Une Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle

Ah, les romans de l'écrivaine américaine Freida McFadden devenus cultes en l'espace de deux ans. Sa pauvre femme de ménage devenue héroïne badass en quatre tomes passe au ciné et nous démontre combien le suspense peut être confortable, quand aucune prise de risque n'est au programme.
Le 20/12/2025 à 08:45 par Nicolas Gary
20/12/2025 à 08:45
Adapter un best-seller à suspense est toujours un exercice d’équilibriste. Trop de libertés, et les lecteurs crient à la trahison ; trop de fidélité, et le cinéma devient une simple chambre d’écho. La Femme de ménage, réalisé par Paul Feig, se situe précisément sur cette ligne de crête. Vu lors d’une projection presse, le film s’impose comme un thriller efficace, calibré, assumant pleinement son statut de divertissement… au risque de ne jamais surprendre.
Dès les premières minutes, le cadre est posé. Millie Calloway, incarnée par Sydney Sweeney, sort de prison et vit dans sa voiture. Condamnée pour avoir tué un homme qui agressait l’une de ses amies, elle se trouve en liberté conditionnelle : sans emploi, le retour derrière les barreaux est toujours possible. C’est là qu’intervient l’offre providentielle — ou toxique — du couple Winchester. Nina, interprétée par Amanda Seyfried, et Andrew, campé par Brandon Sklenar, engagent Millie comme femme de ménage dans leur vaste demeure.
Le récit se déploie presque exclusivement à l’intérieur de cette maison, décor principal qui renforce la sensation d’enfermement psychologique. Nina, instable, autoritaire, parfois cruelle, impose à Millie une relation de domination permanente.
Les humiliations s’enchaînent, les ordres contradictoires aussi. La mise en scène, sobre et lisible, ne cherche jamais l’esbroufe. Paul Feig privilégie une narration fluide, sans rupture brutale, laissant le malaise s’installer progressivement.
Pour qui n’a pas lu le roman, l’efficacité est réelle. Le film se regarde avec une certaine facilité, porté par un rythme constant et une tension diffuse. On se laisse même porter par l’histoire et la narration fonctionne. Pour les lecteurs du livre, en revanche, l’expérience se révèle plus frustrante. Le scénario épouse presque mot pour mot la structure du texte original : mêmes scènes, mêmes dialogues, mêmes révélations. Le twist — pilier du récit — est connu d’avance, et l’effet de surprise s’évapore. Quant au jardinier, n'est-ce pas...
Peut-on parler de grande adaptation lorsque rien ne diffère du matériau d’origine ? La question traverse tout le film. La Femme de ménage est une transposition rigoureuse, presque scolaire. Chaque étape du roman est reproduite à l’écran, jusqu’à donner parfois une impression de longueur — le film dépasse les deux heures — sans véritable nécessité dramatique supplémentaire. Là où certaines adaptations enrichissent l’univers ou proposent un point de vue inédit, celle-ci se contente d’illustrer.
Cela dit, le casting apporte une indéniable valeur ajoutée. Sydney Sweeney compose une héroïne vulnérable, mais résistante, tandis qu’Amanda Seyfried joue avec une ambiguïté troublante, oscillant entre fragilité et perversité. À ce détail près que le personnage de Freidda est certainement charmante dans les romans, mais résolument pas aussi jolie que l'actrice choisie.
Brandon Sklenar, en mari faussement lisse, incarne parfaitement cette figure de respectabilité inquiétante et Amanda Seyfried en fausse mégère est convaincante, mais un bémol reviendra : tous sont… trop parfaits. Trop beaux, trop lisses, là où le roman suggérait des aspérités plus ordinaires, presque normales. Et pas une publicité pour Ferrero rocher...
C’est sans doute là que le film trouve sa juste définition. La Femme de ménage est un thriller confortable, distrayant, idéal pour une soirée sans attentes démesurées. Il n’apporte rien de neuf au livre, et ne le trahit pas au-delà de l'acceptable (encore que, bon, on l'a déjà dit, mais le jardinier, n'est-ce pas...). Un produit hollywoodien bien huilé, sans ambitions esthétiques, mais suffisamment solides pour tenir le spectateur en haleine entre 21 h et 23 h.
