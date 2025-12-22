Comprendre et dépasser le syndrome de la gentillesse excessive

Loin de concerner uniquement les femmes, même si elles sont les plus touchées, ce syndrome s’applique à toutes les personnes qui cherchent à plaire à tout le monde sans jamais réussir à se plaire à elles-mêmes.

À travers une approche psychologique, l’autrice éclaire les mécanismes profonds de ce syndrome et de ses racines émotionnelles, telles que les attentes familiales, la pression sociale ou encore les blessures de l’enfance.

Elle propose un véritable cheminement vers la reconnexion aux émotions, aux désirs et aux besoins profonds, tout en offrant des exercices et des outils concrets pour apprendre à dire non, se protéger et poser des limites justes. L’ouvrage invite également à se libérer du regard des autres et à sortir de la culpabilité qui accompagne souvent l’affirmation de soi.

En conclusion, Marta Martinez Novoa donne les clés pour décoder ces mécanismes, s’affirmer et retrouver une manière d’exister plus fidèle à soi-même. Elle propose une analyse fine du syndrome de la gentille fille, marqué par une préoccupation excessive pour les autres, une exigence élevée envers soi-même, le perfectionnisme, l’hyper-responsabilité et une quête constante d’approbation.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Marta Martínez Novoa est une psychologue espagnole spécialisée en psychothérapie. Elle accompagne des adultes sur des problématiques telles que l’anxiété, l’estime de soi, les relations de couple et les violences sexistes. En 2020, elle a créé le compte Instagram @martamnovoapsico, suivi par près de 400.000 personnes, sur lequel elle vulgarise la psychologie de manière accessible.



Parution le 18 février 2026.

