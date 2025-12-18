Warner choisit Netflix et juge l’offre Paramount “trop risquée

Trois jours après l’annonce d’un accord entre WBD et Netflix, Paramount Skydance avait lancé une OPA (offre publique d’achat) hostile, c'est à dire lancée sans l’accord de la direction de la société visée, en s’adressant directement à ses actionnaires, à 108,4 milliards de dollars.

Netflix proposait de son côté 72 milliards de dollars pour racheter Warner Bros et HBO Max, avec une reprise de dette portant l’opération à 82,7 milliards de dollars. Cette offensive de Paramount visait à remettre en cause une négociation que Warner estimait largement engagée.

Paramount Skydance ambitionne d’acquérir l’ensemble de WBD, y compris ses chaînes de télévision, à la différence de Netflix, dont l’offre repose sur une scission du groupe. Les actifs non repris, comme CNN et Discovery, seraient regroupés dans une nouvelle entité cotée, baptisée « Discovery Global ». David Ellison, PDG de Paramount Skydance, avait justifié son initiative en affirmant : « Nous n’avons jamais eu de réponse » de la part de Warner.

Le conseil de Warner invoque des risques financiers

Dans leur communiqué, WBD affirme que l’offre de Paramount « n’est pas dans l’intérêt de WBD ». Le président du conseil, Samuel Di Pazzia, évoque « des risques et des coûts significatifs » liés au montage proposé.

Le financement du projet de Paramount repose sur 11,8 milliards de dollars apportés par la famille Ellison, complétés par des engagements de fonds souverains saoudien, qatari et émirati. Cette structure est jugée fragile par WBD, alors que Paramount Skydance affiche une capitalisation très inférieure à celle de sa cible. Il s’agit de la sixième offre de rachat de Paramount rejetée par Warner Bros Discovery.

Netflix a salué cette décision, son codirecteur général Ted Sarandos déclarant : « Le conseil de Warner Bros Discovery a confirmé que l’accord avec Netflix était supérieur [à l’offre de Paramount Skydance] et que cette acquisition serait dans le meilleur intérêt des actionnaires ». L’accord annoncé le 5 décembre, à 82,7 milliards de dollars, constituerait la plus importante opération de consolidation du secteur depuis le rachat de Fox par Disney en 2019.

Un dossier sous tension réglementaire et politique

L’opération reste toutefois soumise à l’examen des autorités de la concurrence. Netflix est la première plateforme mondiale de streaming, tandis que HBO Max figure parmi les principaux acteurs du marché. Cette perspective alimente les craintes d’un affaiblissement de la concurrence, y compris au sein de l’administration Trump.

Le 9 décembre, le président américain avait déclaré à propos du projet Netflix : « Ils détiennent une très grande part de marché et, avec Warner Bros, cette part augmente considérablement. Cela pourrait poser problème. » Paramount Skydance affirme pour sa part que son projet renforcerait la concurrence plutôt que de « consolider un monopole dominant ».

L’OPA hostile de Paramount Skydance reste ouverte jusqu’au 8 janvier 2026, laissant aux actionnaires le choix entre l’offre en numéraire de David Ellison, l’accord privilégié avec Netflix ou l’attente d’une évolution du dossier. D’ici là, WBD maintient sa ligne : l’offre de Netflix demeure, à ce stade, la seule jugée conforme à ses intérêts.

Crédits illustration : Heute.at - CC BY 4.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com