À LIRE - La femme de ménage a-t-elle révolutionné le polar ?
Reste une interrogation, presque ironique : sans le succès massif du roman, ce film aurait-il vu le jour ? Résolument pas. Comme beaucoup d’adaptations contemporaines, il repose avant tout sur une histoire qui a déjà fait ses preuves. Le cinéma, ici, accompagne le livre plus qu’il ne le dépasse : une sorte de produit dérivé, comme on attendrait le jeu vidéo, les mugs, les maniques pour la cuisine et un partenariat avec une marque de produits d'entretiens brandé “Femme de ménage”?
À chacun de choisir l’ordre : lecture ou projection, même si le livre en format poche n (trad. Karine Forestier, J’ai lu) coûte encore moins cher qu'une place de cinéma. Mais une chose est sûre — pour les amateurs de suspense domestique, le voyage reste agréable, même balisé. En salle le 24 décembre...
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Warner Bros Discovery (WBD) a annoncé, mercredi 17 décembre, rejeter l’offre hostile de Paramount Skydance valorisée à 108 milliards de dollars, et confirmer sa préférence pour un accord avec Netflix. Le conseil d’administration estime que la proposition concurrente présente « des risques et des coûts significatifs », notamment en matière de financement. Netflix reste donc l’acquéreur privilégié, avec un projet ciblé sur le studio Warner Bros et la plateforme HBO Max, dans un schéma impliquant une scission préalable du groupe.
18/12/2025, 13:33
Fatima Hassouna, poétesse, photojournaliste, née le 2 mars 2000 à Gaza, fauchée avec dix membres de sa famille, au moment où son film, avec la réalisatrice iranienne Spideh Farsi, Put your Soul on your Hand and Walk, Pose ton âme sur ta main et marche, est sélectionné au Festival de Cannes. Ses œuvres sont publiées par des journaux prestigieux, exposées dans des galeries renommées. Par Mustapha Saha.
16/12/2025, 16:53
Le jury du prix Louis-Delluc 2025 a tranché : La Petite Dernière, réalisé par Hafsia Herzi, remporte la distinction du meilleur film français de l’année. C’est aussi la victoire d’un texte littéraire, celui de Fatima Daas, publié aux Éditions Noir sur Blanc en 2020.
10/12/2025, 18:22
Ce qu’on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel (Del Busso Éditeur) raconte la vie d’un jeune homme atteint de fibrose kystique. Il vit dans un sous-sol à Repentigny, enchaîne les petits boulots et tente de composer avec la fatigue et les passages répétés à l’hôpital. Son existence avance par épisodes.
10/12/2025, 13:31
Trois jours après l’annonce d’un accord de rachat entre Warner Bros Discovery (WBD) et Netflix, Paramount Skydance a déclenché une offensive spectaculaire : une OPA hostile de 108,4 milliards de dollars, soit l'une des plus importantes propositions jamais formulées dans l’histoire du divertissement. L’opération bouleverse brutalement une négociation que Warner croyait quasiment finalisée et plonge toute l’industrie dans un duel où se mêlent argent, pouvoir, influence géopolitique et pression politique au sommet de l’État américain.
09/12/2025, 13:48
Un pan de l'œuvre de Mamoru Oshii, resté inédit au cinéma en France, est projeté dans certaines salles depuis ce mercredi 3 décembre, en version restaurée. L'Œuf de l'ange, sorti en 1985, précède de dix ans le chef-d’œuvre du réalisateur, Ghost in the Shell (d'après le manga de Masamune Shirow, trad. Anne-Sophie Thévenon, Glénat).
04/12/2025, 09:51
Un long-métrage entré en production racontera les dernières années de l'écrivain américain Ernest Hemingway, miné par l'alcool, des conflits familiaux et une paranoïa dévorante. L'arrière-petite-fille de l'auteur, Dree Hemingway, sera la productrice exécutive du film, intitulé The Hemingway Files.
07/11/2025, 09:37
Dans le feuilleton des mégafusions hollywoodiennes, un détail a fait tiquer les cinéphiles : si le rapprochement Paramount–Warner Bros. Discovery (WBD) aboutit, le nouveau patron de Paramount, David Ellison, compterait s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour augmenter la cadence de films et de séries...
