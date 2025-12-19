Nicolas Sarkozy, de la prison aux meilleures ventes, bouscule le classement

La bande dessinée occupe le sommet du classement des meilleures ventes du marché du livre. Astérix tome 41 : Astérix en Lusitanie, signé Fabcaro et Didier Conrad chez Hachette, conserve largement la première place avec 93.486 albums vendus. La BD continue de s’imposer comme la locomotive incontestée du marché, toutes catégories confondues.

Derrière Astérix, Le Journal d’un prisonnier de Nicolas Sarkozy crée une véritable onde de choc dans le classement. Deuxième avec 92.268 copies écoulées, l’ouvrage publié chez Fayard interroge autant qu’il intrigue. Ces ventes traduisent-elles un engouement réel pour le récit de l’ancien président, un intérêt politique persistant, ou relèvent-elles davantage d’une curiosité presque documentaire, celle de vouloir vérifier par soi-même ce que raconte un homme après avoir passé 20 jours en prison ?

La question se pose d’autant plus que l’exercice est inédit à ce niveau d’exposition : peut-on témoigner de la prison en trois semaines ? Quoi qu’il en soit, la performance commerciale est là, massive, et place ce livre au cœur de la conversation publique autant que du marché.

La troisième place revient à La Maison vide de Laurent Mauvignier, publié aux Éditions de Minuit, avec 47.969 exemplaires vendus sur la semaine. Le Prix Goncourt reste bien installé.

Instinct, tome 2, signé Inoxtag, Basile Monnot et Charles Compain chez Michel Lafon, chute en laissant sa place à l’ancien président. Le titre se classe, tout de même, quatrième, avec 35.557 exemplaires.

Attention... Freida McFadden ne comptabilise plus que deux ouvrages dans le top 10 ! Les cinquième et sixième places, plus précisément, avec La Femme de ménage et La Femme de ménage voit tout, tous deux publiés chez J’ai lu, qui totalisent respectivement 30.730 et 30.620 livres vendus sur la semaine.

La bande dessinée reste solidement installée dans le haut du classement avec Blake et Mortimer, tome 31, La Menace atlante, scénarisé par Yves Sente et dessiné par Peter van Dongen, publié chez Blake et Mortimer. L’album se hisse à la septième place avec 29.803 exemplaires. Il devance One Piece – édition originale, tome 111, d’Eiichiro Oda chez Glénat, qui totalise 24.697 ventes. Le titre n’a donc pas fait le poids contre les mastodontes...

La traditionnelle opération caritative 13 à table !, orchestrée par Pocket, se classe neuvième avec 21.828 exemplaires écoulés. Le top 10 est complété par 8,2 secondes de Maxime Chattam, paru chez Albin Michel, qui atteint 21.530 ventes sur la semaine.

Joyeux Noël !

À l’échelle du marché, la semaine du 8 au 14 décembre marque une forte progression par rapport à la semaine précédente. Les ventes passent de 8,7 à 10,8 millions d’exemplaires, soit +24 % en volume sur une semaine. Le chiffre d’affaires suit la même trajectoire, avec une hausse de 28 %, passant de 124,9 à 160,1 millions €.

Cette dynamique est principalement portée par les grandes surfaces spécialisées, dont les ventes progressent de +21 % en volume et de +24 % en chiffre d’affaires. Elles concentrent désormais 57 % des ventes et 57 % du chiffre d’affaires, confirmant leur rôle central à l’approche des fêtes.

Les librairies, tous niveaux confondus, enregistrent la plus forte hausse relative, avec +35 % en volume et +38 % de chiffre d’affaires en une semaine. Elles représentent 32 % des ventes et 34 % du chiffre d’affaires, un niveau élevé pour le circuit en cette période.

Les grandes surfaces alimentaires progressent plus modestement, avec +10 % en volume et +13 % en chiffre d’affaires, pour une part de marché stable, autour de 11 % des ventes et 9 % du chiffre d’affaires.

Si la comparaison avec l’an dernier reste négative, la semaine confirme néanmoins une accélération nette du marché par rapport à la précédente, portée par un effet saisonnier et une concentration accrue des ventes autour de quelques titres moteurs.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

À LIRE - Après les agressions, Paris crée un dispositif d’intervention rapide pour les librairies

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : 首相官邸 (CC BY 4.0) / Fayard

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com