Livres rarissimes et cryptomonnaie : récit d’un pillage européen

Dans l’univers des bibliothèques patrimoniales, on s’attend rarement à des scènes qui relèvent plus d'Agatha Christie que de la lecture studieuse. Et pourtant. Le 28 novembre dernier, la Cour régionale de Vilnius a confirmé la condamnation de Mikheil Zamtaradze, ressortissant géorgien reconnu coupable d’avoir dérobé 17 éditions rares, estampillées classiques russes du XIXᵉ siècle, à la bibliothèque de l’Université de Vilnius.
Le 20/12/2025 à 10:49 par Cécile Mazin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
20/12/2025 à 10:49
0
Commentaires
0
Partages
Condamné à cinq ans de prison en première instance, le verdict a été réexaminé en appel, aboutissant à un ajustement marginal : la peine de trois ans et quatre mois est désormais comptabilisée à partir de sa détention en Belgique puis en Lituanie.
Le juge Nijolė Zimkienė n’a pas fléchi sur l’évaluation de la valeur patrimoniale des ouvrages — plus de 606 000 € selon les expertises — malgré les protestations de la défense, qui estimait ce chiffre « completement irréaliste », rapporte Lietuvos Radijas ir Televizija.
Comment un homme seul a-t-il pu « s’emparer » de pièces aussi précieuses sans attirer l’attention ? D’après les documents judiciaires, Zamtaradze s’était présenté comme un chercheur sous le nom de « Mikhail Zavadsky », exhibitionniste d’une crédibilité de façade, avec des faux papiers soigneusement préparés.
Ces faux ont suffi à obtenir l’accès aux salles de lecture spécialisées, où l’on garde les éditions rares d’auteurs tels que Ivan Krylov, Alexandre Pouchkine, Mikhail Lermontov ou encore Nicolas Gogol.
Dix d’entre eux ont été subtilement remplacés par des copies grossières envoyées par un acheteur présumé basé à Moscou — copies que le tribunal a ordonné de détruire. La contrepartie reçue par l’accusé ? 30 000 $ en cryptomonnaie, selon ses propres déclarations, soit une fraction infime de la valeur culturelle et financière des ouvrages qu’il a spoliés.
L’affaire ne se limite pas à Vilnius. Zamtaradze est suspecté d’avoir fait partie d’un réseau de voleurs opérant dans plusieurs pays européens — notamment en Pologne, en France, en Suisse et en Géorgie —, impliqué dans des vols similaires visant des trésors littéraires. Plusieurs autres suspects de nationalité géorgienne ont d’ailleurs été arrêtés, certains jugés séparément.
La presse internationale a signalé que ce phénomène ne se cantonne pas à la capitale lituanienne : des vols d’éditions rares — principalement d’auteurs russes — ont été enregistrés à Varsovie, à Helsinki, à Riga ou encore à Lyon, et parfois liées à des stratagèmes d’emprunts simulés ou de substitution de livres par des copies presque parfaites.
La dimension de cet épisode — qui mêle passion pour les livres, réseaux criminels et marchés opaques de collections — questionne le statut de ces patrimoines fragiles. Aux yeux des bibliothécaires, chaque volume perdu n’est pas seulement une valeur marchande, mais un fragment irremplaçable de l’histoire intellectuelle.
À ce titre, l’affaire Zamtaradze rappelle que la conservation des collections rares requiert non seulement des verrous physiques, mais aussi une vigilance accrue face à des stratégies d’accès sophistiquées.
Et si cette saga peut prêter à sourire par ses accents presque romanesques, elle laisse aussi derrière elle une bibliophilie ébranlée, consciente que la bataille pour protéger les œuvres peut être aussi ardue que celle de les écrire ou de les éditer.
Crédits Photo : Algirdas, CC BY-SA 3.0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Dans ce coin de l’Amérique profonde, souvent perçu comme un bastion de conservatisme social, un épisode qui aurait pu rester un banal débat local est devenu un symbole des tensions contemporaines autour de la censure, de l’identité et de la lecture jeunesse. En cause : un petit album destiné aux enfants, Call Me Max, et son héros, un garçon transgenre — un sujet qui, ces dernières années, alimente des controverses bien au-delà des étagères des bibliothèques publiques.
