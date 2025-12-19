Lecture, démocratie, Europe : le succès massif de la Journée européenne des auteurs

En valorisant la rencontre directe avec les auteurs et les œuvres, #ReadForReal entend réaffirmer la lecture comme expérience humaine, culturelle et citoyenne, au cœur du projet européen.

Une mobilisation sans précédent

La troisième édition de la Journée européenne des auteurs s’est achevée sur un chiffre qui donne le vertige : 6 573 événements organisés dans 34 pays relevant du programme Europe Créative. Du nord de la Scandinavie aux rives méditerranéennes, de l’Ukraine à la Tunisie, la célébration #ReadForReal a rassemblé plus de 300 000 participants en un mois. Une ampleur inédite depuis le lancement de l’initiative, en 2023, qui confirme l’ancrage progressif de cette journée dans le paysage culturel européen.

Librairies indépendantes et grandes enseignes, écoles, bibliothèques, crèches, maisons d’édition, centres culturels, collectivités locales, ONG ou entreprises : le tissu mobilisé impressionne par sa diversité. À travers des rencontres, lectures publiques, ateliers ou débats, auteurs, illustrateurs et traducteurs ont été placés au cœur d’un dispositif revendiquant une lecture « en chair et en os », loin des usages purement numériques.

Lire, un acte culturel… et politique

Derrière le slogan #ReadForReal se dessine une ambition claire : réaffirmer le rôle de la lecture comme socle de la créativité, de l’innovation et de la vitalité démocratique. Glenn Micallef, commissaire européen chargé de l’équité intergénérationnelle, de la jeunesse, de la culture et du sport, l’a rappelé avec force : « La lecture est bien plus qu’un loisir ; elle constitue une pierre angulaire du développement personnel, de l’esprit critique et de la vie démocratique. »

Selon lui, célébrer la littérature européenne revient aussi à valoriser tout l’écosystème qui la fait vivre — auteurs, libraires, bibliothécaires, éditeurs et lecteurs — et à renforcer les liens culturels entre les peuples du continent.

Une réussite collective assumée

Côté organisation, le consortium européen en charge du projet revendique une dynamique largement collaborative. Maria Deskur, de la Universal Reading Foundation (Pologne), insiste sur cette dimension horizontale : « Les participants sont les véritables co-auteurs de ce succès. L’Europe a répondu avec une force, une diversité et une générosité qui dépassent nos attentes ». Un propos qui traduit à la fois la surprise et la fierté des coordinateurs face à l’ampleur de l’engagement constaté sur le terrain.

Et maintenant ?

L’élan ne devrait pas retomber. Le calendrier 2026 est déjà esquissé : une conférence internationale intitulée Literacy for Democracy. Shaping the Future à Varsovie au printemps, un atelier #ReadForEurope à Blois à l’automne, avant une nouvelle célébration paneuropéenne prévue du 11 novembre au 12 décembre. De quoi inscrire durablement #ReadForReal dans le temps long — celui de la transmission et de la construction culturelle.

