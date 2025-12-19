Le loup mal aimé“ d'Intermarché : l’histoire était-elle déjà écrite ?

L’histoire a ému des millions de spectateurs à travers le monde : un loup solitaire, longtemps craint et rejeté, décide de changer. À l’approche de Noël, il prépare un grand festin quasi végétarien pour les animaux de la forêt, espérant se faire pardonner. La publicité d’Intermarché a connu un succès fulgurant, cumulant plusieurs centaines de millions de vues à l’international. Mais, derrière ce conte moderne à la morale bienveillante, une polémique s’est invitée à table.

Chez Télérama, ce mardi 16 décembre, Thierry Dedieu, auteur et illustrateur de littérature jeunesse, affirme que ce film d’animation ressemble de très près à son album Un Noël pour le loup, publié en 2017 aux éditions Seuil Jeunesse.

Lorsqu’il découvre la publicité à la télévision, la surprise est immédiate. « Je l’ai trouvée très bien, et puis je me suis dit : mais ce livre, tu l’as écrit ! », leur confie-t-il. Selon lui, « c’est exactement mon livre, sauf que dans mon histoire tout ne finit pas bien, je n’ai pas d’annonceur pour m’y obliger ».

À trop dévorer ses voisins, on finit seul à table... C’est l’histoire d’un loup triste et solitaire, qui n’a jamais connu les joies d’un Noël entre amis. Pour se faire pardonner ses errements d'autrefois, il décide d’organiser un réveillon où il invite ses proies habituelles. Le jour dit, un banquet somptueux attend les animaux de la forêt. Il y a des plats végétariens et même des cadeaux ! Mais bizarrement, personne n’ose s’aventurer à cette table dangereuse. Désolé, le loup décide alors d’improviser une grande fête… tout seul ! - Le résumé de l'éditeur pour Un Noël pour le loup

Dans les deux récits, le point de départ est similaire : un loup, craint de tous, et pris de remords, tente de se donner une meilleure image en cuisinant de bons plats pour Noël. On y retrouve un grand banquet, des paysages enneigés, des animaux méfiants qui l'observent de loin.

Mais là où la publicité se conclut par un moment de réconciliation collective, le livre de Thierry Dedieu choisit une fin beaucoup plus amère. « Je suis auteur de livres pour enfants avec une certaine éthique, et on ne se rachète pas une réputation avec une tarte aux poireaux. Chez moi, à la fin, personne ne vient au dîner, le loup reste seul à la table et il se dit qu’il fera une nouvelle tentative l’année suivante », explique l’auteur.

Au-delà du scénario, Thierry Dedieu pointe aussi des ressemblances visuelles qu’il juge troublantes. « Il y a des plans de mon livre qui se retrouvent dans le film », affirme-t-il, documents à l’appui. Il cite notamment « la grande table au milieu de la forêt, les bougies, le poisson, la tarte aux noisettes, les animaux qui se cachent pour l’observer ». Il ajoute : « À la rigueur, ils auraient pu lui faire faire un pique-nique pour changer ! »

Se disant « remonté comme une pendule », l’auteur assure ne pas vouloir « se laisser faire ». Contactées par ActuaLitté, les éditions Seuil Jeunesse n'ont pas donné suite.

Conscient du déséquilibre de forces, « David contre Goliath », selon ses mots, Thierry Dedieu a tenté une sortie par le haut, en proposant à Intermarché de collaborer sur un prochain film. Il a depuis contacté ses avocats et fait apposer un bandeau rouge sur son album : « Le livre qui a “inspiré” la pub (?) ».

Une réponse des accusés

De son côté, l’agence Romance, à l’origine de la commande du film d’animation auprès du studio montpelliérain Illogic, réfute toute accusation de plagiat. Son président, Christophe Lichtenstein, rappelle que la saga publicitaire d’Intermarché, « On a tous une bonne raison de bien manger », existe depuis sept ans, et qu’à chaque nouvel opus, « une dizaine de personnes, plus ou moins bienveillantes, s’autoproclament auteurs de l’histoire originale ». Pour l’agence, il s’agit ici du « libre parcours créatif », tel que défini par le droit.

À LIRE - Plagiat ou inspiration : un écrivain met en cause Max Lobe et les éditions Zoé

Christophe Lichtenstein estime également que le film s’appuie sur des « archétypes de Noël universels », « déjà présents depuis longtemps dans la magie des contes de Noël ». Et d’ajouter : « Si on avait dû lire les trois mille bouquins qui parlent de Noël, on ne s’en sortirait pas. Par ailleurs, les styles sont incomparables graphiquement. »

Entre hommage inconscient, coïncidence créative ou inspiration excessive, la frontière reste floue.

Crédits illustration : Extrait de la publicité d'Intermarché « Le mal aimé », réalisée par Illogic Studio et commandée par l’agence Romance.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com