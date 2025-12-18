À Épinal, Les Imaginales 2026 interrogeront la figure de l’alter ego

Créées en 2002 par la Ville d’Épinal, les Imaginales se sont imposées comme un rendez-vous majeur dédié aux littératures de l’imaginaire. Le festival accueille aujourd’hui plus de 40.000 visiteurs venus de toute la France et de pays limitrophes, autour d’une programmation mêlant rencontres avec les auteurs, conférences, cafés littéraires, expositions et animations. La manifestation se déploie dans différents lieux de la ville, en privilégiant la proximité entre le public et les invités.

La 25e édition se tiendra sur quatre jours, du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026, et s’adressera à tous les publics, amateurs comme simples curieux. Près de 150 autrices et auteurs, universitaires, illustratrices et illustrateurs viendront du monde entier pour rencontrer un public annoncé comme toujours plus nombreux. Les genres représentés couvriront notamment la fantasy, la science-fiction, le fantastique, les romans historiques, ainsi que les contes et légendes.

Parmi les temps forts annoncés figurent un coup de cœur pour l’édition 2026, Christopher Bouix, ainsi que la participation de l’illustratrice Babayaga Pepperland en tant qu’affichiste. L’événement réunira au total près de 200 invités, écrivains et artistes confondus, appelés à intervenir dans les différents formats proposés tout au long du festival.

Un thème central et une programmation élargie

Le thème « Alter Ego. Et si l’Autre n’existait pas ? » constituera le fil conducteur de cette édition anniversaire. Il invite les participants et le public à interroger les notions de double, d’identité et de perception de la réalité, à travers le prisme des littératures de l’imaginaire. Cette réflexion sera portée par l’ensemble des invités, appelés à explorer ces questions dans leurs œuvres et leurs interventions.

Dans une présentation du thème, Gilles Francescano inscrit cette interrogation dans une tradition de la science-fiction et du fantastique, en évoquant des œuvres et des auteurs qui questionnent la nature du réel et de l’altérité. Il souligne également les échos entre ces créations et les interrogations contemporaines issues des avancées scientifiques, tout en mettant en avant une réflexion sur l’individualité et la place de l’autre dans la société actuelle.

À LIRE - Un chihuahua et des elfes : Les Imaginales 2025 renversent les codes

Pour la quatrième année consécutive, le festival se prolongera en soirée avec les Nocturnes des Imaginales. Pendant trois nuits, des spectacles de vidéo-mapping, projections, concerts et créations immersives mêlant animation numérique et art vivant seront proposés dans le cœur historique d’Épinal. Ces rendez-vous nocturnes viendront compléter la programmation diurne et inscrire les Imaginales dans un format élargi, associant littérature et expériences artistiques.

Crédits illustration : Les Imaginales

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com