20/12/2025, 10:43
Une matinée ordinaire s’est transformée en scène pour le moins surréaliste dans le centre-ville de Hakodate, mardi 2 décembre 2025. Alors que les flammes et la fumée se répandaient dans les rues — un important incendie ayant mobilisé les services de secours et perturbé la circulation — une librairie située au sein du grand magasin Marui Imai a été le théâtre d’un fait divers insolite : le vol de mangas en période de crise.
20/12/2025, 10:32
PEN International, organisation de défense de la liberté d’expression et des droits des écrivains, et l'antenne biélorusse du PEN annoncent la libération de 123 personnes détenues en Biélorussie, actée ce 13 décembre. Les organisations relient cette décision à des négociations avec les États-Unis pour un possible allègement de sanctions économiques et demandent la libération de toutes les personnes encore emprisonnées pour des motifs politiques ainsi que des mesures de justice, l’exil ayant été imposé aux personnes libérées.
17/12/2025, 15:25
La romancière britannique Joanna Trollope, figure majeure du roman populaire anglais consacré à la vie familiale et aux relations intimes, est morte à l’âge de 82 ans, jeudi, à son domicile de l’Oxfordshire, en Angleterre. L’annonce a été faite par son agence littéraire, Felicity Bryan Associates, sans précision sur les causes du décès.
15/12/2025, 12:54
Quelles sont les vingt langues les plus parlées au monde ? Quel est leur nombre de locuteurs ? L’Ethnologue, site de référence pour les langues, nous propose une classification sans surprise pour certaines langues et instructive pour d’autres langues. Suite à quoi, nous tenterons de présenter chaque langue en quelques lignes.
15/12/2025, 10:18
Le 6 octobre 2025, Dublin dormait encore quand les flammes ont mordu la devanture de Books Upstairs, sur D’Olier Street. Vers 3 heures du matin, un feu allumé à l’avant du commerce a déclenché l’intervention des secours. La Garda Síochána a ouvert une enquête, sans blessés signalés. Mais au petit matin, l’équipe sidérée a découvert l'ampleur des dégâts... et reconstruit tant bien que mal depuis.
14/12/2025, 15:18
Au Japon, le paysage culturel des bibliothèques se redessine à marche forcée. Sur les écrans d’accueil de certaines bibliothèques municipales ou universitaires, une invite inattendue attire désormais les regards : « Essayez Shisho, la bibliothécaire IA. » Cette technologie à pour objectif est simple : réduire la charge des personnels humains tout en enrichissant l’expérience du public.
13/12/2025, 10:19
Cracovie, ville au patrimoine littéraire profond, s’est retrouvée au cœur d’une polémique inattendue à la fin d’octobre 2025. À l’ombre des célèbres salons officiels, une autre manifestation — Targi Książki bez Cenzury, ou Salon du livre sans censure — a rassemblé une série de publications hautement controversées, accusées de véhiculer des discours antisémites et anti-ukrainiens.
13/12/2025, 09:34
Au détour d’un dossier poussiéreux de la Sección de Censura du Archivo General de la Administración — à Alcalá de Henares — l’un des grands visages de la littérature espagnole du XXᵉ siècle renaît. Deux manuscrits inédits d’Ignacio Aldecoa (1925-1969) ont été repérés par le professeur Álex Alonso Nogueira alors qu’il se documentait pour la prochaine exposition de la Biblioteca Nacional de España (BNE) : Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir. L’un de ces textes sera bientôt montré au public à Madrid.
13/12/2025, 09:10
En 2025, la lecture progresse en Italie, mais le temps réellement consacré aux livres diminue, tandis que l’intelligence artificielle s’impose dans les maisons d’édition, suscitant à la fois enthousiasme et inquiétude. Ces constats proviennent de deux études présentées par l’Association des éditeurs italiens (AIE) lors de la Foire Più libri più liberi, organisée du 4 au 8 décembre à la Nuvola de Rome. Le premier volet concerne les pratiques de lecture, le second l’usage de l’IA dans les chaînes de production éditoriales.
