La Quête du Coeur de diamant, un roman illustré pour allumer la lumière intérieure des jeunes lecteurs

Dans les années 2050, Stella, une jeune fille différente et courageuse, découvre le début d'Une légende oubliée : celle du Cœur de diamant, un symbole d’espoir capable de sauver la Terre. Guidée par la sagesse toltèque, une louve blanche et sa propre lumière intérieure, elle part en quête de cette légende sans se douter que c'est en quête d’elle-même qu'elle se lance. Un projet Ulule porté par Charlotte Hiroux Sırkıntı.
Le 18/12/2025 à 13:02 par Projet Ulule
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
18/12/2025 à 13:02
0
Commentaires
0
Partages
Quand le courage d’une adolescente peut rallumer la lumière du monde...
Dans un futur proche où les écrans ont remplacé la nature, Stella, une adolescente handicapée et solitaire, découvre par hasard le début d'une légende, celle du Cœur de diamant.
Ce texte ancien évoque un enfant qui, en retrouvant ce diamant, pourrait sauver la Terre et réconcilier les hommes avec la nature.
Guidée par sa grand-mère conteuse et quelques objets magiques hérités du passé, Stella se lance dans une quête initiatique au cœur d’une forêt interdite. Sur sa route, elle croisera une louve blanche gardienne, des créatures fantastiques et surtout… les sagesses toltèques, qui lui enseigneront les clés de la parole juste, de la vérité et du courage.
Entre fantasy, philosophie et éveil écologique, La Quête du Cœur de diamant aborde avec poésie des thèmes essentiels : la confiance en soi et en la vie, la responsabilité collective envers la planète et la puissance transformatrice des mots et des choix.
À travers l’itinéraire de Stella, chaque lecteur est invité à se demander : Et si le cœur de diamant se trouvait en chacun de nous ?
Les 4 pouvoirs toltèques, 21 jours pour les découvrir
Un ensemble d'activités à mener à son propre rythme
İllustré, en couleurs, format A4, 36 pages
Charlotte Hiroux Sırkıntı est autrice et illustratrice. À travers ce livre, elle souhaite éveiller chez les jeunes lecteurs, leurs propres forces et possibilités. Passionnée par la sagesse toltèque, elle a souhaité écrire le livre sur ce thème qu'elle aurait aimé lire en étant plus jeune. En lançant une campagne Ulule, elle espère que son récit touche le maximum de lecteurs.
Dès 1 euro, le projet avance. Dès 5 €, vous avez la version numérique. Dès 13 €, vous avez la version imprimée. Dès 18 €, le pack complet livre et cahier d'activités.
Vous pouvez aussi offrir un livre à un enfant hospitalisé : 100% solidaire !
Titre : La Quête du Cœur de diamant
Autrice & illustratrice : Charlotte Hiroux Sırkıntı
Relecture : Sylvie Douchez
Format : Roman illustré – 140 pages env.
Public : jeunesse dès 8 ans et bien plus
Thèmes : écologie, développement personnel, aventure
Par Projet Ulule
Contact :
Plus d'articles sur le même thème
Aux éditions de l’Aube, la collection L’Aube noire ouvre un nouveau rendez-vous : « L’affaire qui… », une série créée et dirigée par Michèle Pedinielli, en coédition avec la Bibliothèque nationale de France (BNF).
17/12/2025, 18:23
La maison d'édition lyonnaise Black Book, spécialisée dans les jeux de rôle et jeux de société, a annoncé son placement en redressement judiciaire, validé par le tribunal des activités économiques de Lyon mi-novembre. L'entreprise est fragilisée en raison du coût lié au bail d'un important dépôt, a expliqué David Burckle, fondateur et dirigeant.
17/12/2025, 11:25
Cette fin d'année sera cruciale pour le secteur du livre, miné par des résultats jugés décevants et une certaine morosité ambiante. L'impératif économique masquera sans doute des réflexions sur l'industrialisation et la commercialisation des ouvrages, alors que certains acteurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs pratiques. La maison d'édition Wildproject, qui consacrait dès 2019 un titre à l'écologie du livre, poursuit cette réflexion.
