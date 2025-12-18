Après les agressions, Paris crée un dispositif d’intervention rapide pour les librairies

Après plusieurs semaines de polémique, le Conseil de Paris a finalement adopté l’aide municipale destinée aux librairies indépendantes. Nicolas Bonnet-Oulaldj, adjoint à la maire de Paris chargé du commerce, de l’artisanat et des professions culturelles, revient pour ActuaLitté sur les enjeux de ce vote, les usages concrets de la subvention et les tensions politiques qui ont traversé le dossier.
ActuaLitté : Le Conseil de Paris a finalement adopté la subvention aux librairies indépendantes. Dans quel état d’esprit êtes-vous après ce vote ?
Nicolas Bonnet-Oulaldj : D’abord, on est soulagés, parce que c’était très important, notamment en cette période de fêtes. On est dans un moment clé pour les librairies, avec une activité économique importante en fin d’année. C’est une bonne nouvelle : elles vont pouvoir toucher cette subvention pour l’aménagement de leurs vitrines, pour la rénovation thermique. J’ai vu un libraire, par exemple, qui devait refaire ses fenêtres. La période est difficile, et cette aide arrive au bon moment. Et puis ça leur permettra, en janvier, de consacrer les premiers mois de l’année à la rénovation de leurs librairies.
Pourquoi était-il important que cette enveloppe soit adoptée avant la fin de l’année ?
Nicolas Bonnet-Oulaldj : Parce que c’était une subvention attendue, et qu’elle était sur notre budget 2025. Ça nous permet de la faire aboutir avant la fin de l’année, et qu’elle ne « tombe » pas. Et j’ai remis au budget 2026 une nouvelle ligne budgétaire pour renouveler cet appel à projets l’année prochaine. Il y aura un nouvel appel à projets, construit avec Paris Librairies, pour le cahier des charges et le choix des librairies qui pourront bénéficier de cette aide.
On a par ailleurs un amendement budgétaire des groupes de la majorité qui complète l’enveloppe qu’on avait déjà, notamment en cas d’agression - comme ça a été le cas pour Violette and Co ou pour Petite Égypte. On aura la possibilité, avec un budget, d’intervenir de suite. Violette and Co, par exemple, nous avait alertés : le tag avait été fait avec de l’acide, on ne peut pas le nettoyer, il faut changer toute la vitrine. Dans un cas comme celui-là, on pourra agir plus rapidement.
ActuaLitté : Qu’est-ce que vous retenez politiquement de cette séquence, après le blocage de novembre ?
Nicolas Bonnet-Oulaldj : Ce que je retiens, c’est qu’il y a eu une très forte mobilisation, notamment des libraires dans toute la France, et une forte mobilisation des groupes de la majorité municipale de gauche qui se sont exprimés ce matin : écologistes, socialistes, communistes… tout le monde a été indigné de la manière dont la droite s’était comportée la dernière fois. Ils ont été obligés de voter, mais tout en stigmatisant — et c’est ça qui est toujours regrettable — en stigmatisant Violette and Co.
Ce qui est très grave, c’est qu’il y a une instrumentalisation du débat sur la Palestine en laissant entendre que tout libraire qui mette en vitrine ou diffuse des bouquins en lien avec le conflit et la situation de la Palestine serait antisémite. Et ça, ce n’est pas acceptable. Je l’ai redit ce matin.
Parce que la maire de Paris accueillait en même temps le sommet international des maires contre l’antisémitisme. On est une collectivité très engagée. Et on a des librairies, je pense notamment à Petite Égypte, qui à la fois font des débats sur la situation de la Palestine, et qui en même temps, quelques mois avant, ont fait des débats autour du Mémorial de la Shoah et de la place de la communauté juive à Paris. Donc non : on ne peut pas résumer ça comme ils le font.
Vous allez jusqu’à dire qu’il s’agit d’un « prétexte », pourquoi ?
