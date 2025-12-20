Une voleuse arrêtée pour 11 mangas dérobés lors d'un grand incendie

Un incendie important s’est déclaré ce mardi 2 décembre en début d’après-midi dans le centre de Hakodate, à proximité immédiate du grand magasin Marui Imai. Le feu, attisé par le vent, s’est propagé à plusieurs bâtiments du quartier commerçant. Les pompiers auont été massivement mobilisés – plus de six heures de flammes – et des évacuations préventives ont eu lieu. Aucun blessé grave n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont significatifs. Une enquête est en cours ; l’hypothèse d’une cause accidentelle est privilégiée à ce stade.

Peu après 15 h 30, au sixième étage du magasin alors déjà partiellement évacué, une résidente locale de 36 ans, sans emploi, a été appréhendée en flagrant délit de vol par des employés du commerce. Selon les déclarations de la police de Hakodate Central, la femme avait caché dans son sac onze volumes de bandes dessinées japonaises, d’une valeur totale avoisinant les 8 900 yens (environ 60 €) avant de tenter de quitter les lieux.

« J’ai oublié de passer à la caisse », s’est-elle défendue auprès des forces de l’ordre, qui ont formellement déposé une plainte pour vol à l’étalage, rapporte UHB. Une excuse qui, dans le contexte, sonne paradoxale — voire incongrue — tant les yeux étaient rivés sur les colonnes de fumée envahissant la rue principale.

La scène a depuis été qualifiée dans certains médias japonais de kaji-ba dorobō — littéralement, un « voleur au moment de l’incendie » — une expression usuelle pour désigner ceux qui profitent d’une situation de désordre pour commettre un larcin.

Un antécédent troublant

Ce n’est pas la première fois que cette librairie fait parler d’elle dans des circonstances similaires. D’après plusieurs sources locales, la même femme aurait déjà été arrêtée en octobre pour un vol analogue au même endroit, ayant alors dérobé dix-huit mangas, pour une somme d’environ 18 238 yens.

Interrogée sur ces accusations réitérées, elle continue de nier les faits : « Je n’en ai aucun souvenir », aurait-elle répondu lors de sa comparution. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer si d’autres épisodes de ce type peuvent être rattachés à cette affaire, indique TBS News Dig.

Entre distraction et opportunisme

Ce fait divers, qui aujourd’hui circule avec une pointe d’ironie dans les forums et réseaux japonais, n’en éclaire pas moins une nuance sombre du comportement humain lorsqu’il est confronté à une crise : où commence la panique, où finit la stratégie opportuniste ?

Pour les employés de la librairie, l’incident a suscité une fatigue palpable plus qu’un rire jaune : gérer un incendie, aider les clients à évacuer, et en parallèle, neutraliser une personne soupçonnée de vol n’était certainement pas au programme de la journée. La scène expose aussi, de manière presque caricaturale, ce que certains appellent la « mentalité des temps troublés », où l’ombre d’un désastre peut mettre en lumière des comportements inattendus — parfois déroutants, souvent inquiétants.

Au-delà de l’anecdote

Si l’on s’arrête un moment sur ce qui pourrait n’être qu’un simple fait divers, on voit surgir des questionnements culturels et sociaux plus larges. Ce vol — ou “oubli de paiement” — survenu au cœur d’un incendie local symbolise une rupture momentanée du tissu ordinaire : lorsque le rythme de la ville est bousculé, les repères aussi.

Au Japon, pays réputé pour sa civilité et le respect des normes sociales, ce type d’incident étonne autant qu’il interpelle. Ni tragédie ni simple comédie, cette affaire est un miroir tendu à notre perception de l’ordre, des priorités et de la responsabilité collective, même — ou surtout — quand tout autour vacille.