15/12/2025, 15:38
L'éditeur de livres jeunesse møtus, fondé par François David en 1988 sous un statut associatif, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen, le 10 décembre 2025. La structure, rachetée en 2019 par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage, a publié ses derniers livres en fin d'année 2024.
15/12/2025, 15:34
Dans les Pyrénées, Elena, Lise et Tom voient leurs vacances bouleversées par une série étrange d’attaques de troupeaux. Quand un loup se profile, la peur s’installe. En enquêtant auprès des éleveurs et des protecteurs de la nature, les jeunes héros découvrent un territoire où émotions et idées s’affrontent. Premier tome de la collection Crimes contre Nature, ce polar vert écrit par mère et fille, invite les 9-12 ans à explorer la biodiversité et à cultiver leur esprit critique. Projet porté par Claire Marine Alemany.
15/12/2025, 12:11
Les éditions Abduco annoncent l'acquisition des catalogues des Éditions des Intouchables et des maisons associées (Lanctôt Éditeur et les Éditions Cornac), dans le cadre d'un accord avec la famille de Michel Brûlé, fondateur de la maison Les Intouchables décédé le 31 mai 2021.
11/12/2025, 15:27
À l'aube de leur dixième anniversaire, Tibert Éditions ont ouvert, ce 9 décembre, une « vente solidaire », avec comme objectif de « remettre la maison d'édition à flots pour naviguer vers 2026 ». François Andrieux, fondateur de la structure, espère atteindre un objectif de 20.000 € récoltés par cette initiative afin de compenser, notamment, de « nombreux impayés de la part de librairies ».
11/12/2025, 12:06
Le Groupe Bayard annonce l’arrivée de Pauline Alvado au sein de son pôle jeunesse, où elle occupera les fonctions de directrice commerciale. Elle exercera sous la responsabilité d’Emmanuelle Marie, directrice adjointe du pôle jeunesse.
11/12/2025, 11:31
Pegasus Manga, une société de HarperCollins Publishers, annonce aujourd’hui qu’après trois ans, la marque Crunchyroll Manga reprend son nom d’origine : Kazé. Ce nom a façonné l’histoire de l’édition manga en France et en Allemagne pendant plus de 30 ans et demeure une référence culturelle, reconnue par les lecteurs et respectée par l’ensemble du secteur.
10/12/2025, 12:01
Les éditeurs et éditrices indépendant·es du monde arabe dévoilent une cartographie des politiques publiques du livre couvrant 11 pays de la région. Cette nouvelle ressource propose une lecture comparative des dispositifs législatifs, économiques et culturels qui structurent le secteur du livre et témoigne d’un travail mené malgré un contexte souvent fragile et instable.
10/12/2025, 11:15
Les éditions de l’Aube lancent Terre à terres, une nouvelle maison pour penser les transitions écologiques, sociales et technologiques. Née de la restructuration de plusieurs collections existantes, cette nouvelle entité entend rendre plus lisible un travail éditorial déjà engagé de longue date sur les questions de soutenabilité, de territoires et de transformations du monde contemporain.
09/12/2025, 16:38
Fondées en 1997, les éditions Petit à Petit ont été placées en procédure de redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. Olivier Petit, créateur et dirigeant de la maison, nous explique avoir voulu « anticiper et prendre les mesures nécessaires pour assurer les paiements des auteurs et le financement des ouvrages en cours de réalisation ».
09/12/2025, 15:19
Figure discrète des Éditions de Minuit qu’elle dirigeait depuis la disparition de son père Jérôme Lindon, Irène Lindon s’est éteinte ce dimanche 7 décembre à l'âge de 76 ans, d'après Libération. À la tête d’une maison née dans la clandestinité pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a prolongé jusqu’à la cession à Madrigall une politique d’auteur exigeante, au service des textes et d’un catalogue marqué par le Nouveau Roman.
09/12/2025, 13:02
Isabelle Darthy, directrice des droits étrangers à l’école des loisirs et Rue de Sèvres, a été élue présidente de la commission Internationale du Syndicat national de l’édition (SNE). Sa nomination est intervenue le lundi 8 décembre 2025.