09/12/2025, 18:18
À peine l’hiver installé, les bibliothèques publiques québécoises se projettent déjà vers la belle saison. L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) confirme en effet le retour du BiblioCLUB dès l’été 2026, avec l’ambition d’en faire un rendez-vous annuel incontournable pour les jeunes lectrices, lecteurs et leurs familles.
09/12/2025, 15:49
Genève accueille une nouvelle structure dédiée au droit de prêt public. Créée le 2 décembre 2025, l’association Public Lending Right International (PLRI) entend rassembler, sous une même bannière, les acteurs impliqués dans la rémunération des auteurs pour le prêt de leurs œuvres en bibliothèque. L’objectif ? Favoriser le partage d’expériences, harmoniser les pratiques et accompagner les pays qui souhaitent instaurer — ou renforcer — un système de droit de prêt public.
08/12/2025, 15:46
À Potsdam, un lieu de commémoration rappelant les grandes campagnes de destructions de livres orchestrées par les nazis, a été la cible d’un acte de vandalisme commis par des adolescents. Le mémorial, installé dans une ancienne cabine téléphonique, rendait hommage et justice aux livres qualifiés d'impurs qui furent incendiés en 1933, dans cette Bibliothèque des livres brûlés.
06/12/2025, 09:16
Un beau matin d’octobre 2025, la Policía Nacional a mis fin à des mois de larcins discrets — mais obstinés — dans la Biblioteca Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). L’accusée : une femme suspectée d’avoir subtilisé des dizaines d’ouvrages pour les revendre ensuite sur la fameuse appli de seconde main Wallapop. Résultat de l’enquête : 127 livres récupérés, pour une valeur estimée supérieure à 2000 €.
06/12/2025, 08:46
L’affaire aurait pu rester confinée aux coulisses de la création. Elle s’est rapidement déplacée sur le terrain judiciaire, puis dans l’espace public. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose l’auteur franco-camerounais Astrid-Aimé à l’écrivain suisse Max Lobe et les Éditions Zoé, basées à Genève.
05/12/2025, 17:07
Donald Trump, peu après son investure, avait attaqué de manière frontale l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) en signant un décret présidentiel qui ordonnait son démantèlement. Cette agence fédérale, qui subventionne les actions des bibliothèques américaines, notamment dans les zones rurales, a finalement pu poursuivre ses actions, grâce à une décision de justice.
05/12/2025, 10:12
Bento, gamelle ou sandwich, une bibliothèque de Kyoto accueillait ce 15 novembre « une fête amusante et drôle », avec l’association locale à but non lucratif and happiness. Cette dernière, connue pour s'occuper de cantines solidaires destinées aux enfants, avait organisé une animation singulière. Car ce jour-là, un tabou était allégrement brisé : on a mangé dans la bibliothèque.
30/11/2025, 12:43
Depuis plusieurs années, l’industrie du manga au Japon subit de plein fouet les effets du piratage en ligne. Des millions de lecteurs à travers le monde préfèrent des sites illégaux, gratuits et instantanés, aux offres légales souvent fragmentées. Face à ces pertes colossales — estimées à plusieurs centaines de milliards de yens — le gouvernement et les éditeurs nippons cherchent à reprendre la main.
29/11/2025, 10:05
Au Japon, le gouvernement a présenté un plan destiné à freiner la disparition des librairies et à relancer la pratique de la lecture au sein de la population. En misant sur la modernisation des outils, la réduction des invendus et un renforcement des liens entre librairies et bibliothèques, les autorités cherchent à soutenir un secteur fragilisé et à améliorer l’accès au livre dans tout le pays.
25/11/2025, 18:00
Dans le district de Kota Bharu, au nord-est de la Malaisie péninsulaire, deux bibliothèques — l’une relevant d’un organisme public, l’autre privée — ont récemment fait face à une vague de vols de livres. Selon la police locale, des dizaines d’exemplaires manquaient après inspection de vidéo-surveillance et signalement par le personnel. C’est dans ce cadre que l’affaire a pris forme.
