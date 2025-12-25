Aspirer à la liberté dans une famille conservatrice

Cependant, comment s’émanciper pleinement et réaliser ses rêves d’une existence intense, alors qu’on porte en soi le poids d’une éducation stricte, et que le seul avenir d’une jeune fille semble être le mariage ?

Avec humour, fantaisie et justesse, Inès de Beaupuis se rappelle l’internat catholique, la campagne bourguignonne, le milieu artistique parisien, et les dessous des « bonnes familles » du siècle passé. Un univers aujourd’hui disparu, plein de beauté… comme de cruauté.

Les éditions Triartis vous proposent les premières pages en avant-première :

Après des études littéraires et en Art et archéologie, elle suit la formation du Centre d’Art Dramatique de la rue Blanche (aujourd’hui ENSATT) et interprète divers rôles dans des pièces du répertoire classique ou contemporain, avec un passage au Théâtre du Soleil. Après quelques années, elle quitte la scène pour s’orienter vers le secteur de l’édition, où elle fera carrière en dirigeant le Département Iconographique de Nathan.

Elle publie par ailleurs des livres pour enfants, et enregistre des adaptations sonores aux éditions du Petit Ménestrel.

Pendant toutes ces années, sa passion pour le théâtre reste intacte. En 2003, elle crée, avec Jean-Claude Penchenat, les « Thés littéraires », au Forum 104 à Paris. En 2025, elle participe à l’adaptation du Dialogue des Carmélites, et y interprète un des rôles principaux.

Parallèlement, elle reprend le piano et le chant avec une formation de jazz (concerts privés et clubs de jazz à Paris). Elle enregistre en 2018 un CD (Pour vous, j’écrirai du piano) pour lequel elle a écrit 13 compositions originales sur des poèmes de Jacqueline Audiberti, et se produit en concert avec ses musiciens.

Parution en janvier 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com