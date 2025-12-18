Rim Battal remporte le Prix de la littérature arabe des lycéens 2025

Le jury, composé de lycéennes et lycéens de l’Académie de Versailles, a salué un texte à l’écriture « naturelle et percutante », soulignant la force d’un récit raconté « à hauteur d’adolescente ».

Dans leur déclaration, les élèves expliquent s’être reconnus dans les pensées de l’héroïne, exprimées « de manière explicite, sans filtre », et particulièrement touchés par la manière dont le roman aborde « la question du corps des femmes en général, de leur sexualité », à travers le sujet du test de virginité, jugé « brûlant » et toujours d’actualité.

La violence des injonctions et le passage à l’âge adulte

Je me regarderai dans les yeux met en scène une adolescente de dix-sept ans. Une cigarette fumée à la fenêtre de sa chambre déclenche la colère violente de sa mère, suivie de la fugue de la narratrice. Un ultimatum lui est alors imposé : elle devra produire un certificat de virginité. L’examen gynécologique forcé devient sa « première fois ».

À travers ce point de bascule, le roman interroge frontalement la sortie de l’enfance, la trahison des adultes, la violence exercée au nom de l’amour et des normes sociales. Porté par une écriture qualifiée de puissante par le jury, le récit explore les premières fois, le désir, mais aussi la force et la générosité qui accompagnent la naissance d’une femme et d’une écrivaine, sans renoncer ni à l’ardeur ni à la drôlerie.

Née en 1987 à Casablanca et vivant aujourd’hui à Paris, Rim Battal est poétesse. Après des études de journalisme, elle s’est consacrée à l’écriture et à la photographie, devenant l’une des figures d’une nouvelle génération de poètes. Elle a notamment publié Vingt poèmes et des poussières (Lanskine), L’eau du bain, Les Quatrains de l’all inclusive ou encore X et excès (Le Castor Astral). Je me regarderai dans les yeux est son premier roman.

Doté de 4000 €, le Prix de la littérature arabe des lycéens est attribué par des élèves de lycées généraux, technologiques et professionnels de l’Académie de Versailles, invités à voter pour leur ouvrage préféré parmi une sélection finale. En parallèle, les lycéens participent à des travaux de lecture, d’écriture et à des rencontres avec les auteurs.

Le prix s’inscrit dans les engagements de la Fondation Jean-Luc Lagardère, de l’Institut du monde arabe et de l’Académie de Versailles en faveur de l’interculturalité et de l’accompagnement des jeunes dans la construction d’un regard sur l’altérité et les différentes cultures du monde.

En 2024, le prix avait été attribué à Bientôt les vivants (Gallimard) d'Amina Damerdji. La cérémonie de remise du Prix de la littérature arabe des lycéens 2025 s’est tenue le jeudi 18 décembre 2025.