02/11/2025, 15:38
L'actrice, scénariste et réalisatrice Judith Godrèche tourne, du 20 octobre au 28 novembre, en Île-de-France et en Normandie, Mémoire de fille, une adaptation d'un roman d'Annie Ernaux paru en 2016 chez Gallimard. Devant sa caméra, la propre fille de la réalisatrice, Tess Barthelemy.
21/10/2025, 09:49
Le géant américain Walt Disney Studios a acquis les droits d’adaptation de Impossible Creatures, la saga fantastique de l’auteure britannique Katherine Rundell, à l’issue d’une enchère estimée à plusieurs millions de dollars.
08/10/2025, 17:53
Les Moomins, créatures imaginées par l’artiste finlandaise Tove Jansson, feront bientôt leur retour sur grand écran. Moomin Characters et le studio Annapurna annoncent en effet un film d’animation, réalisé et écrit par Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe. Ce projet, le premier long-métrage consacré aux Moomins produit aux États-Unis, convoque aussi la productrice Julia Pistor (Bob l'éponge, Les Razmoket).
08/10/2025, 11:47
La chanteuse Céline Dion et l’acteur Omar Sy prêteront leur voix à la version française du film d’animation High in the Clouds. Ils figureront aux côtés de Benjamin Lavernhe, Antoine de Caunes, Clémence Poésy, Pom Klementieff et Alain Chabat.
01/10/2025, 16:55
Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, où il a remporté le prix François-Chalais, le film Deux Procureurs de Sergueï Loznitsa sortira en salles en France le 5 novembre prochain. Ce drame historique en langue russe est l’adaptation d’une nouvelle éponyme de Gueorgui Demidov, incluse dans le recueil Doubar et autres récits du Goulag, paru aux Éditions des Syrtes dans une traduction du russe d'Antonio Garcia, Alexandra Gaillard et Colette Stoïanov.
25/09/2025, 16:39
OpenAI s’attaque à l’animation avec Critterz, premier long-métrage « largement généré par intelligence artificielle », développé avec Vertigo Films et Native Foreign, studio pionnier de l’IA appliquée à l’audiovisuel. Derrière l’annonce d’une prouesse technique et d’un budget record à la baisse, les professionnels du secteur dénoncent une menace directe pour les auteurs et l’équilibre fragile de la création.
24/09/2025, 18:09
Depuis ses débuts, Demon Slayer (ou Kimetsu no Yaiba) s’est imposé comme une des sagas animées les plus marquantes de ces dernières années. La Forteresse Infinie, première partie du dernier arc, ne fait pas exception. Voici pourquoi le film mérite votre attention — ainsi qu’un détail qui pourrait freiner certains.
18/09/2025, 13:51
Robert Redford, acteur, réalisateur, producteur, militant, est mort le 16 septembre 2025 à l’âge de 89 ans à Sundance (Utah), chez lui, entouré des siens. Né le 18 août 1936 à Santa Monica, Californie, il avait progressivement imposé son double héritage : celui d’un visage emblématique de l’âge d’or hollywoodien, et celui d’un artisan engagé de la liberté artistique et de la protection de l’environnement.
16/09/2025, 19:38
Le scénariste et réalisateur français Michel Fessler est mort ce mardi 19 août, des suites d'une maladie, à l'âge de 70 ans. Il laisse derrière lui une quarantaine d'œuvres, auxquelles il aura participé en tant que scénariste ou qu'il aura menées, derrière la caméra. Sa carrière démontre un élan notable pour la mise en avant des mots et des animaux.
21/08/2025, 12:52
Warner Bros. a choisi une arme de séduction massive pour entretenir l’engouement autour de Superman : depuis le 16 août, les dix premières minutes du film réalisé par James Gunn sont disponibles gratuitement sur YouTube. Un coup marketing qui en dit long sur l’évolution du rapport entre salles et plateformes.
18/08/2025, 18:50
L’été 2025 marquera le grand retour d’un monument de l’animation : Princesse Mononoké (1997), chef‑d’œuvre signé Hayao Miyazaki et Studio Ghibli, renaît sur grand écran dans une version restaurée en 4K, avec deux semaines d’exclusivité en IMAX en France dès le 27 août 2025.
