livres qui éclairent le monde. D’autres qui tentent de l’embellir. Et puis il y a ceux qui cherchent à le tordre. La récente publication du dernier ouvrage de Nicolas Sarkozy, écoulé à près de 100.000 exemplaires, n’est pas un simple succès éditorial. C’est un acte politique, pensé comme tel, déployé comme outil de contre-attaque personnelle, dans un contexte judiciaire d’une gravité exceptionnelle.

Il ne s’agit pas ici d’un ancien président retiré de la vie publique, méditant sur le temps long ou livrant des souvenirs apaisés. Il s’agit d’un homme condamné en première instance, incarcéré, puis remis en liberté, dans l’attente de son jugement en appel, dans une affaire touchant au cœur même de la souveraineté démocratique française. Un ancien chef de l’État privé de liberté par décision de justice : le fait est suffisamment rare pour être nommé sans détour.

Cette condamnation suivie d’une incarcération constitue un séisme institutionnel majeur. Certes, la procédure d’appel est en cours et la décision n’est pas définitive. Mais il serait intellectuellement malhonnête de faire comme si la justice ne s’était pas prononcée. Une juridiction a jugé, condamné et ordonné l’exécution d’une peine. Le reste relève désormais des voies de recours, non de la communication politique.

C’est précisément dans cet intervalle, entre condamnation et appel, que paraît ce livre. Et c’est là que le problème commence.

Non parce qu’un homme condamné écrirait : ce droit est absolu.

Mais parce que ce livre n’est pas un texte de réflexion.

C’est un instrument de revanche.

Une revanche contre les juges, dont la légitimité est insinuée comme suspecte.

Une revanche contre la presse d’investigation, décrite comme obsessionnelle ou malveillante.

Une revanche contre une société à qui l’on intime de compatir plutôt que de juger.

Nous ne sommes pas face à une œuvre, mais face à une stratégie.

Le livre comme tribunal parallèle

Utiliser un livre — massivement promu par une grande maison d’édition et ses relais médiatiques — pour peser sur l’opinion publique alors qu’une décision judiciaire est intervenue et qu’un appel est en cours revient à déplacer le procès hors du prétoire. Le débat n’a plus lieu devant les juges, mais dans les vitrines des librairies, sur les plateaux de télévision, dans les éditoriaux complaisants.

Ce n’est plus la justice qui tranche.

C’est le récit qui s’impose.

Le livre devient alors un tribunal éditorial, un espace où l’auteur cherche à obtenir ce que le droit lui a refusé : la réhabilitation immédiate, l’effacement symbolique de la condamnation, la reconquête morale avant même l’examen en appel.

Une pression sur l’État de droit

Lorsqu’un ancien président, disposant d’un accès privilégié aux médias, transforme l’édition en outil d’auto-défense, il ne cherche pas à comprendre ce qui lui arrive. Il cherche à reprendre le pouvoir symbolique. Le message est limpide : quels que soient les faits, quels que soient les jugements, l’histoire devra lui donner raison.

C’est une pression morale sur l’institution judiciaire.

Une tentative de disqualification du verdict par la popularité.

Une manière de suggérer que la vente de 100 000 exemplaires vaudrait contre-expertise.

Or, dans une démocratie, le succès commercial ne fait pas jurisprudence.

La responsabilité écrasante des maisons d’édition

Ce succès éditorial n’est pas neutre. Il repose sur une chaîne de connivences : puissance d’un grand éditeur, dispositifs promotionnels massifs, interviews sans contradiction réelle, mise en scène permanente de la victimisation. Le livre n’est plus évalué pour ce qu’il dit, mais pour qui le signe.

À ce stade, l’éditeur ne joue plus le rôle de médiateur critique. Il devient l’allié objectif d’une stratégie de revanche politique.

Publier un responsable politique condamné en première instance n’est pas, en soi, condamnable. Mais le faire sans distance, sans pluralité, sans mise en perspective, en transformant l’ouvrage en événement national, relève d’un choix idéologique clair. L’édition cesse alors d’être un espace de débat pour devenir un instrument de légitimation, voire de contournement de la justice et même de revanche.

Une dérive plus large

Ce cas n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une dérive plus large : celle de l’instrumentalisation du livre par des écosystèmes politico-médiatiques intégrés, où l’écrit vient offrir une façade intellectuelle à des entreprises de réhabilitation, de normalisation ou de revanche.

Le livre devient l’ultime refuge d’une autorité contestée, la dernière scène où l’on peut encore imposer son récit quand le droit résiste.

Il faut donc le dire clairement, sans ambiguïté : un livre ne remplace pas un jugement. Un succès en librairie n’efface pas une condamnation. La littérature ne peut servir de tribunal parallèle.

Ce qui est en cause ici dépasse le cas d’un homme. C’est une conception dangereuse du livre comme arme politique, utilisée pour disqualifier la justice, contourner le débat contradictoire et préparer une postérité favorable avant même que les faits n’aient été définitivement tranchés.

Lorsque l’édition accepte ce rôle, elle trahit sa mission fondamentale. Elle ne transmet plus la complexité du monde : elle fabrique des récits de revanche. Et dans une démocratie déjà fragilisée, c’est peut-être l’une des dérives les plus graves — car elle se pare des habits de la culture pour mieux miner l’État de droit.

Pourquoi un libraire peut — et choisit de — dire non

Une librairie indépendante n’est pas un commerce comme les autres. Le libraire n’est pas un simple distributeur neutre, mais un passeur culturel qui engage sa responsabilité à travers ses choix. Mettre un livre en rayon, c’est lui accorder visibilité et légitimité dans un espace limité.

La neutralité absolue du libraire est un idéal difficile : toute sélection est un positionnement.

Refuser de mettre ce livre en rayon n’est ni un acte de censure ni une atteinte à la liberté d’expression. Le livre existe, circule largement et se vend massivement ailleurs. Il s’agit d’un choix éthique personnel : celui de ne pas contribuer, dans notre espace, à ce que nous percevons comme une amplification d’une stratégie de communication politique contestataire, au moment où la justice suit son cours.

Notre rôle est aussi de préserver la librairie comme espace de pensée pluraliste, non comme caisse de résonance exclusive d’un récit. Nous choisissons de ne pas vendre ce livre, par conviction, tout en respectant ceux qui font le choix inverse.

DOSSIER - “Murmures et bruits du monde”, le Carnet de bord de Hassen Jaïed

Par Hassen Jaïed

Contact : afrique_culture@yahoo.fr