23/11/2025, 10:56
Une simple demande d’achèvement de bibliothèque aura suffi à embraser Samcheok. Lors d’une réunion publique, une enseignante a plaidé pour que l’équipement public en friche voie enfin le jour. Depuis, elle subit plaintes, menaces et accusations de violation du Code des fonctionnaires. Un tourbillon administratif et humain, né d’une revendication pourtant… très ordinaire.
23/11/2025, 10:10
La pratique est à l'œuvre depuis plusieurs années auprès de collectionneurs néophytes : des vendeurs contactent des personnes âgées ayant fait l’acquisition par le passé d’éditions de luxe ou collectors, et leur proposent un rachat à prix d'or de leurs biens. Ce stratagème désigné en Allemagne sous le nom “faksimile-betrug” dévoile une escroquerie bien montée, porté désormais devant la justice.
23/11/2025, 09:27
Méconnu en France, Charlotte's Web, d'Elwyn Brooks “E. B.” White et Garth Williams, est un classique incontournable de la littérature jeunesse aux États-Unis, paru en 1952. Le Département de la Sécurité intérieure a repris le titre de l'ouvrage pour en faire le nom d'une opération d'arrestation et d'expulsion de migrants, en Caroline du Nord.
21/11/2025, 12:11
L'inquiétude est vive, après les arrestations simultanées ou successives de plusieurs intellectuels, universitaires et chercheurs, en Iran. Depuis le début du mois de novembre, une vague de répression s'abat et touche à présent Iran Academia, une plateforme qui propose des cursus en ligne sur des sujets souvent interdits par le régime.
18/11/2025, 16:02
À quelques mois de l’échéance du 30 décembre 2025, l’inquiétude gagne l’ensemble de la filière graphique européenne. Intergraf, qui fédère quelque 100 000 entreprises de l’impression à travers le continent, appelle ouvertement la Commission européenne à « stopper le compte à rebours » afin de réévaluer la mise en œuvre du règlement européen sur la déforestation (EUDR).
13/11/2025, 17:55
Au Québec, la lecture demeure largement pratiquée : selon un récent bilan de Institut de la statistique du Québec (ISQ), environ 82 % des personnes âgées de 15 ans et plus ont lu au moins un livre (papier ou numérique) au cours de l’année écoulée. Pourtant, derrière ce taux élevé se profilent des mutations fortes : numériques, audio, générationnelles et socioculturelles.
13/11/2025, 17:03
Ce mardi 11 novembre, le poète contestataire Mohamed Tadjadit a été condamné à cinq années de prison pour « apologie du terrorisme », selon son avocate Fetta Sadat. Une sentence qui s'inscrit dans une procédure en justice abusive, comme l'ont dénoncé une vingtaine d'organisations non gouvernementales.
13/11/2025, 12:38
L’Institut français ouvre la seconde édition de son programme PAIR, destiné à soutenir les structures culturelles françaises accueillant en résidence des artistes étrangers. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 9 janvier 2026. Ce dispositif, élargi à l’ensemble des zones géographiques après une première édition centrée sur l’Afrique, vise à renforcer les échanges entre les scènes artistiques françaises et internationales.
10/11/2025, 15:06
En août 2025, l’Indonésie est secouée par une vague de protestations – motivées par la montée des inégalités, le coût de la vie et la perception d’un pouvoir peu à l’écoute. Les forces de l’ordre interviennent dans plusieurs provinces, arrêtant des dizaines de manifestants pour « incitation à l’émeute ». Parallèlement à ces arrestations, les autorités procèdent à des saisies surprenantes : des ouvrages littéraires et politiques sont présentés comme preuves matérielles de radicalisation.
10/11/2025, 11:51
Un homme de 41 ans, habitant à Castrezzato (province de Brescia), a été arrêté en flagrant délit après avoir quitté la bibliothèque communale de Rovato avec plusieurs DVD cachés sous son manteau. Lors de la perquisition de son domicile, les agents ont découvert 195 livres et 925 DVD volés, provenant d’au moins trente-deux bibliothèques de la région, pour une valeur estimée à environ 25.000 €.
