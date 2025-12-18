La Quête du Coeur de diamant, un roman illustré pour allumer la lumière intérieure des jeunes lecteurs

Quand le courage d’une adolescente peut rallumer la lumière du monde...

Dans un futur proche où les écrans ont remplacé la nature, Stella, une adolescente handicapée et solitaire, découvre par hasard le début d'une légende, celle du Cœur de diamant.

Ce texte ancien évoque un enfant qui, en retrouvant ce diamant, pourrait sauver la Terre et réconcilier les hommes avec la nature.

Guidée par sa grand-mère conteuse et quelques objets magiques hérités du passé, Stella se lance dans une quête initiatique au cœur d’une forêt interdite. Sur sa route, elle croisera une louve blanche gardienne, des créatures fantastiques et surtout… les sagesses toltèques, qui lui enseigneront les clés de la parole juste, de la vérité et du courage.

Un conte écologique et spirituel pour notre temps

Entre fantasy, philosophie et éveil écologique, La Quête du Cœur de diamant aborde avec poésie des thèmes essentiels : la confiance en soi et en la vie, la responsabilité collective envers la planète et la puissance transformatrice des mots et des choix.

À travers l’itinéraire de Stella, chaque lecteur est invité à se demander : Et si le cœur de diamant se trouvait en chacun de nous ?

Un carnet d'activités en complément pour aller plus loin

Les 4 pouvoirs toltèques, 21 jours pour les découvrir

Un ensemble d'activités à mener à son propre rythme

İllustré, en couleurs, format A4, 36 pages

À propos du projet

Charlotte Hiroux Sırkıntı est autrice et illustratrice. À travers ce livre, elle souhaite éveiller chez les jeunes lecteurs, leurs propres forces et possibilités. Passionnée par la sagesse toltèque, elle a souhaité écrire le livre sur ce thème qu'elle aurait aimé lire en étant plus jeune. En lançant une campagne Ulule, elle espère que son récit touche le maximum de lecteurs.

Comment participer

Dès 1 euro, le projet avance. Dès 5 €, vous avez la version numérique. Dès 13 €, vous avez la version imprimée. Dès 18 €, le pack complet livre et cahier d'activités.

Vous pouvez aussi offrir un livre à un enfant hospitalisé : 100% solidaire !

Informations pratiques

Titre : La Quête du Cœur de diamant

Autrice & illustratrice : Charlotte Hiroux Sırkıntı

Relecture : Sylvie Douchez

Format : Roman illustré – 140 pages env.

Public : jeunesse dès 8 ans et bien plus

Thèmes : écologie, développement personnel, aventure

Par Projet Ulule

Contact :