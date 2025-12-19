Emmanuel Khérad retrouve l’antenne avec Le Club Francophone

À partir du mercredi 7 janvier à 20h20, TVMonaco enrichit sa grille avec Le Club Francophone, un magazine culturel hebdomadaire dédié à la littérature, à la culture et à celles et ceux qui les font vivre à travers la francophonie.

Aux commandes : Emmanuel Khérad, journaliste reconnu du paysage culturel et littéraire, qui poursuit là une trajectoire de reconposition entamée après l’arrêt brutal de La Librairie francophone, émission qu’il a portée pendant près de vingt ans.

Un format « sensible »

Le principe de l’émission repose sur des entretiens intimistes et des déambulations, au fil d’un parcours entre Monaco, le sud de la France et Paris. Emmanuel Khérad part à la rencontre d’auteurs et explore les lieux qui les ont marqués ou inspirés, avec l’ambition d’ouvrir un « voyage littéraire » à travers les œuvres, les imaginaires et les territoires.

Monaco est présenté comme le point de départ de ce rayonnement culturel francophone, fidèle à l’histoire artistique et littéraire de la Principauté.

Le Club Francophone réserve aussi une place aux libraires indépendants, décrits comme des acteurs essentiels de la chaîne du livre. De Monaco au Québec, en passant par la France ou la Belgique, ils partagent leurs « pépites incontournables », avec un regard vivant sur la création littéraire contemporaine.

Autre particularité : l’émission donne la parole à des lecteurs monégasques et à des lycéens, invités à raconter les œuvres qui ont compté dans leur parcours. Le dispositif revendique ainsi l’idée d’un club de lecture à la télévision, construit sur la transmission et la proximité.

Pour son lancement, Emmanuel Khérad ira à la rencontre de Michel Boujenah, à Saint-Paul-de-Vence. Rendez-vous est donné dès le 7 janvier à 20h20, puis chaque semaine, sur TVMonaco.

Dirigée par Nathalie Biancolli, TVMonaco est présentée comme le premier média de service public de la Principauté de Monaco, membre du réseau TV5 Monde, articulé autour de quatre piliers : actualité, sport, environnement et art de vivre sur la Riviera.

Télévision, YouTube, prix littéraire et radio ?

Ce nouveau rendez-vous télévisé intervient après une année de transition pour le journaliste : dans ActuaLitté, il soulignait la nécessité de multiplier les formats pour continuer à faire vivre la francophonie et le livre, à un moment où, selon lui, ces sujets disposent de trop peu d’espaces médiatiques.

C’est dans cette logique qu’il a également lancé une chaîne YouTube, Le Club francophone d’Emmanuel Khérad, pensée comme un prolongement de ses engagements, avec l’objectif d’élargir l’audience et de toucher des publics qui consomment davantage sur les plateformes numériques.

À LIRE - Pour finir l'année, France Télévisions se penche sur le succès de la fantasy

En parallèle, Emmanuel Khérad est devenu membre du jury du Prix du Quai d’Orsay, prix littéraire francophone porté par le ministère des Affaires étrangères, et répétait son ambition de retrouver un micro à la radio, indissociable de son parcours - lui qui a officié 24 ans sur les ondes de France Inter. Il s’investit également dans l’organisation de la Fête du livre de Hyères.

Crédits photo : Le Club Francophone (TVMonaco)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com