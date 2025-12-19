De Gaulle par la caricature : le miroir (souvent cruel) de l’étranger

Les éditions Gallimard publient un livre éclairant intitulé De Gaulle, la France et le Monde. Trente ans d’histoire par la caricature, 1940-1970.
Éclairant parce qu’il donne à voir la vision que le monde a eue du Général tout au long de sa carrière, depuis les débuts de la Seconde Guerre mondiale et son Appel du 18 juin, à une époque où peu de personnes savent à quoi il ressemble, caricaturistes compris, jusqu’à sa mort, moment où bon nombre de dessinateurs pleureront sa disparition tant elle les mettait presque au chômage.
Julian Jackson et Ayla Aglan regroupent et commentent ici pas moins de 150 dessins de presse, souvent drôles, sauf pour le principal intéressé qui goûtait peu les caricatures. Ne disait-il pas, à propos du Canard enchaîné : « Que dit le volatile ? » Ce sont ici les dessins de presse étrangers qui sont mis à l’honneur, qu’ils soient américains, anglais, allemands, algériens, chinois ou encore soviétiques.
« Poil à gratter des démocraties comme des autocraties », l’art de la caricature est né en Angleterre. Quand on se rappelle l’amour vache entre Churchill et De Gaulle, il n’est guère étonnant que les caricaturistes anglais s’en soient donné à cœur joie, au détriment de l’un comme de l’autre.
Nous avons ainsi affaire à une véritable biographie, portée par cette puissance évocatrice de la caricature qui permet, comme le revendiquent à juste titre les auteurs, de faire de l’histoire autrement.
Plusieurs grandes périodes structurent l’ouvrage. La première est celle du général rebelle, de 1940 à 1945. De Gaulle s’y impose comme le héros de la France libre tout en agaçant prodigieusement Churchill et Roosevelt. Ce dernier le voit alors comme « un illuminé se prenant pour Jeanne d’Arc ».
Des caricaturistes œuvrant pour la propagande nazie mais ne le connaissant pas encore visuellement le représente en novembre 1941 sur une affiche comme « un homme sans visage, portant képi, se cachant derrière un micro. Publiée par l’institut d’études des questions juives, officine collaborationniste qui prétend promouvoir un antisémitisme scientifique et français tout en étant financé par la propagande nazie, elle doit convaincre de la collusion entre gaulliste et anti-France. »
Viennent ensuite les années d’après-guerre où « persuadé d’avoir joué un rôle historique dans le retour de la France sur la scène internationale dans le camp des vainqueurs, il constate avec amertume que cette position est plus faible qu’il ne l’aurait voulu ».
En outre, avant de briller à l’international, il va falloir régler quelques problèmes internes : une IVe République instable qui ressemble à s’y méprendre à notre Ve d’aujourd’hui ; l’instauration de la Ve République avec un pouvoir exécutif fort, De Gaulle « n’entend pas jouer les "présidents potiches" destinés à "inaugurer les chrysanthèmes" » ; des envies d’indépendance de l’Algérie qui ne sont pas comprises, voire minimisées, avant qu’il ne soit trop tard et que cette guerre coûte des centaines de milliers de vies, et se solde inévitablement par son indépendance le 5 juillet 1962.
C’est alors, et seulement alors, qu’il va pouvoir se tourner vers l’international, au pire moment, celui de la guerre froide, dans laquelle De Gaulle ne voit « que des masques pour dissimuler des ambitions nationales. » De dessin en dessin, le personnage du Général se précise et s’agrandit. Tout est grand chez De Gaulle, le nez surtout. « L’imaginaire attachée à cette stature immense révèle également une manière verticale de gouverner, de dominer et de subjuguer, au risque de l’excès et de la démesure si ce n’est orgueil et mépris. Rien ne paraît impossible à celui qui est doté d’une telle silhouette. »
Dean Rusk, secrétaire d’État de John Fitzgerald Kennedy dira : « Parler avec de Gaulle, c’est comme gravir une montagne à genoux, pousser un petit portail au sommet, et attendre que l’oracle parle. »
Mais tout grand homme soit-il, il vieillit et inévitablement la fatidique generation gap transparaît dans la société française. Le vieux Général ne comprend ces yéyés, cette jeunesse et, en réalité, disons-le, il n’y a rien de nouveau sous le soleil ici. Mais le possible départ de cette mine d’or pour les artistes soulève aussi des inquiétudes, au point où le caricaturiste « germano-britannique, Victor Weisz, qui signe Vicky, a rédigé une lettre ouverte humoristique plaidant pour le maintien au pouvoir de celui qui est l’une de ses principales sources d’inspiration. »
Une biographie donc où l’on rit beaucoup, parfois jaune, chauvins que l’on est, où les parallèles avec la vie politique actuelle sont légion, ce qui, en somme, nous fait relativiser. Après tout, tout passe.
Un livre à offrir après les repas de réveillons de préférence, sauf si vous aimez parler
politique en famille.
Par Audrey Le Roy
Contact : aleroy94@gmail.com
Paru le 02/10/2025
240 pages
Editions Gallimard
32,00 €
