Et si le livre numérique pouvait enfin circuler comme une œuvre d’art ?

Quand le livre numérique recommence à circuler...

Soyons clairs d’emblée. Le droit de suite appartient à l’histoire du marché de l’art, à ses règles, à ses équilibres parfois fragiles. Thotario, lui, s’inscrit dans un tout autre paysage : celui du numérique, du fichier, de la lecture dématérialisée. Deux mondes distincts, avec leurs logiques propres. Et pourtant… un même fil conducteur.

Une comparaison assumée, mais jamais forcée

Le droit de suite repose sur une idée simple, presque intuitive : lorsqu’une œuvre prend de la valeur au fil des reventes, son créateur ne devrait pas être exclu de cette dynamique. Ce principe, inscrit dans la loi, répondait à une injustice manifeste. Il continue d’ailleurs de jouer son rôle, un siècle plus tard.

Dans l’univers du livre numérique, le problème se pose autrement. Ici, pas de revente. Pas de transmission. Pas de seconde vie officielle pour les œuvres. Le lecteur n’achète pas vraiment : il accède. L’auteur, lui, est rémunéré une fois, puis disparaît du circuit économique de son propre texte.

Peut-on parler d’injustice ? Le mot est fort. Mais peut-on, au minimum, s’interroger ? Assurément.

Le numérique, entre verrouillage et inertie

Aujourd’hui, la circulation des livres numériques est figée. Non par fatalité technologique, mais par choix structurels. Le cadre juridique, les modèles économiques dominants, les usages installés : tout concourt à faire du fichier un objet immobile. Consommé, puis oublié.

Ce gel du marché secondaire est souvent présenté comme une protection du droit d’auteur. Mais protège-t-il vraiment les créateurs ? Ou bien organise-t-il surtout une dépendance durable à quelques circuits de diffusion fermés ?

C’est là que la référence au droit de suite redevient intéressante. Non comme modèle à copier, mais comme rappel : une œuvre vit aussi après sa première vente.

Thotario, l’envie de rouvrir le jeu

Thotario ne crée pas un nouveau droit. Il ne contourne pas la loi. Il propose un cadre volontaire, transparent, lisible. Un espace où le livre numérique peut, enfin, circuler — être transmis, revendu, partagé dans le temps — sans jamais couper le lien avec son auteur.

À chaque revente, une part revient automatiquement au créateur. Pas par obligation légale, mais par choix de conception. Par architecture technique. Par cohérence, aussi.

C’est là toute la singularité du projet : redonner au lecteur un sentiment de possession réelle, tout en maintenant l’auteur au cœur de la chaîne de valeur. Ni l’un contre l’autre. Les deux ensemble.

Une autre idée de l’équité

Nous ne prétendons pas résoudre tous les déséquilibres de l’économie du livre. Ce serait illusoire. Mais nous sommes convaincus d’une chose : un système où la circulation est impossible n’est jamais neutre. Il fige les usages. Il appauvrit l’expérience. Et, paradoxalement, il ne protège pas toujours ceux qu’il prétend défendre.

En ce sens, Thotario s’inscrit dans une démarche proche de celle qui animait le droit de suite à ses débuts : reconnaître que la valeur d’une œuvre ne se limite pas à l’instant de sa première transaction.

Est-ce une révolution ? Non. Plutôt une inflexion. Une tentative de rééquilibrage. Un pas de côté.

Ouvrir la discussion, sans faux-semblants

Le parallèle avec le droit de suite a ses limites, et nous les connaissons. Le livre numérique n’est pas une toile. La blockchain n’est pas la loi. Et Thotario n’a pas vocation à devenir une norme imposée.

Mais poser ces analogies, c’est refuser l’immobilisme. C’est rappeler que les modèles actuels ne sont ni naturels ni définitifs. Et c’est inviter auteurs, éditeurs, lecteurs, juristes à penser autrement la circulation des œuvres à l’ère numérique.

Après tout, la culture a toujours avancé ainsi : par essais, par débats, par ajustements successifs. Thotario n’est qu’une proposition parmi d’autres. Mais une proposition animée par une conviction forte : il est possible de faire circuler les livres numériques sans oublier ceux qui les écrivent.

Et si la discussion ne fait que commencer, tant mieux. C’était précisément le but.