09/12/2025, 11:10
Théoricien marxiste, universitaire et éditeur militant, l'Américain Asad Haider est décédé. Il s’était imposé, en quelques années, comme l’une des voix les plus aiguës de la gauche radicale anglophone. À la croisée de la philosophie politique, de l’histoire des mouvements révolutionnaires et des luttes antiracistes, son travail n’a cessé d’interroger un même nœud : comment penser l’émancipation sans réduire la politique à la simple gestion des identités ?
08/12/2025, 18:18
Flammarion Diffusion accueille une nouvelle recrue au sein de son équipe commerciale. Depuis décembre 2025, Alice Colin a rejoint la maison en tant qu’assistante commerciale pour les secteurs Bande dessinée et Jeunesse. Elle assure la coordination commerciale, le suivi des ventes et l’accompagnement des équipes diffusion sur ces catalogues.
08/12/2025, 13:55
Les éditions Deuxième époque, maison indépendante montpelliéraine dédiée aux arts vivants, traversent une grave crise financière menaçant leur survie. Plus qu’un lieu d’édition, c’est un espace de partage, d’apprentissage et de création collective autour des auteurs, stagiaires et coopérateurs. Pour préserver cette aventure humaine et culturelle, l’équipe lance un appel aux dons afin d’assainir sa trésorerie et poursuivre la publication d’ouvrages essentiels sur le théâtre, la danse, le cinéma et les beaux-arts.
08/12/2025, 10:44
Ce 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy entra dans sa cellule avec de hautes ambitions littéraires : dans son sac, Le Comte de Monte-Cristo, et dans un coin de son esprit, les lettres du capitaine Dreyfus, écrites sur l’île du Diable. Il en sortit 21 jours plus tard, un manuscrit sous le bras et une révélation : « La prison est grise. »
08/12/2025, 10:21
Fondées en janvier 2020 par Sophie Caillat, ancienne journaliste et cofondatrice de Premier Parallèle, les Éditions du Faubourg se sont imposées en quelques années comme une voix singulière des sciences sociales engagées. La maison a choisi en 2025 de créer sa propre collection de poche : un moyen de reprendre la main sur son catalogue, de prolonger la vie de ses titres et d’aller chercher un lectorat plus jeune, plus large, plus sensible au prix.
05/12/2025, 19:17
Après avoir quitté la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a annoncé un journal de détention, publié chez Fayard le 10 décembre prochain, maison qui abrite également Jordan Bardella, Éric Zemmour ou Philippe de Villiers. Pour Bruno Gaccio, c'était trop tentant : il publie le même jour, Le Temps béni des Vérités, chez Massot, « pastiche » de l'ancien président de la République.
05/12/2025, 18:44
Tout commence, écrit Pierre Lemaitre, par « un incendie, un bébé… et un sanglier ». Avec Les Belles Promesses, l’écrivain met un terme à sa tétralogie des Années glorieuses, après Le Grand Monde, Le Silence et la Colère et Un avenir radieux. En librairie le 6 janvier prochain.
05/12/2025, 17:30
Le Groupe Bayard nomme Nicolas Huberman au poste de directeur général adjoint de sa régie
publicitaire Bayard Média Développement. Cette nomination constitue une étape clé dans la stratégie de transformation du groupe, avec l’ambition d’intensifier l’innovation au sein de ses solutions publicitaires pour accompagner l’évolution des usages et renforcer la performance des marques.
05/12/2025, 12:36
Découvrir un texte inédit d’Alexandre Dumas a quelque chose d’un frisson — une impression de repousser une porte que l’on croyait condamnée. Avec La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas, publiée pour la première fois dans son intégralité, ce frisson devient une immersion.
05/12/2025, 10:56
La maison Illador, maison d’édition indépendante essentiellement consacrée aux livres de poésie, lance une nouvelle collection, Poésie, pour tout dire. L'idée : donner la parole aux poètes, car « si l’on parle beaucoup de poésie, on commente peu son geste ». C’est à cette « part d’ombre » qu'elle entend s’attaquer. Les premières parutions sont prévues pour mai 2026.
