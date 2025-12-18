Édition indépendante : après ActuSF, Pollen Diffusion entre au capital de Tom Pousse

Depuis la reprise d’ActuSF, il y a deux ans, Pollen Diffusion a été sollicité à plusieurs reprises. « Ça a déclenché un petit ruisseau de sollicitations de reprise. Et on a rarement donné suite, mais là cette fois-ci le dossier avait la tête de ce qu’on souhaite accompagner », nous explique Benoît Vaillant, président du diffuseur-distributeur.

Ce dernier est par ailleurs formel : « Quand on dit accompagner, c’est prendre participation : on reste minoritaire, on n’est pas opérationnels parce qu’on n’est pas éditeurs. On participe aux réflexions, on est intégré à la stratégie de l’entreprise. »

Au cœur de cette reprise, Alain Royer, fondateur de Tom Pousse, reste actionnaire et conserve la direction éditoriale, « aussi longtemps qu’il faudra pour mener à bien ses projets ». La reprise se fait à six partenaires, mêlant Pollen, Alain Royer et des investisseurs particuliers, qui préfèrent rester discrets.

« Si on marie les deux, on est bon »

Ce qui a convaincu Pollen tient en grande partie à la solidité du catalogue. « Les trois quarts du chiffre d’affaires, c’est fait sur le fond, avec de nouvelles éditions, des mises à jour. » Pour le diffuseur, Tom Pousse figure parmi les catalogues les plus robustes de son portefeuille.

Au-delà du projet éditorial, Benoît Vaillant assume une lecture très concrète des équilibres économiques du secteur. « Le métier de l’édition mange beaucoup de cash », rappelle-t-il, évoquant les délais entre impression, ventes et règlements. À l’inverse, la distribution bénéficie d’un fonctionnement différent : « On reverse aux éditeurs, en moyenne, trois semaines après qu’on ait été payé. Ça veut dire qu’on a toujours un matelas de trésorerie qui peut nous permettre d’alimenter ce type de projet. »

Sa synthèse est simple : « La distribution, c’est un besoin en fonds de roulement (BFR) négatif, l’édition c’est un BFR positif. Partons de là : si on marie les deux, on est bon. » Mais la logique dépasse la seule mécanique financière, assure Benoît Vaillant : « Si on croit en l’avenir d’un éditeur, quand il a le mauvais espace, on l’accompagne. »

Une stratégie assumée… mais sélective

Pas question, toutefois, de multiplier les prises de participation. Les critères sont clairs : un catalogue de fond, un éditeur incarnant la continuité, et une intégration cohérente dans l’écosystème de Pollen. Dernier élément, plus informel mais décisif : « Il faut aussi qu’il y ait une vraie entente avec Alain Royer. Les échanges sont toujours animés, riches et particulièrement stimulants. »

En conclusion, Benoît Vaillant esquisse une actualité à venir, sans encore en dévoiler les contours. « On monte une nouvelle équipe commerciale. C’est tout frais. Notre grosse actualité de l’an prochain, c’est ça. » Alors à suivre.

100 idées

Depuis une quinzaine d’années, Tom Pousse se donne pour vocation d’« accompagner les enfants et les adultes en difficulté d’apprentissage et/ou en situation de handicap », en s’adressant aux parents, enseignants, aidants, et plus largement à celles et ceux qui participent à l’éducation.

Le catalogue revendique une approche mêlant « expériences pédagogiques concrètes » et apports des neurosciences. La maison publie des ouvrages pédagogiques adaptés autour des difficultés scolaires et des troubles des apprentissages (DYS, TSA, TDAH, HP), et élargit désormais son périmètre à l’accompagnement du passage à l’âge adulte, ainsi qu’à des troubles ou maladies qui affectent le quotidien (Alzheimer, diabète, épilepsie, addictions, troubles alimentaires).

Parmi les ensembles phares, la collection « 100 idées » propose des exemples de pratiques pédagogiques pour optimiser les apprentissages, avec des auteurs issus de métiers variés (enseignants, orthophonistes, psychologues, etc.).

À LIRE - Sur l'écologie du livre, l'éditeur “a une responsabilité particulière” (Wildproject)

Tom Pousse développe aussi AdoDys, une collection de fictions jeunesse pensée pour le confort de lecture des adolescents dyslexiques (police adaptée, papier mat, mise en page conçue pour limiter le stress visuel), avec des personnages parfois neuro-atypiques. La maison propose enfin des méthodes de lecture, des cahiers d’exercices et des jeux pédagogiques pour enfants et adultes.

Crédits photo : Tom Pousse

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com