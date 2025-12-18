Journal d'un pigeonnier : “Si tu reviens, je publie tout

Journal d'un pigeonnier

Tribune caricaturale & sarcastique sur le Journal d'un prisonnier d'un certain N. S.

De l'art de nous prendre pour des pigeons. En même temps... et selon l'adage... : Peut bien être pris pour un pigeon qui veut. En l'occurrence ici le fan club crédule de l'intéressé.

Rien qu'à la lecture du titre - Journal d'un prisonnier - tout le monde devrait partir du principe et donc savoir qu'un Journal, peu importe ce qu'il raconte, peu importe le sujet, le vécu, peut à la rigueur être écrit autour d'un récit de vie qui a duré quelques mois, et encore c'est peu. Mais 17 jours !

Même si ce genre littéraire n'a pas de cahier des charges précis et donc aucune règle prédéterminée, si l'on regarde tous les « Journal » depuis les classiques français jusqu'à aujourd'hui, la moyenne doit tourner davantage autour d'un an ou en tout cas plusieurs mois... alors quand quelqu'un débarque et nous vend son Journal autour d'un moment de vie qui a duré 17 jours, on pouffe et on s'étouffe avec les plumes du pigeon ! C'est tellement flagrant, énorme, qu'on n'en parle pas ou à peine.

On parle plus de la libération éclair du personnage en question et du fait que son livre va faire un tabac, qu'il va en vendre un paquet et signer des autographes à tour de bras !

De surcroît, doublement pigeonnés sommes-nous : le bouquin en question sort quelques jours après la sortie de prison de l'intéressé ! Comme si ce livre avait été pensé et écrit avant même l'incarcération, dans le cas très probable où ce monsieur serait en effet incarcéré (un peu comme les livres qui sont écrits avant la mort de telle ou telle célébrité, l'éditeur est dans les starting blocks histoire de ne pas louper le coche !).

Oui car sans vouloir ennuyer le lecteur avec le jargon de l'édition, il faut en moyenne quasiment deux ans pour qu'un livre voie le jour ! Et donc se retrouve en librairie. Sans parler de l'écriture du dit livre justement. A partir du moment où un auteur signe un contrat avec un éditeur, le temps que le livre soit préparé, fabriqué, imprimé puis placé dans un programme de diffusion car il y a déjà un tas de livres qui sortent avant, cela ne prend pas un mois !

Donc si on prend la moyenne d'un vécu d'un an pour l'histoire qui donnera lieu à un journal, plus son temps d'écriture plus son temps d'édition, on est autour de trois ans grosso modo et au bas mot...

Alors que là nous avons un record du monde ! Digne du Guinness book ! Une histoire vécue, puis un livre écrit, contractualisé, travaillé par l'éditeur, fabriqué, imprimé et mis dans le circuit de la diffusion et distribution et sur les tables de librairies en 17 jours chrono ! Déjà c'est une claque et une insulte pour tous les auteurs quels qu'ils soient, connus, inconnus... pour le milieu de l'édition également... et ensuite mieux vaut-il en rire ! Et se dire : on nous prend vraiment pour des pigeons !

Attention mon Journal d'un pigeonnier écrit en 17 minutes (puis retravaillé pendant une petite heure) n'a rien à voir avec la décision de justice, le pourquoi du comment de l'affaire, c'est une autre histoire. Là je parle vraiment du livre en soi. Du phénomène. Du pigeonnage ! Qui peut croire et ne pas se poser la question et ne pas trouver cela absurde !

Et enfin, le contenu en soi ! Comment se dire que l'on peut sérieusement parler, relater dans un livre un événement qui a duré deux semaines ! Comme si ce livre allait décrire le milieu carcéral, ce que vivent vraiment les prisonniers et les geôliers qui eux aussi doivent se sentir pigeonnés ! A la rigueur si l'intéressé avait vécu un phénomène hors du commun, par exemple s'il avait passé quelques jours sur la lune, dans l'ISS ou avait même rencontré un petit bonhomme vert ou réussi à dompter un pigeon voyageur !

Et le titre est menteur ! Est-on vraiment prisonnier quand on reste aussi peu de temps en prison ? C'est comme le genre littéraire du Journal, on doit logiquement se dire qu'il faut un vécu de quelques mois et encore... Est-on vraiment prisonnier avec le statut auquel a eu droit l'intéressé. Un prisonnier qui, soulignons- le, n'a croisé aucun autre prisonnier ! Donc il est expert en la matière c'est certain !

Et quoiqu'il en soit, un tel livre affublé d'un tel titre ne fera jamais oublier ce pourquoi l'intéressé a été jugé. C'est très théâtral tout ça ! Ubuesque ! Alfred Jarry doit bien se marrer ! D'ailleurs, je pourrais poursuivre ma satire, mon Journal d'un pigeonnier, sur 200 pages juste en improvisant sur le Journal d'un prisonnier, autour du vide sidéral de cette affaire et en faire un livre donc, un journal du vide !

Un journal insensé autour d'un autre journal insensé suite à un vécu de 17 jours ! L'avantage de ne pas faire partie du fan club qui n'est même pas conscient de s'être fait pigeonner, c'est que tous les autres (la majorité) qui savent qu'on les prend pour des pigeons, non seulement et sciemment n'achèteront et ne liront pas ce livre (si on peut appeler ça un livre... un fourre-tout sans nom) mais surtout ne verront plus jamais un pigeonnier du même œil (selon l'adage...) !

Mathias de Breyne, écrivain mais pas pigeon !

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Auteur invité