03/12/2025, 12:35
Les Éditions Flammarion accueillent une nouvelle responsable des cessions de droits audiovisuels, sonores et spectacles vivants : Yasmina Urien, forte d’une longue expérience dans l’édition et la valorisation des catalogues littéraires.
01/12/2025, 12:38
Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.
28/11/2025, 18:07
C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
28/11/2025, 08:00
Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault
26/11/2025, 07:00
Actes Sud annonce un changement à la tête de son pôle jeunesse. Après plus de vingt-cinq années passées au sein des éditions Actes Sud jeunesse, où elle a occupé les fonctions de chargée des droits puis de directrice éditoriale, Isabelle Péhourticq quittera ses fonctions à la fin de l’année pour un départ à la retraite.
25/11/2025, 17:54
Et si vous pouviez jouer dans un film des années 1950 ? « Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50 » vous propulse dans un univers où les détectives fument sous les néons, où les savants fous bricolent dans l’ombre, et où les pin-ups comme les explorateurs bravent des conspirations venues d’ailleurs. Projet porté par Laurent Ryder.
23/11/2025, 07:00
On en vient presque à se demander si Nicolas Sarkozy n’a pas davantage vécu une résidence d’écriture qu’une détention : trois semaines à la Santé, et voilà un nouveau livre annoncé, prêt pour les rayons, publié dans la maison de Jordan Bardella, Éric Zemmour et Philippe de Villiers, Fayard. Le journal d’un prisonnier sera en librairie le 10 décembre 2025.
21/11/2025, 18:14
Il y a les héros connus mais également les méconnus. Après les plongeurs italiens au large des côtes bretonnes en 1928-1930, je souhaite faire connaître un ...portugais au far-west qui réussira (ou pas ?) à sauver un fort entouré de milliers d'Indiens. Sur la piste Bozeman en 1866 un nouveau traité, signé par quelques tribus, permet aux pionniers (mais aussi aux chercheurs d'or) de passer du Wyoming au Montana. Mais les Lakotas Sioux, les Cheyennes et Arapahos, eux, n'ont pas signé ! Alors pour protéger les pionniers, l'armée va construire plusieurs forts le long de la piste Bozeman.
21/11/2025, 08:00
Le ministère du Travail et des Solidarités annonce l'extension prochaine, pour tous les employeurs et tous les salariés de l'édition de livres, d'un avenant à la convention collective nationale. Celui-ci porte sur les salaires minima garantis.
20/11/2025, 10:53
Le comité du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) annonce la nomination de Sabine Madeleine au poste de directrice générale et gérante, à compter du 17 novembre 2025. Administratrice du CFC pendant sept ans, dont deux en qualité de présidente, « elle en connait parfaitement les enjeux et le fonctionnement », assure le comité.
18/11/2025, 09:08
L’histoire d’Antar ibn Shaddad, né esclave, devenu poète et guerrier, et dont la bravoure a traversé les siècles. Ce récit vous fera voyager à travers les déserts d’Arabie, entre aventures, combats, poésie et passion interdite. Mais plus qu’une épopée, La Légende d’Antar est une ode à la dignité, à l’émancipation et à la quête de liberté. Parce qu’il y a des héros qu’on ne croise qu’une fois dans une vie. Antar en fait partie. Projet présenté par painyverse.
18/11/2025, 09:00
Autres articles de la rubrique Métiers
La ministre de la Culture Rachida Dati a remis, ce mercredi 17 décembre, des certificats d’inclusion à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel (PCI) à différentes communautés patrimoniales représentantes d’une pratique culturelle. À cette occasion, le chjam’è rispondi, des joutes poétiques improvisées et chantées en Corse, est entré au sein de cet inventaire.
18/12/2025, 10:33
Après plusieurs semaines de débats à Bruxelles et Strasbourg, le Parlement européen a définitivement tranché sur le règlement contre la déforestation importée. Les livres et produits imprimés en sont désormais exclus, à l’issue d’un processus législatif entamé fin novembre. Une décision saluée par les éditeurs, mais qui continue d’alimenter les discussions sur l’équilibre entre ambition environnementale et réalités culturelles.
