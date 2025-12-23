Un regard sur l’adolescence signé Gilles Paris

Jade est fascinée par Holden, le personnage mythique de J. D. Salinger dans L’Attrape-cœurs. Jade lit et écrit, mais uniquement des débuts de romans qu’elle n’achève jamais. Son quotidien est rythmé par son insuffisance respiratoire, la disparition de son petit frère victime d’une leucémie et la dépression de sa mère. Heureusement, elle a son meilleur ami, Noé, qui l’entraîne à travers la ville et la fait danser sous la pluie. Mais si tout ça n’était qu’une partie fantasmée ? Le conte plutôt que la réalité ? Et si Jade, en fait, n'était pas plus réelle qu’Holden ?

Les témoignages et récits successifs vont tout au long du livre faire tomber les masques, démêler le vrai du faux tout en suivant, toujours, une vérité inébranlable : accepter l’amour des autres reste le meilleur moyen de se protéger de soi-même.

Gilles Paris joue avec son lecteur qu’il égare dans une mise en abime troublante. La présence de L’Attrape-cœurs comme fil rouge donne une saveur particulière à ce roman tendre et émouvant sur la maladie mentale, la mythomanie, l’adolescence et la fictophilie.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Gilles Paris est l'auteur de neuf romans, dont Autobiographie d’une Courgette, adapté en film d’animation, qui remporte, entre autres, deux César, Au pays des kangourous, distingué par six prix littéraires et L'Été des lucioles (Héloïse d'Ormesson, 2014). Il travaille dans l'édition depuis quarante ans et dirige une agence de presse.

Parution le 22 janvier 2026.