16/08/2025, 11:45
Hollywood tourne-t-il en boucle, jusqu'à se mordre la queue ? Le groupe médiatique Paramount, récemment repris par la société de production Skydance, s'inscrit en tout cas dans la tendance aux séries de films et autres reboots. Parmi les projets confirmés, une suite à World War Z, film de 2013 inspiré d'un livre de Max Brooks, et deux longs-métrages Tortues Ninja.
14/08/2025, 10:41
Longtemps incarné par Sylvester Stallone, figure indissociable de ce vétéran des forces spéciales au bandeau et au regard d’acier, le héros culte John Rambo s’offre un nouveau visage. Le préquel reviendra sur sa jeunesse pendant la guerre du Vietnam, avec Noah Centineo en première ligne.
13/08/2025, 12:24
Dernier volet de notre dossier CliFi - Climate Fiction – avec un regard sur le cinéma et les films adaptés de romans, ayant ces thématiques environnementales pour sujet principal. Si des décennies durant, Hollywood a aimé détruire la Terre à l’écran – invasions extraterrestres, épidémies, guerres nucléaires – mais le réchauffement climatique est longtemps resté un sujet secondaire...
13/08/2025, 10:32
Il suffit parfois d’un simple emoji ou d’un graffiti numérique pour électriser un univers : celui du MCU (Marvel Cinematic Universe), dans ce cas précis. Le 12 août 2025, Ryan Reynolds a posté sur Instagram une image intrigante : le logo des Avengers, sur lequel trône un « A » rouge façon anarchiste. Une touche visuelle qui a aussitôt embrasé le fandom — mais que cache-t-elle vraiment ? Suspense, humour et tour de passe-passe sont au rendez-vous.
13/08/2025, 07:43
C’est officiel : Spider‑Man : Brand New Day tisse sa toile sur grand écran, et l’ambiance promet d’être aussi trépidante que souriante. En tournage actuellement à Glasgow, ce nouveau chapitre met notamment en scène Tom Holland en pleine action — cascades explosives, ambiance new-yorkaise reconstituée… la ville écossaise est en pleine mutation pour accueillir notre tisseur préféré !
09/08/2025, 10:16
Spider-Punk, variante destroy de Spider-Man imaginée par Dan Slott et Olivier Coipel en 2015, devrait figurer au centre de son propre film d'animation. Le projet, en développement chez Sony Pictures Animation, s'inscrit dans la lignée de la trilogie Spider-Verse de Christopher Miller et Phil Lord.
07/08/2025, 09:19
Propriétaire depuis quelques années déjà des studios MGM, Amazon n'avait toutefois pas eu les coudées franches pour exploiter la licence James Bond. Cette époque est terminée, et la multinationale accélère le rythme : le scénariste et producteur britannique Steven Knight, notamment connu pour la série Peaky Blinders, planche sur la prochaine aventure de 007.
01/08/2025, 09:57
Le réalisateur, scénariste et acteur néo-zélandais Taika Waititi associe régulièrement son nom à des projets d'adaptations d'œuvres cultes de la pop culture, de la BD aux mangas. Un de plus s'ajoute à la liste, avec un film Judge Dredd, sur un scénario signé par Drew Pearce, déjà derrière Fast and Furious: Hobbs and Shaw (2019) et The Fall Guy (2024).
18/07/2025, 10:41
Ce vendredi 27 juin sortira 13 jours, 13 nuits, film réalisé par Martin Bourboulon avec Roschdy Zem et Lyna Khoudri. Retraçant l'exfiltration de centaines de personnes de l'ambassade de France en Afghanistan lors de la chute de Kaboul en août 2021, il est l'adaptation de l'ouvrage éponyme de Mohamed Bida, dont l'édition poche paraît le même que la sortie du long-métrage, chez Points.
25/06/2025, 12:14
Malgré de multiples reports et un silence prolongé, The Batman : Part II n’est pas abandonné. James Gunn, à la tête des studios DC, a confirmé que la suite réalisée par Matt Reeves, et portée par Robert Pattinson, est toujours en développement, avec une sortie désormais prévue pour octobre 2027.