17/12/2025, 18:23
PEN International, organisation de défense de la liberté d’expression et des droits des écrivains, et l'antenne biélorusse du PEN annoncent la libération de 123 personnes détenues en Biélorussie, actée ce 13 décembre. Les organisations relient cette décision à des négociations avec les États-Unis pour un possible allègement de sanctions économiques et demandent la libération de toutes les personnes encore emprisonnées pour des motifs politiques ainsi que des mesures de justice, l’exil ayant été imposé aux personnes libérées.
17/12/2025, 15:25
Les chiffres ont parfois le mauvais goût d’être clairs. En interrogeant l’agrégateur Paris Librairies, on observe que 54 librairies parisiennes ont en stock des ouvrages signés Jordan Bardella ou Nicolas Sarkozy. Dans le même temps, 187 librairies proposent le dernier roman de Laurent Mauvignier. Un rapport de un à trois.
17/12/2025, 09:59
À l'heure où les mouvements croisés de financiarisation et de concentration remodèlent l'édition française, la bibliodiversité semble plus menacée que jamais. Que peuvent les bibliothèques publiques face à cette mutation ? Les relations des établissements avec tous les acteurs de la chaine, de l'auteur au lecteur, peuvent-elles soutenir la diversité de la production éditoriale ? Une journée professionnelle, le 20 janvier 2026, doit apporter quelques réponses à ces questions.
17/12/2025, 09:37
Le magazine Fluide Glacial nous apprend le décès d’Édika, de son vrai nom Edouard Karali, survenu le 16 décembre 2025, à l’âge de 85 ans. La rédaction dit « pleure[r] la disparition de l’un de ses auteurs phares et d’une figure majeure du monde de la bande dessinée », tout en se disant « surtout dévastée » par « la perte d’un ami ».
16/12/2025, 20:15
Au Havre, une adresse familière des chineurs de papier s’apprête à baisser le rideau. Les Yeux d’Elsa, bouquinerie généraliste doublée d’un café littéraire, va fermer début 2026, après plus de 30 ans de présence. En cause : des ventes en baisse et des charges trop lourdes, qui poussent son propriétaire à mettre le lieu en vente.
16/12/2025, 17:41
Très discuté et enjeu décisif pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances 2026 a été adopté, ce lundi 15 décembre, par le Sénat, par 187 voix contre 109. Rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, il doit désormais passer par une commission mixte paritaire qui avancera un compromis susceptible d'être adopté par le Parlement dans son entièreté.
16/12/2025, 13:10
Camille Thoniel rejoint Livre et lecture en Bretagne en tant que chargée de l’économie du livre, apportant avec elle une solide expérience de l’édition contemporaine et de l’accompagnement des structures indépendantes.
16/12/2025, 13:10
Pour entrainer leurs grands modèles de langage, les développeurs et fournisseurs d'intelligence artificielle s'appuient sur de vastes corpus, au sein desquels se trouvent souvent des œuvres protégées par le droit d'auteur. Tandis que les négociations ouvertes avec les ayants droit sur une compensation pour cet usage patinent, une proposition de loi émerge au Sénat, autour d'une « présomption légale d'utilisation ».
16/12/2025, 11:04
Gaël Faye, Guillaume Musso, Amélie Nothomb, ou encore Albert Camus, Joël Dicker comptent parmi les écrivains pillés par Anthropic, la société américaine derrière l’intelligence artificielle Claude.
15/12/2025, 19:29
La romancière britannique Joanna Trollope, figure majeure du roman populaire anglais consacré à la vie familiale et aux relations intimes, est morte à l’âge de 82 ans, jeudi, à son domicile de l’Oxfordshire, en Angleterre. L’annonce a été faite par son agence littéraire, Felicity Bryan Associates, sans précision sur les causes du décès.
15/12/2025, 12:54
La librairie Le Nuage Vert, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé une campagne de financement participatif afin de faire face aux conséquences financières de travaux urgents réalisés sur sa devanture. L’appel a déjà rencontré un écho : 1827 € ont été récoltés sur un objectif initial de 1000 €, soit 182 % de financement, alors qu’il reste encore 26 jours à la collecte.
15/12/2025, 12:34
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.
