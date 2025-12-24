La fabrique du merveilleux : une fable poétique et inquiétante sur le pouvoir

Dans un temps mythique où les repères se confondent, le royaume du roi Laoula vacille à l’arrivée de Poudoudou, jeune femme singulière qui, lors de la danse des célibataires, échappe aux malaises frappant toutes ses rivales. Son charme agit immédiatement sur la cour et sur le souverain lui-même. Rapidement admise dans le sérail royal, elle voit autour d’elle disparaître celles qui pourraient entraver son ascension.

Une fois le cœur du roi conquis, elle fait tomber le plus influent conseiller du royaume et impose une tyrannie entièrement vouée à ses caprices. Cette prise de pouvoir semble reposer sur un pacte obscur conclu avec l’invisible. Face à son despotisme, une résistance s’organise peu à peu, puisant sa force dans la Mère de toutes les forêts, lieu originel où se trament rêves, cauchemars et destinées. Pour rétablir l’équilibre, la sédition mise sur une faille inattendue : la passion dévorante de Poudoudou pour les parures, seul levier possible pour tenter de renverser l’ordre établi.

La fabrique du merveilleux revendique l’héritage du conte et de l’oralité, tout en brouillant volontairement les frontières entre les mondes afin de préserver l’universalité du propos. Riche en images, en couleurs et en symboles, le texte se prête à de multiples niveaux de lecture.

Il interroge notre rapport au pouvoir, à la liberté et à la fragilité des équilibres démocratiques, tout en appelant à préserver les liens profonds qui nous unissent au vivant. Le rêve, l’utopie et l’altérité y occupent une place centrale, comme autant de forces capables d’élargir le monde et d’en raviver la dimension spirituelle.

Né à Moundou, au Tchad, Nétonon Noël Ndjékéry fait ses débuts littéraires avec une nouvelle diffusée par Radio France Internationale. Installé aujourd’hui sur les rives du Léman, en Suisse, il construit une œuvre dense et plurielle, entre roman, nouvelle et théâtre. Le rêve et le merveilleux irriguent l’ensemble de ses écrits, où l’humour, la poésie et le magique proposent une lecture singulière de la condition humaine, nourrie par les imaginaires de l’Afrique subsaharienne.

Auteur de sept romans, il a notamment publié Au petit bonheur la brousse et Il n’y a pas d’arc-en-ciel au Paradis chez Hélice Hélas Éditeur, avant L’Angle mort du rêve à la Contre-Allée. Son travail, reconnu bien au-delà de l’espace francophone, est traduit en plusieurs langues. Il a reçu le Grand Prix littéraire national du Tchad pour l’ensemble de son œuvre, ainsi que plusieurs distinctions majeures pour Il n’y a pas d’arc-en-ciel au Paradis.

