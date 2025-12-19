Derf Backderf et Ann Rule, deux auteurs si proches de tueurs

Hantés jusqu’à l’obsession par un fait divers dramatique, des écrivains ont révolutionné le genre avec une œuvre littéraire majeure. Après Truman Capote, Emmanuel Carrère, Haruki Murakami, Javier Cercas et James Ellroy, la collection « Faits divers » revient sur Arte et propose de suivre deux nouveaux auteurs, Derf Backderf et Ann Rule, dans leur processus de création.

Le jeudi 22 janvier 2026 à 23h05, et dès le 15 janvier 2026 sur arte.tv, Le cannibale de Milwaukee évoquera le travail du bédéiste américain Derf Backderf, qui eu pour camarade, dans son collège de Milwaukee (Wisconsin), un certain Jeffrey Dahmer. Ce précoce tueur en série, entre 1978 et 1991, assassinera 17 jeunes hommes avant d’être arrêté puis tué par un codétenu.

Pour tenter de le comprendre, l’auteur revient aux sources de leur enfance, explorant les limbes de la folie humaine au fil d’un album-enquête multiprimé, Mon ami Dahmer, paru en France aux éditions çà et là dans une traduction de Fanny Soubiran.

Le documentaire de 53 minutes, réalisé par Olivier Mirguet, a été coécrit par ses soins avec Agnès Pizzini et produit par Tournez S'il Vous Plaît.

Toujours sur Arte, le jeudi 29 janvier 2026 à 23h05, et dès le 15 janvier également sur arte.tv, Un tueur si proche reprend le titre du livre-culte d'Ann Rule, traduit en France par Xavier Perret au Livre de Poche. Cet ouvrage, à la croisée de l’enquête, de l’autobiographie et de la psychanalyse, revient sur la relation d'amitié entre l'autrice et Ted Bundy.

Celui-ci s'avèrera être un violeur et tueur en série d’au moins une trentaine de jeunes femmes, jusqu'à son arrestation, en 1976. D'une durée de 53 minutes également, le documentaire de Frédéric Bas a été coécrit avec Julien Gaurichon, et produit par Gogogo Films.

