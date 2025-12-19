Entraîner une IA hors UE, vendre en Europe : quelle loi s’applique vraiment ?

Cette étude s’attaque à une question aussi aride que décisive : comment déterminer la législation nationale applicable à l’entraînement et à l’exploitation de modèles d’IA lorsque les opérations techniques, par nature transfrontières, brouillent les repères juridiques classiques ?

Dès les premières pages, les auteurs posent un cadre clair. Le rapport relève exclusivement du droit international privé ; il ne tranche pas le fond du droit d’auteur, mais s’attache à identifier la loi compétente avant toute appréciation substantielle. Une précision essentielle, tant le débat public tend à confondre les niveaux d’analyse. L’enjeu est pourtant central : sans détermination fiable de la loi applicable, aucune protection effective des droits ne peut être garantie.

Le cœur de l’étude repose sur une distinction devenue incontournable dans l’écosystème de l’IA : l’input, c’est-à-dire la phase d’entraînement des modèles à partir de corpus d’œuvres et de données, et l’output, soit les contenus générés en réponse aux requêtes des utilisateurs. Si les litiges liés à l’output s’insèrent relativement aisément dans les catégories juridiques existantes (contrefaçon, communication au public, création protégée ou non), l’input concentre l’essentiel des difficultés. Les reproductions d’œuvres, souvent réalisées sans autorisation, sont disséminées entre serveurs, juridictions et législations hétérogènes.

Face à cette complexité, le rapport rejette résolument une approche purement technique fondée sur la localisation des infrastructures informatiques. Une telle méthode, déjà écartée par la Cour de justice de l’Union européenne dans d’autres domaines, est jugée imprévisible et inopérante. À l’inverse, les auteurs privilégient une analyse juridique globale : l’entraînement et la génération des réponses constituent les deux extrémités d’un même processus économique et juridique.

Selon leurs termes, « il n’y a pas de résultat sans collecte préalable de contenus et, réciproquement, la collecte n’existe que pour générer un résultat ». L’atteinte potentielle aux droits relève ainsi du délit complexe, dont la localisation doit s’opérer « en aval », au stade où le dommage se matérialise.

Cette logique conduit à une conclusion structurante : la loi applicable aux actes de reproduction réalisés pour l’entraînement doit, en principe, être celle du pays où le modèle d’IA est commercialisé et où les utilisateurs accèdent aux résultats. Autrement dit, l’ancrage juridique se déplace vers le marché de destination, indépendamment du lieu matériel où les copies ont été effectuées. Une position qui confère aux titulaires de droits européens un levier d’action bien plus robuste face à des opérateurs mondialisés.

La seconde partie du rapport vient consolider cette orientation à la lumière du règlement européen sur l’intelligence artificielle du 13 juin 2024. Sans ériger formellement une nouvelle règle de conflit de lois, le texte européen — et en particulier son considérant 106 — impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général une obligation de respect du droit d’auteur de l’Union « quelle que soit la juridiction dans laquelle se déroulent les actes […] sous-tendant l’entraînement ». Les auteurs y voient un signal politique fort, susceptible d’influencer l’interprétation des juges nationaux.

Trois mécanismes classiques du droit international privé sont alors mobilisés : les lois de police, l’exception d’ordre public international et la fraude à la loi. Pris ensemble, ils dessinent un filet de sécurité juridique. Dès lors qu’un modèle est commercialisé dans l’Union, le juge national serait fondé à imposer l’application du droit européen, même si la loi étrangère normalement désignée se révèle moins protectrice. Comme le souligne le rapport, « le juge national est de toute façon particulièrement susceptible d’imposer sa législation » lorsque sont en jeu des droits fondamentaux garantis par la Charte de l’Union.

Sans proposer de réforme normative immédiate, le CSPLA livre ainsi une grille de lecture cohérente et opérationnelle. À défaut d’un droit international privé spécifique à l’IA, les outils existants peuvent — et doivent — être adaptés pour préserver l’équilibre entre innovation technologique et protection des créations. Une boussole précieuse, à l’heure où les contentieux liés à l’IA générative commencent seulement à émerger.

Livre et édition : l’input au cœur des inquiétudes

Pour le secteur du livre, ce rapport résonne comme un avertissement autant que comme une promesse. Les auteurs identifient explicitement les œuvres littéraires parmi les contenus massivement utilisés pour l’entraînement des modèles d’IA, souvent sans autorisation ni rémunération. Or, la solution privilégiée — l’application de la loi du pays de commercialisation du modèle — redonne un rôle central aux mécanismes européens issus de la directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique ».

En pratique, cela signifie que les éditeurs et les auteurs européens pourraient invoquer plus efficacement l’opt-out prévu en matière de fouille de textes et de données, même lorsque l’entraînement a lieu hors de l’Union. Le rapport insiste sur le fait que le respect de cette réserve de droits pourrait relever de lois de police, déclenchées par la simple mise sur le marché européen d’un modèle d’IA. Une perspective stratégique pour une industrie du livre confrontée à la captation invisible de la valeur de ses catalogues.

Sans régler la question — toujours pendante — de la rémunération des contenus utilisés, le texte du CSPLA fournit aux acteurs de l’édition une assise juridique solide pour défendre leurs droits dans les futurs contentieux. À condition, bien sûr, de se saisir pleinement de ces outils.

