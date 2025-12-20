Livres rarissimes et cryptomonnaie : récit d’un pillage européen

Condamné à cinq ans de prison en première instance, le verdict a été réexaminé en appel, aboutissant à un ajustement marginal : la peine de trois ans et quatre mois est désormais comptabilisée à partir de sa détention en Belgique puis en Lituanie.

Le juge Nijolė Zimkienė n’a pas fléchi sur l’évaluation de la valeur patrimoniale des ouvrages — plus de 606 000 € selon les expertises — malgré les protestations de la défense, qui estimait ce chiffre « completement irréaliste », rapporte Lietuvos Radijas ir Televizija.

Une méthode bien rodée

Comment un homme seul a-t-il pu « s’emparer » de pièces aussi précieuses sans attirer l’attention ? D’après les documents judiciaires, Zamtaradze s’était présenté comme un chercheur sous le nom de « Mikhail Zavadsky », exhibitionniste d’une crédibilité de façade, avec des faux papiers soigneusement préparés.

Ces faux ont suffi à obtenir l’accès aux salles de lecture spécialisées, où l’on garde les éditions rares d’auteurs tels que Ivan Krylov, Alexandre Pouchkine, Mikhail Lermontov ou encore Nicolas Gogol.

Dix d’entre eux ont été subtilement remplacés par des copies grossières envoyées par un acheteur présumé basé à Moscou — copies que le tribunal a ordonné de détruire. La contrepartie reçue par l’accusé ? 30 000 $ en cryptomonnaie, selon ses propres déclarations, soit une fraction infime de la valeur culturelle et financière des ouvrages qu’il a spoliés.

Un réseau extrêmement vaste

L’affaire ne se limite pas à Vilnius. Zamtaradze est suspecté d’avoir fait partie d’un réseau de voleurs opérant dans plusieurs pays européens — notamment en Pologne, en France, en Suisse et en Géorgie —, impliqué dans des vols similaires visant des trésors littéraires. Plusieurs autres suspects de nationalité géorgienne ont d’ailleurs été arrêtés, certains jugés séparément.

La presse internationale a signalé que ce phénomène ne se cantonne pas à la capitale lituanienne : des vols d’éditions rares — principalement d’auteurs russes — ont été enregistrés à Varsovie, à Helsinki, à Riga ou encore à Lyon, et parfois liées à des stratagèmes d’emprunts simulés ou de substitution de livres par des copies presque parfaites.

Culture ou commerce ?

La dimension de cet épisode — qui mêle passion pour les livres, réseaux criminels et marchés opaques de collections — questionne le statut de ces patrimoines fragiles. Aux yeux des bibliothécaires, chaque volume perdu n’est pas seulement une valeur marchande, mais un fragment irremplaçable de l’histoire intellectuelle.

À ce titre, l’affaire Zamtaradze rappelle que la conservation des collections rares requiert non seulement des verrous physiques, mais aussi une vigilance accrue face à des stratégies d’accès sophistiquées.

Et si cette saga peut prêter à sourire par ses accents presque romanesques, elle laisse aussi derrière elle une bibliophilie ébranlée, consciente que la bataille pour protéger les œuvres peut être aussi ardue que celle de les écrire ou de les éditer.

Crédits Photo : Algirdas, CC BY-SA 3.0

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com