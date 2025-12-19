Escroqueries et manipulations : nouvelles techniques, nouveaux vocables

Dans le Journal officiel de ce 19 décembre apparait une liste relative au vocabulaire du droit, plus précisément orientée vers les nouvelles formes d'escroquerie et de manipulation. La commission s'est ainsi penchée sur les multiples formes de tromperie utilisant les supports numériques, notamment les réseaux sociaux, pour alpaguer leurs victimes.

En ligne...

L'« interface trompeuse » (pour dark pattern) est l'un des instruments utilisés, puisqu'elle est « conçue de façon à inciter l'utilisateur à prendre des décisions qui peuvent lui être préjudiciables, sans y consentir de façon libre et éclairée ». Une manière d'orienter les choix, de manipuler en somme, sans en avoir l'air...

Autre stratégie, l'« hameçonnage par code 2D » (pour QR phishing ou quishing), qui s'appuie sur un code-barre à deux dimensions (les fameux QR code, en anglais) afin de rediriger les utilisateurs vers un site frauduleux.

L'« escroquerie par séduction » (pour pig butchering), comme son nom l'indique, « consiste à contacter en ligne un grand nombre de victimes potentielles, à les séduire et à gagner leur confiance en vue de leur soutirer de fortes sommes d'argent, notamment en recourant à des fausses plateformes de cybermonnaie ».

La liste de termes de la commission s'arrête aussi sur le « cyberexhibitionnisme » (pour cyberflashing) soit l'envoi, « par voie électronique, d'images de soi à caractère sexuel à une personne qui ne les a pas sollicitées ». Rappelons que ce comportement, qui s'étend souvent sur une longue période, est punissable d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans et d'une éventuelle amende.

... mais pas uniquement

Autre technique de manipulation, le « contrôle coercitif » (pour coercive control) désigne une emprise qui peut être de différentes natures (économique, psychologique, sexuelle) et « peut prendre différentes formes comme l'isolement, la privation de la liberté d'expression, d'action ou de pensée, l'humiliation ou toute autre atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux ».

Tristement célèbre, car de plus en plus fréquente, la « soumission chimique » (spiking ou needle spiking) consiste à « administrer à une personne sans son consentement, et le plus souvent à son insu, une substance psychoactive de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre un délit ou un crime dont elle sera la victime », détaille la commission.

Enfin, la liste de vocabulaire règle leur compte aux patent troll et trademark troll, des « accapareurs » de brevets ou de marques. Ces personnes physiques ou morales, sans activité productive, acquièrent des marques ou brevets « à seule fin d'obtenir des indemnités de la part d'exploitants intéressés par ces marques [ou brevets] en les menaçant d'une action en contrefaçon ».

À LIRE - Le vocabulaire de l'édition scientifique revu et corrigé, en français

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

La liste complète des termes et expressions est disponible ci-dessous, ou à cette adresse, avec les définitions correspondantes.

Photographie : illustration, Bill Lenner, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com