Nicolas Bonnet-Oulaldj : Parce que lorsqu’un livre ne convient pas pour des propos antisémites, racistes, etc., il peut être retiré des ventes, et la ministre de la Culture et candidate à la Mairie de Paris, Rachida Dati, peut elle-même se saisir de ces sujets-là. Elle ne l’a pas fait. Donc on est sur un prétexte et une instrumentalisation politique avant les élections municipales.
Cette subvention est présentée depuis 2019, et c’est la première fois qu’on a un tel débat.
Vous insistez aussi sur l’idée d’une attaque plus large contre des librairies engagées.
Nicolas Bonnet-Oulaldj : Oui. Violette and Co, c’est aussi une librairie engagée sur les combats contre l’homophobie, contre la lesbophobie. Et on a un groupe qui, dans ce Conseil de Paris, vote systématiquement contre des subventions qui vont à des associations qui sont dans la lutte contre l’homophobie, contre la lesbophobie. D’ailleurs, Monsieur Véron (Ndr : élu du groupe Changer Paris/LR) intervient en disant que c’est « la culture du wokisme ». Donc on a une instrumentalisation de ce débat, et ils utilisent ce prétexte de l’antisémitisme qui n’est pas avéré.
Monsieur Véron avait également avancé, pour étayer son attaque contre Violette and Co, que la librairie serait « anticapitaliste ». Donc il utilise le prétexte du livre mis en cause sur la Palestine pour alimenter l’idée de l’antisémitisme, ce qui est totalement faux. En réalité, il cible une librairie qui est engagée. C’est un combat politique avec des desseins qui veulent censurer une autre parole que la leur.
Pour permettre à nos lecteurs de bien comprendre, à quoi cette subvention est-elle destinée concrètement ?
Nicolas Bonnet-Oulaldj : La subvention, elle est de 480.000 euros pour 40 librairies. Je le rappelle aussi : ce sont des librairies dans tous les arrondissements de Paris, autant dans des arrondissements où il y a des maires de gauche que des maires de droite. C’est un appel à projets, construit sous un cahier des charges. C’est avec Paris Librairies qu’on a décidé à la fois du contenu du cahier des charges et du choix des librairies.
Les projets portent d’abord sur la transition énergétique et la rénovation thermique : on a beaucoup de cas où des librairies ont des vitrines qui sont des passoires thermiques, et qui nécessitent du double vitrage, ou une amélioration de la fermeture. Il peut aussi être utilisé pour l’aménagement intérieur, pour des rayonnages. Et il y a un aspect très important : l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, notamment les personnes à mobilité réduite.
Quand une librairie a une marche, cette subvention permet de réduire la marche, de faire le dénivelé nécessaire pour que la personne en fauteuil puisse accéder.
Vous élargissez aussi le sujet à un enjeu de pluralisme.
Nicolas Bonnet-Oulaldj : Quand on s’attaque aux librairies indépendantes, quels intérêts on défend ? Quels intérêts Mme Dati défend en s’attaquant aux librairies indépendantes ? Si c’est pour défendre l’intérêt de relais comme des points de presse privés qui concentrent des pouvoirs médiatiques, je pense notamment à M. Bolloré. Derrière, il y a des intérêts privés. Si les librairies indépendantes sont dites indépendantes, c’est parce qu’elles peuvent proposer des livres de tous horizons et faire vivre le débat démocratique.
À Paris, on compte environ 400 librairies indépendantes. Et une annonce récente l’a rappelé : 11 librairies parisiennes figurent parmi les meilleures librairies au monde. Cela dit l’importance de ce réseau, dont nous pouvons être fiers, même si nous en avons aussi perdu, et que la concurrence de certains relais privés tend aujourd’hui à fragiliser.
On voulait d'ailleurs recevoir les libraires, mais ils sont très chargés par les fêtes de Noël. On ne pourra pas les réunir maintenant. Peut-être qu'on le fera en janvier.