15/12/2025, 10:56
À Verniolle, en Ariège (09), Le Relais de Poche, lieu culturel mêlant librairie, restauration et spectacles, prépare un changement de gouvernance. À l’approche de l’âge de la retraite de ses fondateurs, la librairie va être transmise à une association, Les Passeurs de Relais, qui en assurera la gestion à partir de janvier 2026. Cette évolution vise à préserver une librairie de proximité dans un contexte jugé fragile pour la filière du livre, tout en inscrivant le projet dans une dynamique collective.
15/12/2025, 10:21
Quelles sont les vingt langues les plus parlées au monde ? Quel est leur nombre de locuteurs ? L’Ethnologue, site de référence pour les langues, nous propose une classification sans surprise pour certaines langues et instructive pour d’autres langues. Suite à quoi, nous tenterons de présenter chaque langue en quelques lignes.
15/12/2025, 10:18
Le 6 octobre 2025, Dublin dormait encore quand les flammes ont mordu la devanture de Books Upstairs, sur D’Olier Street. Vers 3 heures du matin, un feu allumé à l’avant du commerce a déclenché l’intervention des secours. La Garda Síochána a ouvert une enquête, sans blessés signalés. Mais au petit matin, l’équipe sidérée a découvert l'ampleur des dégâts... et reconstruit tant bien que mal depuis.
14/12/2025, 15:18
Au Japon, le paysage culturel des bibliothèques se redessine à marche forcée. Sur les écrans d’accueil de certaines bibliothèques municipales ou universitaires, une invite inattendue attire désormais les regards : « Essayez Shisho, la bibliothécaire IA. » Cette technologie à pour objectif est simple : réduire la charge des personnels humains tout en enrichissant l’expérience du public.
13/12/2025, 10:19
Cracovie, ville au patrimoine littéraire profond, s’est retrouvée au cœur d’une polémique inattendue à la fin d’octobre 2025. À l’ombre des célèbres salons officiels, une autre manifestation — Targi Książki bez Cenzury, ou Salon du livre sans censure — a rassemblé une série de publications hautement controversées, accusées de véhiculer des discours antisémites et anti-ukrainiens.
13/12/2025, 09:34
Au détour d’un dossier poussiéreux de la Sección de Censura du Archivo General de la Administración — à Alcalá de Henares — l’un des grands visages de la littérature espagnole du XXᵉ siècle renaît. Deux manuscrits inédits d’Ignacio Aldecoa (1925-1969) ont été repérés par le professeur Álex Alonso Nogueira alors qu’il se documentait pour la prochaine exposition de la Biblioteca Nacional de España (BNE) : Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir. L’un de ces textes sera bientôt montré au public à Madrid.
13/12/2025, 09:10
À Marseille aussi, les librairies sont ciblées. La librairie associative Transit a subi trois attaques en 2025 - tags, perturbation d’une rencontre, puis croix celtique peinte sur sa vitrine dans la nuit du 1er au 2 décembre -, tandis que la librairie Les Sauvages a également été visée par une croix celtique sur son rideau de fer. Face à cette série d’intimidations, une mobilisation de soutien s’est tenue hier soir place Léon Blum à l’appel de plusieurs librairies marseillaises, réunissant une centaine de personnes.
12/12/2025, 16:46
En 2026, la Drôme commémorera le 400ᵉ anniversaire de la naissance de la marquise de Sévigné, grande épistolière du XVIIᵉ siècle et figure étroitement liée à Grignan. À cette occasion, le Département de la Drôme, les Châteaux de la Drôme, l’agence Drôme Attractivité et la ville de Grignan s’associent pour porter « 2026, Année Sévigné », une programmation culturelle d’ampleur à l’échelle du territoire.
12/12/2025, 12:21
Un domaine technique aux nombreuses spécificités, avec une vocation internationale : l'édition scientifique, sans surprise, emprunte plusieurs termes à l'anglais au sein de son vocabulaire. La Commission d'enrichissement de la langue française présente quelques équivalents, accompagnés des définitions correspondantes.
