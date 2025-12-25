Les maladies du corps viennent-elles de l'esprit ?

L’ouvrage apporte ainsi un éclairage essentiel sur les origines des maladies, en allant bien au-delà des simples symptômes. Il propose une compréhension nouvelle de la maladie, envisagée comme l’expression d’un déséquilibre global, et invite à explorer les mécanismes invisibles de la guérison à travers des faits réels et des expériences personnelles. Cette approche relie le corps, l’esprit et l’âme afin d’ouvrir la conscience et de libérer ce qui entrave la source même de la vie.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Praticien et fondateur de l’Institut Français de Shiatsu, également auteur de nombreux ouvrages (dont son best et long seller Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi), Michel Odoul nous transmet toute son expérience de la psychologie et du monde des énergies, ainsi que sa confiance dans la vie. Il travaille à Paris (15e) et habite à Paris (6e).

Parution le 4 février 2026.



Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com