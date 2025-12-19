Inscription
Théâtres parisiens

Dimitri Bourriau

À l’approche des fêtes, les beaux-livres trouvent naturellement leur place sous le sapin. Voici pourquoi je vous propose d’en découvrir un nouveau : Théâtres parisiens. Lieux d’exception, de Dimitri Bourriau, publié aux éditions Jonglez. Un ouvrage soigné, qui célèbre un patrimoine vivant au cœur de l’histoire culturelle française.

Photographe reconnu pour son attention aux lieux chargés de mémoire, Dimitri Bourriau s’attache ici aux théâtres parisiens et franciliens, qu’il photographie loin de l’agitation des soirs de représentation. Près d’une cinquantaine de salles composent ce parcours, du Palais Garnier au Grand Rex, du théâtre Déjazet au Ranelagh, du Châtelet au Bataclan. Des lieux familiers, mais rarement observés avec une telle précision.

Le choix de montrer les salles vides permet de révéler leur architecture, leurs volumes, leurs lignes. Balcons, plafonds, fauteuils, rideaux deviennent les véritables protagonistes de ces images. Chaque théâtre affirme sa personnalité : grandeur spectaculaire, élégance intime ou sobriété fonctionnelle. Certains témoignent de l’âge d’or des spectacles populaires ; d’autres rappellent la capacité de ces lieux à traverser les époques, les modes et parfois les épreuves.

Le Bataclan, notamment, est photographié avec retenue et justesse, sans effet appuyé, laissant au silence des images le soin de faire mémoire. À l’inverse, le Grand Rex ou Mogador impressionnent par leur ampleur et leur théâtralité assumée.

La qualité de l’ensemble est remarquable. Les photographies bénéficient d’une très belle impression, qui restitue fidèlement les matières, les couleurs et la profondeur des salles.

Théâtres parisiens. Lieux d’exception est à la fois un livre d’images et un hommage au spectacle vivant. Il rappelle combien ces salles, grandes ou modestes, prestigieuses ou populaires, font partie de notre histoire commune. En les donnant à voir dans leur silence et leur beauté, ce beau-livre célèbre un patrimoine vivant et partagé, et s’impose comme une très belle idée de cadeau pour les fêtes.

 

#Beaux livres
ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
19/12/2025 à 18:02

Théâtres parisiens

Dimitri Bourriau

Paru le 13/11/2025

256 pages

Editions Jonglez

39,95 €

ActuaLitté
