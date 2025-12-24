Un rappeur raconte la vie à l’usine dans une autofiction coup de poing

On plonge à l’intérieur du vécu du prolétariat. Dans ce texte brut, à l’écriture abrasive et fluide, au style puissant et à l’univers singulier, l’auteur met dans son viseur tout ce qui donne la nausée : la bêtise, le mépris, l’hypocrisie, la bassesse, l’injustice.

Les éditions JOUUUE ! vous proposent les premières pages en avant-première :

Robin Conche, alias Frs Taga, est un rappeur prometteur. Auteur, compositeur et interprète, il est repéré par Wagram et sort un EP fin 2025 et son premier album en 2026. Déjà remarqué par la presse, il a été qualifié par M le Magazine (Le Monde) d’« empêcheur de rapper en rond ».

Robin Conche ne mâche pas ses mots et revendique l’ancrage social et rural de son arat. Il se décrit comme prolétaire. Écrivain dans l’âme, il travaille actuellement sur deux autres manuscrits.

Parution le 8 janvier 2026.