08/11/2025, 18:26
À l’heure où le Canada réévalue sa stratégie sur l’intelligence artificielle et le fonctionnement de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM), l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) multiplie les interventions publiques. L’organisme, qui regroupe la majorité des maisons d’édition francophones du pays, a récemment déposé deux mémoires à Ottawa.
08/11/2025, 15:12
En l'espace de quelques jours, une dizaine d'intellectuels, de traducteurs et d'auteurs ont été interpelés en Iran, tandis que leurs domiciles étaient fouillés et certains de leurs effets personnels confisqués. Des intimidations inadmissibles de la part des services de sécurité iraniens, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales.
06/11/2025, 13:22
Le cinéaste oscarisé Guillermo del Toro a permis de récolter 100.000 $ pour la Library Foundation of Los Angeles lors d’un événement caritatif organisé le 3 octobre dernier au Netflix Tudum Theater. Les fonds serviront notamment à la reconstruction de la bibliothèque de Pacific Palisades, détruite par les incendies de janvier, dans un contexte de fortes tensions budgétaires pour les bibliothèques californiennes.
04/11/2025, 14:44
Depuis 2023, la chapelle Saint-Pierre de Lucerne, en Suisse, abrite une bible queer, rédigée par Mentari Baumann, directrice de l'organisation « Allianz Gleichwürdig Katholisch » (« Alliance Égalité catholique ») et Meinrad Furrer, théologien et responsable de l'établissement. Parce qu'il prône un message d'ouverture et d'inclusion des communautés LGBTQIA+ dans la foi, l'ouvrage a été volé et détérioré à de nombreuses reprises.
04/11/2025, 10:43
La récente condamnation de European Court of Human Rights (ECHR) à l’encontre de Turquie pour interdiction de livres en détention met en lumière un pan troublant de la liberté d’expression en milieu pénitentiaire. Cet arrêt, rendu le 2 septembre 2025 dans l’affaire Aktaş and Others v. Turkey, estime que les autorités turques ont violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en refusant aux détenus l’accès à certaines publications.
01/11/2025, 08:30
Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, les représentants du secteur du livre – éditeurs, auteurs, libraires, diffuseurs et bibliothécaires – appellent le gouvernement à renoncer à toute augmentation de la TVA sur les livres. Le texte, cosigné par les principales organisations professionnelles, alerte sur les conséquences économiques et culturelles d’une telle mesure, jugée « injuste et contre-productive ».
01/11/2025, 08:17
Autres articles de la rubrique Métiers
À quelques jours de Noël, un contrôle mené dans les catalogues en ligne de plusieurs grandes enseignes culturelles met au jour une réalité : des textes négationnistes, des pamphlets suprémacistes et même des ouvrages interdits de diffusion en France se retrouvent proposés à la vente, parfois en direct, souvent via les logiques de marketplace. L’affaire, révélée par Libération, a provoqué les retraits rapides de certains produits, mais aussi l’annonce d’une saisine de la justice par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.
19/12/2025, 15:26
Plusieurs perquisitions ont été menées, ce jeudi 18 décembre, visant la mairie du 7e arrondissement de Paris ainsi que les domiciles parisiens de Rachida Dati. La ministre de la Culture est soupçonnée de « corruption active et passive », « trafic d'influence auprès d'une organisation internationale publique », d'« abus de bien social et abus de confiance », de « détournement de fonds publics par une personne investie d'un mandat public » et de « recel et blanchiment », lorsqu'elle était élue au Parlement européen.
19/12/2025, 15:12
Le développement des technologies de l'information et de la communication s'est accompagné d'une certaine créativité des escrocs et autres arnaqueurs pour exploiter les failles de ces outils. Toute une variété de malversations inédites est apparue, qu'il convient de caractériser et désigner en français : la Commission d'enrichissement de la langue française a quelques propositions.