16/06/2025, 12:27
Robert Benton, réalisateur et scénariste américain, est décédé à l’âge de 91 ans. Né le 29 septembre 1932 à Waxahachie, au Texas, il a marqué le cinéma américain, en artisan discret d’Hollywood. Il accèda à la reconnaissance internationale en réalisant Kramer contre Kramer, adapté du roman homonyme d'Avery Corman.
14/05/2025, 17:05
L’événement dédié aux passerelles entre littérature et audiovisuel fait son grand retour au cœur du Marché du Film du Festival de Cannes, les 15 et 16 mai 2025. Organisé par la SCELF (Société Civile des Éditeurs de Langue Française) en partenariat avec le Marché du Film, et avec le soutien du Centre National du Livre (CNL) et de l’Institut français, Shoot the Book ! a pour ambition de rapprocher éditeurs internationaux et professionnels de l’audiovisuel.
28/04/2025, 13:15
On se fait une toile ? À l'occasion de l'exposition de tissages rendant hommage à l'oeuvre J.R.R. Tolkien, le Collège des Bernardins invite le public à (re)découvrir la trilogie du Seigneur des Anneaux réalisée par Peter Jackson, à travers une projection intégrale de 11 heures. Un marathon au coeur de la Terre du Milieu, qui commence ce samedi 26 avril à 13h pour se clore le même jour juste avant minuit.
22/04/2025, 13:09
L’été dernier, une rétrospective consacrée à Marcel Pagnol, articulée autour de dix de ses films, était lancée par le distributeur Carlotta Films dans les salles à travers toute la France. À ce jour, cette opération a déjà rassemblé plus de 40.000 spectateurs. Fort de cet engouement, une seconde partie composée de six nouveaux films sera présentée cet été.
09/04/2025, 12:34
Le 19 mars 2025, les cinéphiles découvriront La Cache, adaptation cinématographique du roman éponyme de Christophe Boltanski, couronné par le prix Femina en 2015. Réalisé par Lionel Baier, ce film réunit des acteurs tels que , William Lebghil et Liliane Rovère. Présenté en première mondiale à la Berlinale 2025, le film revêt une dimension particulière : il s’agit du dernier projet porté à l’écran par Michel Blanc, décédé en octobre 2024.
09/03/2025, 10:34
L’Institut de France organisera, les 13 et 14 mars 2026, à Paris, un événement grand public consacré à la bande dessinée, intitulé « Le Trait et l’Esprit, l’Institut de France fête la BD ». Il réunira rencontres, tables rondes, ateliers et séances de dédicaces, la manifestation associera les cinq académies et s'adressera à la fois au public scolaire et au grand public. Elle se tiendra principalement au 23 quai de Conti et se conclura par un hommage à René Goscinny, à l’occasion du centenaire de sa naissance, avec la remise du Prix Goscinny.
19/12/2025, 12:49
Lancée en 2023, la Journée européenne des auteurs s’inscrit dans la stratégie culturelle de l’Union européenne visant à promouvoir la lecture, la diversité linguistique et la circulation des œuvres. Portée par un consortium européen et cofinancée par le programme Europe Créative, l’initiative répond à un constat partagé par de nombreuses institutions : recul de la lecture chez les jeunes, fragilisation de la chaîne du livre et montée des usages numériques fragmentés.
19/12/2025, 11:46
La Ville d’Épinal annonce la tenue de la 25e édition des Imaginales, festival consacré aux littératures de l’imaginaire, du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026 à Épinal. L’événement se déroulera sous la direction artistique de Gilles Francescano et aura pour thème « Alter Ego. Et si l’Autre n’existait pas ? ». Près de 200 invités, auteurs et artistes issus de différents champs de l’imaginaire, sont attendus, avec un programme mêlant rencontres, expositions et animations, de jour comme de nuit.
18/12/2025, 16:43
Un dîner de gala intitulé Un Livre | Un Destin se tiendra jeudi 15 janvier 2026 à 19h00, au Carlton Cannes, dans le Grand Salon. Portée par Rencontre des Auteurs Francophones, avec le soutien, entre autres, de la librairie Autour d’un Livre, la soirée entend rendre hommage à des auteurs francophones, et poser un acte fondateur en vue d’un festival littéraire francophone annuel annoncé pour janvier 2027.