12/12/2025, 11:43
Mis en œuvre entre 2025 et 2028, un plan interministériel, réunissant éducation, travail, culture, justice et, bien sûr, outre-mer, entend prévenir et lutter contre l'illettrisme et l'illectronisme dans ces territoires. Il prévoit notamment de fédérer les acteurs, d'améliorer l'acquisition du langage et les premiers apprentissages ou encore de faciliter l'accès aux savoirs de base dans le monde du travail.
12/12/2025, 10:46
La part collective du Pass Culture, instaurée après crédits alloués à titre individuel, pourrait bien devenir l'instrument principal du dispositif. Un décret pris par le Premier ministre modifie les modalités de répartition des crédits de la part collective, tout en instaurant « trois piliers » relatifs aux activités d'éducation artistique et culturelle qu'il est possible de financer.
12/12/2025, 09:43
Dix ans après l’effondrement spectaculaire d’Aristophil, le verdict est tombé. Le tribunal de Paris a condamné ce jeudi 11 décembre Gérard Lhéritier, fondateur de la société de placements en manuscrits anciens, à cinq ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. Âgé de 77 ans et absent pour raisons de santé, l’entrepreneur a été reconnu responsable d’un dispositif frauduleux qui a ruiné des milliers d’épargnants. Son avocat a annoncé son intention de faire appel.
11/12/2025, 18:22
Érudit, éditeur, journaliste, collectionneur d’images et élu municipal pendant près de deux décennies, Guy Pessiot s’est éteint dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, à l’âge de 76 ans, révèle France 3 Normandie. Figure incontournable de la mémoire rouennaise, il laisse derrière lui une œuvre vaste, consacrée presque entièrement à la capitale normande.
11/12/2025, 17:12
L'autrice britannique Sophie Kinsella, Madeleine Wickham de son vrai nom, est décédée ce mercredi 10 décembre à l'âge de 55 ans, a indiqué sa famille sur ses réseaux sociaux. Elle laisse derrière elle une biographie d'une trentaine d'ouvrages, dont les célèbres Confessions d'une accro du shopping (trad. Isabelle Vassart, Belfond), succès du début des années 2000.
11/12/2025, 12:39
À mesure que la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs avance au Sénat, une mobilisation se déploie loin des projecteurs. La Sacem orchestre un lobbying soutenu auprès des parlementaires pour torpiller le texte, défendant publiquement le droit d’auteur tout en protégeant, en réalité, les intérêts économiques des diffuseurs.
11/12/2025, 11:26
La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel, formule des recommandations concernant l'usage de termes issus de langues étrangères, en proposant des équivalents en français. Elle se penche sur les cas de key lab et bootcamp, deux concepts très utilisés dans les domaines de la recherche et de la formation.
11/12/2025, 09:35
Les fins d’année se suivent et se ressembleraient donc, chez Editis : ce 15 décembre, un mouvement social appelle les salariés — représentants et assistantes commerciales — à une réunion, au siège de l’entreprise. À l’initiative de Force ouvrière, la rencontre est prévue dans l’atrium du 92 avenue de France… ou pas.
10/12/2025, 16:07
Salman Rushdie a exprimé, le 5 décembre dernier, son inquiétude face à l’état des libertés en Inde sous le gouvernement de Narendra Modī. Ses propos font écho à la levée en 2024 de l’interdiction d’importation des Versets sataniques et s’inscrivent dans une série d’alertes déjà formulées par l’écrivain sur le recul démocratique, observé par plusieurs initiatives littéraires et organisations de défense de la liberté d’expression.
10/12/2025, 16:03
Huit mois après l’attaque à la voiture-bélier qui a ravagé la bibliothèque Chantal-Mauduit et son dojo dans le quartier Mistral, la Ville de Grenoble rouvre une bibliothèque temporaire à quelques mètres du bâtiment détruit. Tandis que les équipements transitoires entrent en service, les travaux de réhabilitation définitive du site d’origine se préparent, pour un chantier estimé entre trois et quatre années.
10/12/2025, 12:21
Top ArticlesLettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium” La librairie de l'année : si tu achètes un livre sans le lire, tu payes plus cher “Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal Quais du Polar 2026 : les sélections des prix littéraires
Commenter cet article