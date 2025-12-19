Les Enfants de la Résistance, de Vincent Dugomier et Benoît Ers, au cinéma

La série Les Enfants de la résistance compte aujourd'hui 9 tomes : le dernier en date, Les Jours heureux, est paru en septembre 2024. Pour le scénario de son long-métrage, Christophe Barratier a travaillé avec Stéphane Keller, auteur et scénariste pour la télévision et le cinéma.

Au casting du long-métrage, Artus, Gérard Jugnot, Pierre Deladonchamps, Lucas Hector, Nina Filbrandt ou encore Octave Gerbi.

Il ne s'agit pas de la première adaptation de Christophe Barratier, qui a signé en 2011 La Nouvelle Guerre des boutons, d'après le roman de Louis Pergaud, mais aussi Envole-moi (2021), inspiré par Dieses bescheuerte Herz: Über den Mut zu träumen de Lars Amend et Daniel Meyer. Sans oublier Le Temps des secrets (2022), d'après le roman de Marcel Pagnol.