16/12/2025, 17:15
Le jeudi 22 janvier 2026, Amiens accueillera une Journée de sensibilisation au livre de photographie, organisée par France PhotoBook en partenariat avec l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France (AR2L) et les Bibliothèques d’Amiens Métropole.
16/12/2025, 17:15
Le festival littéraire Le Goût des Autres tiendra sa 15ᵉ édition au Havre, du 15 au 18 janvier 2026. Organisé par la Ville du Havre, l’événement proposera rencontres, lectures, performances et spectacles autour du thème « Jouer le jeu ». La programmation réunira des écrivaines et écrivains français et internationaux, des artistes de la scène musicale et poétique, ainsi qu’un important volet destiné au jeune public.
16/12/2025, 16:35
Le Département de l’Indre annonce un nouveau spectacle son et lumière au Château Raoul, à Châteauroux, pour marquer le 150e anniversaire de la mort de George Sand. Intitulée « Rendez-vous Féérique avec George Sand », cette création gratuite sera présentée du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026, en soirée. Elle ouvre une série de près de 80 événements consacrés à l’écrivaine tout au long de l’année 2026, afin de rappeler son rôle culturel, politique et son ancrage dans le territoire berrichon.
16/12/2025, 11:07
Du 17 décembre 2025 au 28 février 2026, la Galerie de l’Académie des beaux-arts, nouvel espace d’exposition de l’Académie, célèbre la bande dessinée avec une exposition inédite, « L’Art vu par la BD ». Le 9e art, entré au sein de la prestigieuse institution avec l'élection de Catherine Meurisse, en janvier 2020, conforte ainsi sa place.
16/12/2025, 09:48
Dominique Blanc quittera la Comédie-Française le 11 juillet 2026. Sociétaire depuis 2021, la comédienne a fait le choix de mettre fin à son engagement au sein de l’institution après près de dix années passées rue de Richelieu. Elle invoque une raison intime auprès de Télérama : l’état de santé de son compagnon, incompatible avec le rythme soutenu de la maison de Molière. Un départ mûrement réfléchi, qu’elle associe aussi à un désir de liberté, à l’approche de ses 70 ans, tout en soulignant combien ces années ont compté dans son parcours artistique.
12/12/2025, 12:50
À l’occasion de la 10e édition des Nuits de la lecture, l’Institut de France ouvrira ses portes au public le 24 janvier pour une soirée placée sous le signe du plaisir de lire. Le thème retenu cette année, « Villes et campagnes », invite à explorer les territoires littéraires qui façonnent les imaginaires, entre espaces rêvés, vécus ou redoutés, loin des clichés opposant cités animées et paysages silencieux.
12/12/2025, 12:10
Quel auteur ne rêve pas de devenir riche et célèbre ? Quel auteur ne rêve pas d’être connu, reconnu et vénéré ? Aucun, sauf si sa création le dépasse au point de lui voler la vedette. C’est ce qui est arrivé à Arthur Conan Doyle, qui vit sa notoriété éclipsée par Sherlock Holmes. Cet avatar finit par prendre le dessus, allant jusqu’à faire pratiquement oublier son créateur et, pire encore, condamnant ses autres textes à une quasi-inexistence.
11/12/2025, 17:40
La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia), organisme de gestion collective notamment chargé de la collecte du droit de prêt en bibliothèque, soutient également plus de 300 salons et festivals littéraires. Elle conditionne cette aide à la rémunération, par les organisateurs de ces manifestations, de tous les auteurs intervenants, selon une grille de tarifs minimum de rémunération par type d’intervention. Cette dernière a été revue pour l'année 2026.
11/12/2025, 09:40
Du 18 décembre 2025 au 10 janvier 2026, la Galerie Martel - 17 rue Martel dans le 10e arrondissement de Paris - présente Never Again!.. And Again… And Again…, une exposition exceptionnelle réunissant Joe Sacco et Art Spiegelman. Un dialogue graphique inédit sur le conflit israélo-palestinien, qui rassemble les planches publiées dans Le 1 ainsi que plusieurs dessins préparatoires. Tous les bénéfices de la vente des œuvres seront reversés à une organisation humanitaire soutenant les enfants palestiniens.