19/12/2025, 10:35
Avec cinq autres partenaires, le diffuseur-distributeur indépendant Pollen Diffusion devient actionnaire de Tom Pousse, une maison d’édition spécialisée dans l’accompagnement des enfants et des adultes en difficulté d’apprentissage et/ou en situation de handicap. L’opération s’inscrit dans une reprise collective, tandis que le fondateur, Alain Royer, conserve la direction éditoriale.
18/12/2025, 18:26
Réuni du 16 au 19 décembre, le Conseil de Paris a finalement validé l’aide à l’investissement destinée à 40 librairies indépendantes de la capitale, après un premier rejet qui avait fait grand bruit en novembre. Dans les « temps forts » de la séance, la Ville indique que le dispositif a été approuvé et qu’il vise l’attractivité, l’accessibilité et la transition énergétique des librairies sélectionnées.
18/12/2025, 13:12
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu, ce jeudi 18 décembre, un arrêt très attendu dans l'affaire C‑366/24, qui oppose Amazon au ministère de la Culture français. La multinationale américaine conteste en effet la réglementation sur les frais de port minimum pour la livraison à domicile des livres neufs, considérant qu'elle est contraire au droit européen. Dans son arrêt, la CJUE écarte certains arguments d'Amazon, mais rappelle toutefois que la mesure « doit être analysée à la lumière des règles en matière de libre circulation des marchandises ».
18/12/2025, 13:08
Dans les années 2050, Stella, une jeune fille différente et courageuse, découvre le début d'Une légende oubliée : celle du Cœur de diamant, un symbole d’espoir capable de sauver la Terre. Guidée par la sagesse toltèque, une louve blanche et sa propre lumière intérieure, elle part en quête de cette légende sans se douter que c'est en quête d’elle-même qu'elle se lance. Un projet Ulule porté par Charlotte Hiroux Sırkıntı.
18/12/2025, 13:02
La ministre de la Culture Rachida Dati a remis, ce mercredi 17 décembre, des certificats d’inclusion à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel (PCI) à différentes communautés patrimoniales représentantes d’une pratique culturelle. À cette occasion, le chjam’è rispondi, des joutes poétiques improvisées et chantées en Corse, est entré au sein de cet inventaire.
18/12/2025, 10:33
Après plusieurs semaines de débats à Bruxelles et Strasbourg, le Parlement européen a définitivement tranché sur le règlement contre la déforestation importée. Les livres et produits imprimés en sont désormais exclus, à l’issue d’un processus législatif entamé fin novembre. Une décision saluée par les éditeurs, mais qui continue d’alimenter les discussions sur l’équilibre entre ambition environnementale et réalités culturelles.
17/12/2025, 18:23
Aux éditions de l’Aube, la collection L’Aube noire ouvre un nouveau rendez-vous : « L’affaire qui… », une série créée et dirigée par Michèle Pedinielli, en coédition avec la Bibliothèque nationale de France (BNF).
17/12/2025, 18:23
La maison d'édition lyonnaise Black Book, spécialisée dans les jeux de rôle et jeux de société, a annoncé son placement en redressement judiciaire, validé par le tribunal des activités économiques de Lyon mi-novembre. L'entreprise est fragilisée en raison du coût lié au bail d'un important dépôt, a expliqué David Burckle, fondateur et dirigeant.
17/12/2025, 11:25
Les chiffres ont parfois le mauvais goût d’être clairs. En interrogeant l’agrégateur Paris Librairies, on observe que 54 librairies parisiennes ont en stock des ouvrages signés Jordan Bardella ou Nicolas Sarkozy. Dans le même temps, 187 librairies proposent le dernier roman de Laurent Mauvignier. Un rapport de un à trois.
17/12/2025, 09:59
À l'heure où les mouvements croisés de financiarisation et de concentration remodèlent l'édition française, la bibliodiversité semble plus menacée que jamais. Que peuvent les bibliothèques publiques face à cette mutation ? Les relations des établissements avec tous les acteurs de la chaine, de l'auteur au lecteur, peuvent-elles soutenir la diversité de la production éditoriale ? Une journée professionnelle, le 20 janvier 2026, doit apporter quelques réponses à ces questions.
