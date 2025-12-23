Naissance du scepticisme : un retour aux sources de la pensée du doute

Ce livre s’appuie sur un réexamen minutieux des témoignages anciens et des fragments relatifs aux premiers pyrrhoniens afin de restituer le sens originel de la philosophie de Pyrrhon. En revenant aux sources de la tradition sceptique, Enzo Godinot entend dépasser les lectures réductrices qui ont figé le pyrrhonisme dans une posture exclusivement métaphysique ou épistémologique.

L’enquête montre que le pyrrhonisme s’inscrit pleinement dans le paysage des philosophies hellénistiques, dont l’ambition première est de proposer une manière de vivre. Le scepticisme apparaît ainsi comme un projet éthique à part entière, orienté vers la recherche de la sérénité et la mise à distance des troubles engendrés par les certitudes dogmatiques. Cette dimension pratique et ses prolongements politiques, longtemps négligés, occupent ici une place centrale.

L’ouvrage fait également émerger un portrait renouvelé de Pyrrhon, présenté comme un héritier ultime de la tradition abdéritaine et comme la figure inaugurale du scepticisme. Son pessimisme radical à l’égard des capacités de la connaissance humaine n’est pas une fin en soi, mais le moyen d’échapper aux promesses illusoires des systèmes dogmatiques et au désarroi qu’ils produisent.

Professeur agrégé et chercheur rattaché à l’Université Bordeaux-Montaigne, Enzo Godinot est spécialiste de la philosophie antique et des traditions sceptiques. Il est l’auteur de La nouvelle Académie et a codirigé, avec L. Pétuaud-Létang, le volume collectif Le critère sceptique. Ses travaux interrogent la genèse, la transmission et les enjeux théoriques et pratiques du scepticisme antique.