10/12/2025, 18:08
Le Département des Hauts-de-Seine présente l’exposition Histoire d’archives. De la collecte à la communication, à découvrir du 12 janvier au 19 juin 2026 aux Archives départementales. Ce rendez-vous est l’occasion de présenter au public l’histoire, le fonctionnement, les grandes missions, et les métiers des Archives départementales. Les visiteurs découvriront les coulisses de cette institution, souvent méconnue, et des documents d’archives récemment entrés dans les collections du Département.
09/12/2025, 17:14
La Saison Méditerranée 2026 se déroulera du 15 mai au 31 octobre 2026 en France et dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen. Portée par les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Culture, et mise en œuvre par l’Institut français, elle vise à réunir artistes, chercheurs et acteurs des sociétés civiles autour de projets culturels et de réflexions communes. L’événement débutera à Marseille, où une ouverture populaire est prévue du 15 au 24 mai, avant un déploiement national et international autour de plus de 200 rendez-vous.
09/12/2025, 16:38
Pour sa 8ᵉ édition, le rendez-vous culturel Lire la Nature revient avec une ambition renouvelée : inviter le public à repenser son rapport au vivant. Les 31 janvier et 1ᵉʳ février, la Fondation François Sommer ouvre gratuitement les portes du Musée de la Chasse et de la Nature pour deux journées où littérature, sciences, philosophie, arts et écologie dialogueront en liberté autour d’un thème central : « Changer de regard. »
08/12/2025, 17:51
Le 3ᵉ Marché de la Poésie de Lille se tiendra au Tripostal les 12, 13 et 14 décembre 2025. En amont, depuis le 26 novembre dernier et jusqu'au 11 décembre, le festival Les Escales du Marché déploiera une série de rencontres poétiques dans de nombreuses villes de la Métropole Européenne de Lille. Ateliers, lectures, performances et échanges avec des auteurs jalonneront cette programmation destinée à mettre la création poétique au cœur du territoire.
08/12/2025, 16:05
Le Marché du livre de Plombières-les-Bains s’apprête à vivre, du 12 au 14 décembre 2025, une première édition inscrite au cœur de la féerie hivernale qui fait la renommée du « Marché de Noël d’antan », considéré comme l’un des plus authentiques des Vosges.
05/12/2025, 17:16
Le Festival Paris des Femmes revient du 8 au 10 janvier 2026 à la Pépinière Théâtre, pour une édition placée sous le thème À la folie !. Trois jours de rencontres, de lectures et de performances mettront en lumière la créativité des autrices invitées, qui proposeront chacune une interprétation personnelle de ce motif.
04/12/2025, 18:22
Le samedi 6 décembre, Mi Livre Mi Raisin met en scène le Prix de la page 20, distinction consacrée à un extrait unique choisi parmi les ouvrages des éditeurs présents. Un jury issu du vin s’attache alors à désigner la vingtième page la plus saisissante.
04/12/2025, 16:01
Jusqu’au 10 janvier 2026, l’Hôtel Littéraire Le Swann, situé 11–15 rue de Constantinople à Paris, accueille une exposition exceptionnelle consacrée à George Sand, intitulée « George Sand, une vie en correspondance ».
04/12/2025, 13:53
Mi Livre Mi Raisin transforme son dimanche 7 décembre en terrain de jeu où le monde du livre s’aventure dans l’univers des vins naturels. La remise du Prix du vin d’auteur ou d’autrice 2025 s’impose alors comme un temps fort, portée par un jury d’autrices et de professionnelles du secteur littéraire.
04/12/2025, 13:23
La Bibliothèque nationale de France a partagé son programme d'expositions pour l'année 2026, au cours de laquelle elle conviera, entre autres, l'autrice-compositrice Barbara, l'auteur Georges Perec ou encore l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois. Au menu également, des panoramas de la presse alternative française des années 1970 ou de la photographie japonaise depuis 1945.
04/12/2025, 11:39
Depuis le 25 novembre 2025 et jusqu’en octobre 2026, la Cité des sciences et de l’industrie consacre un nouveau volet de sa série Machine arrière à un objet phare du XXᵉ siècle : la machine à écrire. Cette exposition, accessible à partir de 15 ans et proposée en français, anglais et espagnol, s’inscrit dans la ligne éditoriale « La science, toute une histoire », qui met en lumière les grandes figures, théories et inventions ayant façonné notre rapport au progrès.
