Une liseuse sans écosystème fermé : le pari discret mais radical de Solaris

À première vue, la liseuse Solaris portée par Tite Live et son partenaire industriel Inbook n’a rien de spectaculaire. Écran 6 pouces, gabarit classique, poids contenu : elle s’inscrit dans les standards du marché. Et pourtant, derrière cette apparente sobriété, l’objet raconte autre chose. Une volonté claire : revenir à l’essentiel, à l’acte de lecture lui-même, débarrassé des contraintes techniques qui ont longtemps parasité l’expérience numérique.
Le 18/12/2025
Publié le :
18/12/2025
Robin Schulz, responsable du développement commercial d’ePagine (le pôle numérique de Tite Live), le rappelle d’emblée : « On est sur un appareil 6 pouces, c’est-à-dire du classique liseuse. » Le choix n’est pas anodin. Il s’agit de ne pas dérouter le lecteur, de l’installer dans un territoire connu, presque rassurant. La rupture ne se fait pas par la forme, mais par l’usage.
Là où cette liseuse se distingue, c’est dans sa conception technique. Basée sur une architecture Android, elle adopte des logiques de navigation proches du smartphone : défilement fluide, manipulation tactile intuitive, menus lisibles. « Elle se rapproche dans l’utilisation de ce qu’on fait avec les smartphones », explique Robin Schulz. Résultat : une prise en main immédiate, y compris pour des publics peu familiers des liseuses traditionnelles.
Cette modernité s’accompagne d’une puissance matérielle revue à la hausse par rapport à la génération précédente (la Calypso). La liseuse est décrite comme « particulièrement performant », capable de gérer l’ensemble des formats de livres numériques et des dispositifs de protection existants.
Mais l’enjeu dépasse la simple performance. Il s’agit de réduire, voire d’effacer, les points de friction historiques du livre numérique. Synchronisation fastidieuse, connexions complexes, logiciels tiers… autant d’obstacles qui ont longtemps découragé lecteurs et libraires.
Ici, tout est pensé pour que l’acte de lire soit direct. Connexion par câble, envoi par mail (via une adresse dédiée ou un QRcode), récupération de son historique en se connectant à l’app ePagine, préinstallée sur la liseuse : les chemins sont multiples, mais toujours simples. « L’objectif, c’est de faire en sorte que pour l’utilisateur, ce soit le plus intuitif possible », insiste Robin Schulz.
C’est sans doute sur ce terrain que la liseuse affirme le plus nettement sa singularité. Options de personnalisation des polices, tailles de caractères, contrastes, mais aussi intégration poussée de la synthèse vocale : l’appareil a été conçu pour s’adapter aux différents publics et répondre aux exigences actuelles de l’accessibilité numérique.
À LIRE - “Sans livres, pas de liseuse” : la vision de Marius Sobczak (inkBOOK) sur l’avenir de la lecture numérique
« Sur les questions d’accessibilité, la Solaris est en avance par rapport aux autres liseuses », affirme Robin Schulz, évoquant même l’arrivée prochaine d’un assistant vocal capable de lire les menus à voix haute. Une avancée décisive pour certains publics empêchés de lire, mais aussi un argument majeur à destination des bibliothèques, soumises aux obligations européennes en la matière.
Enfin, la philosophie générale de l’appareil mérite d’être soulignée. Pas de système propriétaire, pas de verrouillage artificiel. « Ce n’est pas une prison dorée », martèle Robin Schulz. La liseuse, qui existe également en version couleurs, accepte les applications concurrentes, permet de centraliser des bibliothèques issues de différents horizons, et redonne au lecteur la maîtrise de son parcours. Avec Solaris, le lecteur peut « tout lire », et s’affranchir des barrières traditionnelles.
Lire, simplement lire. Quel que soit le format, la provenance ou l’historique. Dans un marché longtemps structuré par la captation et l’enfermement, cette approche fait figure de manifeste discret.
