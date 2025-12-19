GDF Suez : visée par une nouvelle enquête, Dati reste à la Culture

Déjà mise en examen, depuis 2021, pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance » dans le cadre de l'affaire « Carlos Ghosn », Rachida Dati voit s'ouvrir un nouveau front judiciaire. La ministre de la Culture est désormais soupçonnée de « corruption active et passive », notamment, en raison de ses liens avec le secteur gazier, et plus précisément GDF Suez.

D'étranges virements

Les faits remonteraient à 2010 et 2011, quand Dati était eurodéputée et siégeait au sein du groupe du Parti populaire européen, au Parlement européen. Le Parquet national financier (PNF) a ouvert une information judiciaire le 14 octobre dernier, afin de rechercher et réunir d'éventuelles preuves des faits que la ministre aurait commis à l'époque.

Des éléments comptables dévoilés par Complément d'enquête (France 2) et Le Nouvel Obs en juin dernier, issus « de la comptabilité d'un cabinet d'avocat parisien, aujourd'hui fermé », font état de plusieurs versements, par virement bancaire ou chèque, effectués par GDF Suez.

Le 29 juillet 2010, un virement de la part de GDF Suez s'élève à 149.500 €, avant, le 25 octobre 2010, un chèque d'un même montant adressé par le cabinet d'avocat à Rachida Dati, sous l'intitulé « DATI HONORAIRE GDF SUEZ ». En février 2011, 149.500 € apparaitraient dans la comptabilité du cabinet, toujours versés par GDF Suez, avant une remise de chèque au nom de Rachida Dati, le 23 février, d'un montant identique, sous un intitulé moins précis : « CHQ DATI RACHIDA ».

Les documents suggéreraient donc que le cabinet d'avocat aurait servi d'intermédiaire pour une transaction entre GDF Suez et Dati. Ces flux financiers pourraient correspondre à des versements effectués pour s'assurer le soutien de Rachida Dati au Parlement européen et une défense des intérêts de l'industrie gazière.

Dès 2013, Le Point s'étonnait du montant des honoraires d'avocate de Dati, qui auraient atteint 512.416 € l'année précédente, et relayait les soupçons de l'ONG Les Amis de la Terre, interpelé par les positions de l'eurodéputée vis-à-vis des énergies fossiles ou de l'exploitation du gaz de schiste. L'organisation écologiste y lisait un relais généreux des positions de l'industrie gazière.

L'eurodéputée Corinne Lepage (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe) et plusieurs médias avaient, à l'époque, relevé des amendements déposés par Rachida Dati, plutôt consensuels avec les intérêts des industriels. Par la voix de son avocat d'alors, Aurélien Hamelle, l'eurodéputée Dati s'était vigoureusement défendue, assurant que ses revenus « sont déclarés au Parlement européen conformément au règlement et cela depuis le début de son mandat sans qu'aucun incident ne soit intervenu ».

Plusieurs affaires ouvertes

L'affaire GDF Suez évoque bien entendu l'affaire Carlos Ghosn ou Renault, dans laquelle l'élue est accusée de corruption passive et de trafic d'influence passif au profit du groupe automobile au sein du Parlement européen.

En l'espace de quelques mois, entre 2010 et 2012, Dati aurait reçu 900.000 € d'honoraires, pour 900 heures de travail revendiquées par l'avocate. Celles-ci auraient été investies dans une mission d'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour « la politique d’expansion internationale du groupe, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ».

Les enquêteurs se sont interrogés sur ces prestations d'avocate revendiquées par Rachida Dati auprès du groupe Renault-Nissan, et soupçonnent plutôt un lobbying en faveur des intérêts du groupe. Rappelons que, si les députés européens peuvent tout à fait exercer le métier d'avocat, compatible avec leur mandat, le lobbying reste totalement proscrit.

La ministre de la Culture sera jugée du 16 au 28 septembre 2026, à Paris, pour ces faits, toujours liés à son mandat d'eurodéputée.

D'après les informations de franceinfo, le Parquet national financier s'intéresserait également aux liens de Rachida Dati avec Nicolas Sarkis, « un homme d'affaires à la tête d'un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur énergétique et basé à Londres ». Entendu dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Renault, Sarkis aurait évoqué des virements de « 100.000 euros par an à Rachida Dati entre 2010 et 2018 en tant que conseil juridique », ce que Rachida Dati avait aussi qualifié de prestations pour ses services d'avocate.

D'après franceinfo, qui cite une note du service de renseignement financier Tracfin, d'autres virements de Sarkis vers les comptes de Rachida Dati auraient été effectués en 2022 et 2023, pour un montant total de 50.000 €.

Confortée au gouvernement

Malgré ces mises en examen, Rachida Dati resterait ministre de la Culture au sein de l'équipe Lecornu II, d'après les déclarations de Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement. « Elle est présumée innocente, elle a toute sa place au gouvernement », a-t-elle indiqué sur RTL. Saluant le « travail remarquable » de la ministre, elle assure : « Il n'y a donc pas de sujet. »

Rappelons que Rachida Dati, nommée au ministère de la Culture en janvier 2024, a été reconduite à ce poste à de nombreuses reprises, malgré les successions de gouvernements. Elle s'est par ailleurs engagée en tant que candidate à la mairie de Paris, à l'occasion des élections de mars 2026, investie par le parti Les Républicains.

Au ministère, le bilan de Rachida Dati est quelque peu critiqué : le secteur de la culture ne lui témoigne pas une affection particulière, et les débats autour du projet de loi de finances pour 2026 n'ont pas été tendres avec son action.

Au Sénat, Karine Daniel (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Loire-Atlantique) a ainsi estimé que le grand nombre de plans engagés par le ministère de la Culture depuis l'arrivée de Dati relevait de « l'affichage » plus que de la stratégie. Elle y lisait même un « saupoudrage de crédits » plutôt qu'une « politique publique cohérente et structurante, faisant l'objet d'un financement lisible et ambitieux ».