03/12/2025, 17:41
L’iReMMO organise les 12 et 13 décembre 2025, à la Maison de la poésie, la troisième édition du festival littéraire Adab, un rendez-vous unique en France consacré aux voix contemporaines du Maghreb, du Moyen-Orient et de leurs diasporas. Romans, polars, poésie et bande dessinée seront au cœur d’une programmation riche en rencontres et en échanges.
03/12/2025, 17:06
L’Association Italie Nouvelle célèbre en 2026 une décennie de dialogue culturel entre la France et l’Italie. À cette occasion, elle organise du 26 au 28 mars 2026 la 10ᵉ édition de son festival annuel, qui se déploiera à l’Université Sorbonne Nouvelle et dans plusieurs lieux partenaires hors les murs. Placé sous le thème « Dissonances – L’harmonie par les marges », l’événement propose trois jours de création, de réflexion et de rencontres autour des scènes artistiques française et italienne.
03/12/2025, 16:46
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin investira la Bellevilloise pour deux journées où littérature et vins naturels se répondront sans relâche. Le dimanche, un showcase de L’Êtrangère, alias Eugénie Mérieau, offrira un moment musical rare au cœur du salon.
02/12/2025, 18:29
Le site Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France accueillera, du 24 mars au 19 juillet 2026, une grande exposition consacrée aux cartes des lieux imaginaires. Un grand voyage attend les visiteurs, avec, comme guides, des parchemins médiévaux, des atlas et autres livres imprimés, mais aussi des dessins, des jeux vidéo et des œuvres d'art contemporain.
02/12/2025, 13:20
Le dramaturge et scénariste Sir Tom Stoppard, né Tomáš Sträussler le 3 juillet 1937 à Zlín, en Tchécoslovaquie, est mort le 29 novembre 2025 à son domicile du Dorset, en Angleterre, à l’âge de 88 ans. Réfugié juif devenu « honorary Englishman », maître du paradoxe et de la pirouette métaphysique, il laisse une œuvre immense pour la scène, la radio, le cinéma et la télévision, où se croisent Shakespeare et la mécanique quantique, les droits humains et les jeux de mots, la mélancolie de l’exil et la joie pure du théâtre.
02/12/2025, 12:33
Du 2 au 4 décembre 2025, Rome accueillera un colloque international consacré aux salons d’Ersilia Caetani Lovatelli et de Giuseppe Primoli, figures majeures de la vie culturelle romaine entre 1870 et 1914.
01/12/2025, 17:44
Événement incontournable de la vie culturelle francilienne, le Salon du Livre de Boulogne-Billancourt s’apprête à célébrer sa 19ᵉ édition en réunissant près de 300 auteurs issus de tous les horizons littéraires.
01/12/2025, 17:34
La Bibliothèque de la Part-Dieu (Lyon 3ᵉ) présentera du 2 avril au 11 juillet 2026 une grande exposition intitulée « Aux frontières du réel : la quête ésotérique de l’invisible », consacrée aux pratiques et croyances qui, depuis des siècles, tentent de percer les mystères du monde caché.
01/12/2025, 17:01
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin revient à la Bellevilloise pour réunir maisons d’édition, vignerons et auteurs autour d’un week-end foisonnant. Parmi les temps forts, un Binge Reading mené par David Large promet une déferlante de lectures éclairs.
01/12/2025, 13:49
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême n’aura pas lieu. La société 9e Art+, qui organise l’événement depuis 2007, a annoncé ce lundi par un communiqué transmis via ses avocats, relayé par Ici Angoulême, qu’elle « ne pourra matériellement pas avoir lieu dans des conditions appropriées ». Cette prise de position marque la fin d’une incertitude qui durait depuis plusieurs semaines autour d’une édition initialement prévue du 29 janvier au 1er février.
01/12/2025, 13:12
Le Centre JEM Beaugrenelle accueille, le 30 novembre, une édition placée sous le signe des rencontres littéraires et d’une conférence dédiée à Paul Auster, figure majeure de la littérature américaine.
29/11/2025, 15:17
