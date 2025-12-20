Une Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle

Adapter un best-seller à suspense est toujours un exercice d’équilibriste. Trop de libertés, et les lecteurs crient à la trahison ; trop de fidélité, et le cinéma devient une simple chambre d’écho. La Femme de ménage, réalisé par Paul Feig, se situe précisément sur cette ligne de crête. Vu lors d’une projection presse, le film s’impose comme un thriller efficace, calibré, assumant pleinement son statut de divertissement… au risque de ne jamais surprendre.

Dès les premières minutes, le cadre est posé. Millie Calloway, incarnée par Sydney Sweeney, sort de prison et vit dans sa voiture. Condamnée pour avoir tué un homme qui agressait l’une de ses amies, elle se trouve en liberté conditionnelle : sans emploi, le retour derrière les barreaux est toujours possible. C’est là qu’intervient l’offre providentielle — ou toxique — du couple Winchester. Nina, interprétée par Amanda Seyfried, et Andrew, campé par Brandon Sklenar, engagent Millie comme femme de ménage dans leur vaste demeure.

Un suspense sous contrôle

Le récit se déploie presque exclusivement à l’intérieur de cette maison, décor principal qui renforce la sensation d’enfermement psychologique. Nina, instable, autoritaire, parfois cruelle, impose à Millie une relation de domination permanente.

Les humiliations s’enchaînent, les ordres contradictoires aussi. La mise en scène, sobre et lisible, ne cherche jamais l’esbroufe. Paul Feig privilégie une narration fluide, sans rupture brutale, laissant le malaise s’installer progressivement.

Un mari (d)aimant

Pour qui n’a pas lu le roman, l’efficacité est réelle. Le film se regarde avec une certaine facilité, porté par un rythme constant et une tension diffuse. On se laisse même porter par l’histoire et la narration fonctionne. Pour les lecteurs du livre, en revanche, l’expérience se révèle plus frustrante. Le scénario épouse presque mot pour mot la structure du texte original : mêmes scènes, mêmes dialogues, mêmes révélations. Le twist — pilier du récit — est connu d’avance, et l’effet de surprise s’évapore. Quant au jardinier, n'est-ce pas...

Fidélité absolue, audace minimale

Peut-on parler de grande adaptation lorsque rien ne diffère du matériau d’origine ? La question traverse tout le film. La Femme de ménage est une transposition rigoureuse, presque scolaire. Chaque étape du roman est reproduite à l’écran, jusqu’à donner parfois une impression de longueur — le film dépasse les deux heures — sans véritable nécessité dramatique supplémentaire. Là où certaines adaptations enrichissent l’univers ou proposent un point de vue inédit, celle-ci se contente d’illustrer.

Une épouse empressée (de se tirer)

Cela dit, le casting apporte une indéniable valeur ajoutée. Sydney Sweeney compose une héroïne vulnérable, mais résistante, tandis qu’Amanda Seyfried joue avec une ambiguïté troublante, oscillant entre fragilité et perversité. À ce détail près que le personnage de Freidda est certainement charmante dans les romans, mais résolument pas aussi jolie que l'actrice choisie.

Brandon Sklenar, en mari faussement lisse, incarne parfaitement cette figure de respectabilité inquiétante et Amanda Seyfried en fausse mégère est convaincante, mais un bémol reviendra : tous sont… trop parfaits. Trop beaux, trop lisses, là où le roman suggérait des aspérités plus ordinaires, presque normales. Et pas une publicité pour Ferrero rocher...

Le bon film du dimanche soir ?

C’est sans doute là que le film trouve sa juste définition. La Femme de ménage est un thriller confortable, distrayant, idéal pour une soirée sans attentes démesurées. Il n’apporte rien de neuf au livre, et ne le trahit pas au-delà de l'acceptable (encore que, bon, on l'a déjà dit, mais le jardinier, n'est-ce pas...). Un produit hollywoodien bien huilé, sans ambitions esthétiques, mais suffisamment solides pour tenir le spectateur en haleine entre 21 h et 23 h.

À LIRE - La femme de ménage a-t-elle révolutionné le polar ?

Reste une interrogation, presque ironique : sans le succès massif du roman, ce film aurait-il vu le jour ? Résolument pas. Comme beaucoup d’adaptations contemporaines, il repose avant tout sur une histoire qui a déjà fait ses preuves. Le cinéma, ici, accompagne le livre plus qu’il ne le dépasse : une sorte de produit dérivé, comme on attendrait le jeu vidéo, les mugs, les maniques pour la cuisine et un partenariat avec une marque de produits d'entretiens brandé “Femme de ménage”?

À chacun de choisir l’ordre : lecture ou projection, même si le livre en format poche n (trad. Karine Forestier, J’ai lu) coûte encore moins cher qu'une place de cinéma. Mais une chose est sûre — pour les amateurs de suspense domestique, le voyage reste agréable, même balisé. En salle le 24 décembre...

Millie Calloway : le travail c'est la santé...

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com