L’Institut de France consacre deux journées à la bande dessinée

L'institut de France consacrera deux journées à la bande dessinée dans une programmation mêlant réflexion, création et transmission des savoirs. Conçue comme un temps de dialogue entre les disciplines, la manifestation associera les académies française, des inscriptions et belles-lettres, des sciences, des beaux-arts et des sciences morales et politiques.

Elle ambitionne de croiser les approches historiques, artistiques, scientifiques, économiques et pédagogiques du neuvième art. Le programme prévoit des tables rondes, des rencontres professionnelles, des ateliers, un marathon de la BD et une librairie accompagnée de séances de dédicaces.

La journée du vendredi 13 mars sera réservée aux publics scolaires et aux enseignants, en partenariat avec le rectorat de Créteil. Le samedi 14 mars sera ouvert à tous, avec un accès élargi aux conférences, rencontres et animations. Les échanges se dérouleront notamment dans l’auditorium André et Liliane Bettencourt ainsi que dans des salles dédiées aux rencontres plus spécialisées.

La place accordée à la bande dessinée à l’Institut de France continue son évolution institutionnelle, amorcée ces dernières années. L’élection de Catherine Meurisse à l’Académie des beaux-arts en 2020, suivie de celles d’Emmanuel Guibert en 2023 et de Marjane Satrapi en 2024, a marqué l’entrée progressive d’auteurs de BD au sein de l’institution.

Le neuvième art entre réflexion, création et transmission

Le programme du samedi s’ouvrira par une table ronde consacrée à l’histoire de la bande dessinée et à sa légitimation culturelle, des premières publications du XIXᵉ siècle aux reconnaissances institutionnelles récentes.

Une autre rencontre abordera les réalités socio-économiques du secteur, en s’intéressant notamment aux conditions de travail des auteurs, à la place des femmes et aux enjeux liés à l’intelligence artificielle. La matinée se conclura par une discussion prospective autour de l’avenir du Festival d’Angoulême. Deux marathons de la BD rythmeront la journée, associant académiciens et jeunes lecteurs du Book Club du pass Culture autour de présentations d’albums.

L’après-midi sera dédiée aux voies de la création contemporaine, avec une table ronde interrogeant l’usage croissant de la bande dessinée dans la diffusion des savoirs. Une rencontre spécifique portera sur le développement du manga français et les pratiques des jeunes générations.

Catherine Meurisse proposera également une masterclass permettant de découvrir sa démarche artistique. En parallèle, des échanges plus ciblés réuniront une coloriste, Brigitte Findakly, ainsi que des acteurs du monde de la collection et de l’exposition, dont Michel-Édouard Leclerc et Lucas Hureau.

La manifestation se conclura par un hommage à René Goscinny (1926-1977), figure majeure de l’histoire de la bande dessinée, dans le cadre du centenaire de sa naissance. Cette séquence réunira lectures, projections et prises de parole, en présence notamment d’Anne Goscinny, de Fabcaro, d’Emmanuel Guibert et de Pascal Ory.

Le Prix Goscinny, doté de 2500 euros pour chacun de ses deux lauréats, sera exceptionnellement remis à l’Institut de France à un jeune scénariste et à un scénariste confirmé. Une séance de dédicaces et une librairie accompagneront l’ensemble de l’événement.