17/12/2025, 09:37
Le magazine Fluide Glacial nous apprend le décès d’Édika, de son vrai nom Edouard Karali, survenu le 16 décembre 2025, à l’âge de 85 ans. La rédaction dit « pleure[r] la disparition de l’un de ses auteurs phares et d’une figure majeure du monde de la bande dessinée », tout en se disant « surtout dévastée » par « la perte d’un ami ».
16/12/2025, 20:15
Au Havre, une adresse familière des chineurs de papier s’apprête à baisser le rideau. Les Yeux d’Elsa, bouquinerie généraliste doublée d’un café littéraire, va fermer début 2026, après plus de 30 ans de présence. En cause : des ventes en baisse et des charges trop lourdes, qui poussent son propriétaire à mettre le lieu en vente.
16/12/2025, 17:41
Très discuté et enjeu décisif pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances 2026 a été adopté, ce lundi 15 décembre, par le Sénat, par 187 voix contre 109. Rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, il doit désormais passer par une commission mixte paritaire qui avancera un compromis susceptible d'être adopté par le Parlement dans son entièreté.
16/12/2025, 13:10
Camille Thoniel rejoint Livre et lecture en Bretagne en tant que chargée de l’économie du livre, apportant avec elle une solide expérience de l’édition contemporaine et de l’accompagnement des structures indépendantes.
16/12/2025, 13:10
Pour entrainer leurs grands modèles de langage, les développeurs et fournisseurs d'intelligence artificielle s'appuient sur de vastes corpus, au sein desquels se trouvent souvent des œuvres protégées par le droit d'auteur. Tandis que les négociations ouvertes avec les ayants droit sur une compensation pour cet usage patinent, une proposition de loi émerge au Sénat, autour d'une « présomption légale d'utilisation ».
16/12/2025, 11:04
Cette fin d'année sera cruciale pour le secteur du livre, miné par des résultats jugés décevants et une certaine morosité ambiante. L'impératif économique masquera sans doute des réflexions sur l'industrialisation et la commercialisation des ouvrages, alors que certains acteurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs pratiques. La maison d'édition Wildproject, qui consacrait dès 2019 un titre à l'écologie du livre, poursuit cette réflexion.
15/12/2025, 15:38
L'éditeur de livres jeunesse møtus, fondé par François David en 1988 sous un statut associatif, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen, le 10 décembre 2025. La structure, rachetée en 2019 par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage, a publié ses derniers livres en fin d'année 2024.
15/12/2025, 15:34
La librairie Le Nuage Vert, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé une campagne de financement participatif afin de faire face aux conséquences financières de travaux urgents réalisés sur sa devanture. L’appel a déjà rencontré un écho : 1827 € ont été récoltés sur un objectif initial de 1000 €, soit 182 % de financement, alors qu’il reste encore 26 jours à la collecte.
15/12/2025, 12:34
Dans les Pyrénées, Elena, Lise et Tom voient leurs vacances bouleversées par une série étrange d’attaques de troupeaux. Quand un loup se profile, la peur s’installe. En enquêtant auprès des éleveurs et des protecteurs de la nature, les jeunes héros découvrent un territoire où émotions et idées s’affrontent. Premier tome de la collection Crimes contre Nature, ce polar vert écrit par mère et fille, invite les 9-12 ans à explorer la biodiversité et à cultiver leur esprit critique. Projet porté par Claire Marine Alemany.
15/12/2025, 12:11
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.
15/12/2025, 10:56
À Verniolle, en Ariège (09), Le Relais de Poche, lieu culturel mêlant librairie, restauration et spectacles, prépare un changement de gouvernance. À l’approche de l’âge de la retraite de ses fondateurs, la librairie va être transmise à une association, Les Passeurs de Relais, qui en assurera la gestion à partir de janvier 2026. Cette évolution vise à préserver une librairie de proximité dans un contexte jugé fragile pour la filière du livre, tout en inscrivant le projet dans une dynamique collective.
