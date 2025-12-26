Et si ce regard, loin d’être défaillant, n’en devenait que plus pertinent ? Et si l’aveuglement se trouvait du côté… des autres ? Douze textes tantôt comiques, tantôt poignants, mais toujours surprenants.

Les éditions Triartis vous proposent les premières pages en avant-première :

Brigitte Joseph-Jeanneney est une ancienne élève de L’ENS, diplômée de l’ENA. Elle fut inspectrice générale des affaires sociales, secrétaire générale du Musée d’Orsay, administratrice générale du Musée du Louvre, directrice à la Ville de Paris. Elle a publié en 2000 et réédité en 2012 chez Odile Jacob l’ouvrage Autour du malade, le cancer : dire ou ne pas dire ? En 2017, elle publie le polar Nocturne au Louvre chez Cohen & Cohen, puis Dans l'ombre d'Anshoë chez le même éditeur.

Édité chez TriArtis en 2015, Ça s’appelle aimer fut son premier recueil de nouvelles, suivi par Lignages en 2016 et Peurs silencieuses en 2018.

Parution en janvier 2026.