15/12/2025, 10:21
À Marseille aussi, les librairies sont ciblées. La librairie associative Transit a subi trois attaques en 2025 - tags, perturbation d’une rencontre, puis croix celtique peinte sur sa vitrine dans la nuit du 1er au 2 décembre -, tandis que la librairie Les Sauvages a également été visée par une croix celtique sur son rideau de fer. Face à cette série d’intimidations, une mobilisation de soutien s’est tenue hier soir place Léon Blum à l’appel de plusieurs librairies marseillaises, réunissant une centaine de personnes.
12/12/2025, 16:46
En 2026, la Drôme commémorera le 400ᵉ anniversaire de la naissance de la marquise de Sévigné, grande épistolière du XVIIᵉ siècle et figure étroitement liée à Grignan. À cette occasion, le Département de la Drôme, les Châteaux de la Drôme, l’agence Drôme Attractivité et la ville de Grignan s’associent pour porter « 2026, Année Sévigné », une programmation culturelle d’ampleur à l’échelle du territoire.
12/12/2025, 12:21
Un domaine technique aux nombreuses spécificités, avec une vocation internationale : l'édition scientifique, sans surprise, emprunte plusieurs termes à l'anglais au sein de son vocabulaire. La Commission d'enrichissement de la langue française présente quelques équivalents, accompagnés des définitions correspondantes.
12/12/2025, 11:43
Mis en œuvre entre 2025 et 2028, un plan interministériel, réunissant éducation, travail, culture, justice et, bien sûr, outre-mer, entend prévenir et lutter contre l'illettrisme et l'illectronisme dans ces territoires. Il prévoit notamment de fédérer les acteurs, d'améliorer l'acquisition du langage et les premiers apprentissages ou encore de faciliter l'accès aux savoirs de base dans le monde du travail.
12/12/2025, 10:46
La part collective du Pass Culture, instaurée après crédits alloués à titre individuel, pourrait bien devenir l'instrument principal du dispositif. Un décret pris par le Premier ministre modifie les modalités de répartition des crédits de la part collective, tout en instaurant « trois piliers » relatifs aux activités d'éducation artistique et culturelle qu'il est possible de financer.
12/12/2025, 09:43
Dix ans après l’effondrement spectaculaire d’Aristophil, le verdict est tombé. Le tribunal de Paris a condamné ce jeudi 11 décembre Gérard Lhéritier, fondateur de la société de placements en manuscrits anciens, à cinq ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. Âgé de 77 ans et absent pour raisons de santé, l’entrepreneur a été reconnu responsable d’un dispositif frauduleux qui a ruiné des milliers d’épargnants. Son avocat a annoncé son intention de faire appel.
11/12/2025, 18:22
Érudit, éditeur, journaliste, collectionneur d’images et élu municipal pendant près de deux décennies, Guy Pessiot s’est éteint dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, à l’âge de 76 ans, révèle France 3 Normandie. Figure incontournable de la mémoire rouennaise, il laisse derrière lui une œuvre vaste, consacrée presque entièrement à la capitale normande.
11/12/2025, 17:12
Les éditions Abduco annoncent l'acquisition des catalogues des Éditions des Intouchables et des maisons associées (Lanctôt Éditeur et les Éditions Cornac), dans le cadre d'un accord avec la famille de Michel Brûlé, fondateur de la maison Les Intouchables décédé le 31 mai 2021.
11/12/2025, 15:27
L'autrice britannique Sophie Kinsella, Madeleine Wickham de son vrai nom, est décédée ce mercredi 10 décembre à l'âge de 55 ans, a indiqué sa famille sur ses réseaux sociaux. Elle laisse derrière elle une biographie d'une trentaine d'ouvrages, dont les célèbres Confessions d'une accro du shopping (trad. Isabelle Vassart, Belfond), succès du début des années 2000.
11/12/2025, 12:39
Top ArticlesLettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium” La librairie de l'année : si tu achètes un livre sans le lire, tu payes plus cher “Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal “J’ai cru travailler dans une maison d'édition où les livres comptaient vraiment”
Commenter cet article